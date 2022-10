Münchner (22) kracht mit Auto gegen Sperre: Vater verklagt nun die Stadt

„Poller kam aus dem Nichts“

Von Stefanie Zipfer schließen

Ein 22-jähriger Münchner hat sein Auto an der Sperre am Schlossberg in Dachau beschädigt. Sein Vater verklagt nun die Stadt - und will Schadensersatz.

München/Dachau – Trotz der herbstlichen Jahreszeit muss es ein schöner Abend gewesen sein an jenem Mittwoch, 3. November 2021. Schön genug jedenfalls, dass ein 22-jähriger Münchner seine drei Kumpels ins Auto packte – einen seinem Vater gehörenden Toyota Aygo – und nach Dachau zum Schlossplatz fuhr. Zum „Reden, Rauchen, Chillen“, was man nach seinen Worten „da oben halt so macht“.

Allerdings fing es dann gegen 23 Uhr an zu regnen, man verabschiedete sich, und das Münchner Quartett machte sich auf den Heimweg. Beim Bergabfahren vom Schlossberg aber ereignete sich dann ein Unfall. Unstrittig ist: Der Toyota des 22-Jährigen wurde von einem der am Berg installierten Poller beschädigt. Offen ist dagegen die Frage: Wer ist schuld?

Münchner (22) kracht am Schlossberg gegen Poller - Vater verklagt nun Stadt Dachau

Der Vater des 22-Jährigen ist eindeutig der Meinung: die Stadt! Deshalb solle die auch für den Schaden am Auto aufkommen. Insgesamt 5143,13 Euro stellt er dem Dachauer Rathaus in Rechnung. Die Stadt dagegen sagt: So, wie der Kläger den Unfall darstellt, kann er gar nicht passiert sein. Schadensersatz werde daher keinesfalls gezahlt.

Gestern Vormittag trafen sich beide Seiten nun vor dem Landgericht München II zur Güteverhandlung. Die Stadt ließ sich dabei vertreten von der Münchner Rechtsanwältin Nicole Tassarek-Schröder, die als Zeugen einen Verkehrstechniker des städtischen Bauhofs dabei hatte. Der Inhaber des beschädigten Toyota kam mit Anwalt Jörg Marten sowie seinem Sohn und dessen Kumpel, der während des Unfalls Beifahrer war.

Auto fährt gegen Poller: Stadt Dachau stellt klar - Unfall kann so nicht passiert sein

Die beiden jungen Männer erinnerten sich folgendermaßen an die Geschehnisse an jenem Abend: Sie seien gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr hinauf zum Schlossplatz gefahren. Die Poller seien zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgefahren gewesen. Bei der Auffahrt hätten sie durchaus das Schild am Fuß des Schlossbergs wahrgenommen, wonach zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens die Durchfahrt am Berg gesperrt sei. Allerdings hätten sie sich gedacht: „Da kommen wir schon irgendwie wieder runter.“ Dass im Boden Poller eingelassen seien, erklärte der 22-Jährige weiter, habe er durchaus gesehen, aber „ich dachte halt, die sind für Einsätze bei Terrorismus oder so“.

Als sie dann gegen 23.50 Uhr nach Hause wollten, habe er seinen Toyota „in Schrittgeschwindigkeit“ und „mittig“ die Schlossstraße hinabgefahren. Schließlich sei es wegen des Regens „mega rutschig“ und die Straße „mit den vielen Steinen total uneben“ gewesen. Und plötzlich sei – sein Kumpel meinte „aus dem Nichts“ – der linke der beiden Poller hochgefahren. Ohne zu blinken, ohne dass die Ampel neben der Polleranlage dies auch nur im mindesten angekündigt hätte. „Ich hatte keine Chance“, so der Fahrer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Rechtsanwältin Tassarek-Schröder und auch ein Elektrotechniker des städtischen Bauhofs aber betonten gestern, dass es so nicht gewesen sein konnte. Zum einen habe die Polleranlage an jenem Abend sowohl vor dem Unfall des 22-Jährigen, als auch danach einwandfrei funktioniert. Auch eine Inaugenscheinnahme der Poller am 4. November habe keinen Defekt ergeben. Die letzte Wartung habe zudem erst wenige Tage vor dem Unglück, am 18. Oktober 2021, stattgefunden. Auch hier sei das Ergebnis gewesen: Die im August 2019 installierte Anlage funktioniert exakt so, wie soll.

Außerdem sei es technisch gar nicht möglich, dass nur einer der beiden Poller hochfahre. Auch sei es das System so programmiert, dass das Induktionsfeld um die Poller sofort reagiere, wenn ein Auto heranfahre. Die Poller würden sofort versenkt. Sie zu übersehen, sei ebenfalls schwierig, da es eine Ampelanlage seitlich der Poller gebe und zudem die Hindernisse selbst mit LED-Lichtern ausgestattet seien.

Nach Unfall in Dachau: Richterin skeptisch, ob Stadt wirklich Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann

Während die Vorsitzende Richterin andeutete, dass sie eine Fehlfunktion der Poller ausschließe – „das Ding war gut gewartet“ – pochten der Kläger und sein Anwalt darauf, dass der 22-Jährige von dem Poller überrascht worden sei. Die Stadt hätte Schilder aufstellen müssen, auf denen sie explizit auf die Unfallgefahr durch Poller hinweist. Die aktuelle Beschilderung sei „nicht ausreichend“!

Eine Entscheidung will das Gericht am 22. November verkünden. Dass sie die Ausführungen der Klägerseite nicht ganz nachvollziehen konnte, machte die Richterin am Ende aber schon mal deutlich. Wie sei es beispielsweise möglich, dass der Toyota lang vor dem Unfall für 4200 Euro gekauft worden sei, und danach – mit etlichen Kilometern mehr – plötzlich 4800 Euro wert sei?

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.