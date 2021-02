Sechs Gruppen für 6,6 Millionen Euro

Dachau – Dass die Stadt auf ihrem Grundstück an der Pollnstraße 5, Höhe Hackenängerstraße, eine Kinderbetreuungseinrichtung bauen wird, ist seit Monaten beschlossen. Wie der Plan baulich umgesetzt beziehungsweise das Grundstück optimal ausgenutzt werden kann, hat nun der in Vertretung des Stadtrats tagende Ferienausschuss beschlossen.

Mit acht zu sieben Stimmen entschied sich das Gremium – gegen den Vorschlag von Verwaltung und Oberbürgermeister – für eine Variante, die neben einer sechsgruppigen Kindertagesstätte auch noch drei Mitarbeiterwohnungen in dem Gebäudekomplex vorsieht. Die Kosten hierfür betragen nach erster Schätzung 7,5 Millionen Euro: 6,6 Millionen Euro für die Kinderbetreuungsräume und weitere 800 000 Euro für die Wohnungen.

OB Florian Hartmann sowie die Bauverwaltung begründeten ihren Wunsch nach der kleinen Variante – also der ohne Wohnungen – mit der schwierigen Haushaltslage der Stadt sowie einer „Konfliktgefahr“ bei der Vergabe der Wohnungen.

CSU-Sprecher Florian Schiller dagegen hielt die Investitionen in die Wohnungen für „rentierlich“. Klar, so Schiller, für die Vergabe der Mitarbeiterwohnungen brauche es eine „kluge Systematik“, um Ungerechtigkeiten innerhalb des städtischen Personals zu vermeiden. Dennoch, so fand auch Schillers Fraktionskollege August Haas, „sollten wir endlich anfangen, eigene Wohnungen zu haben“.

Markus Erhorn (FW) fand, die Mitarbeiterwohnungen könnten „die Marke ,Arbeitgeber Stadt Dachau’ fördern“.

Kritik an Kosten im Ferienausschuss

Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) brachte seine Kollegen dann jedoch ins Grübeln. Die geschätzten Kosten für das Projekt seien „dermaßen hoch, dass er nicht zustimmen“ könne. 6,6 Millionen Euro für eine Kindertageseinrichtung seien „exorbitant“, das mache ja „1 Million pro Gruppe! Dagegen ist ja unser Hallenbad ein Schnäppchen!“ Grundsätzlich vermisse er angesichts dieser Zahlen „einen Aufschrei meiner Kollegen“, seiner Meinung müsse in der vorgelegten Kalkulation ein Fehler sein.

Bauamtsleiter Moritz Reinhold verteidigte die Zahlen: Es sei doch „ehrlicher, mit großen Zahlen zu operieren als nach und nach Nachforderungen zu stellen“. Überhaupt seien die Zeiten vorbei, in denen man „für eine Dreiviertel Million einen Kindergarten bauen“ könne. Dennoch versprach er, bei der weiteren Planung „darauf zu drängen, dass die Kosten gesenkt werden“.

Am Ende sahen alle die Kostenfrage für die neue Einrichtung samt der drei Wohnungen kritisch, zumal weitere 500 000 Euro nötig werden für den Neubau der Brücke über den Pollnbach, um die Erreichbarkeit der Anlage zu sichern. Gegen das Projekt stimmten dann aber nur die Vertreter von SPD, Bündnis und AfD; CSU, Grüne, FDP und FW fanden, dass das Schaffen von Wohnraum für städtischen Personal schwerer wiege. Die Wohnungen, so August Haas überzeugt, „lohnen sich auf alle Fälle“.