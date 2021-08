Klapptheater Dachau verabschiedet sich mit Ausstellung

Nach über 30 Jahren

Von Miriam Kohr schließen

Es war eine Institution im Landkreis, beliebt bei Alt und Jung. Zwei Generationen hat das Klapp-Theater um Martin Prochaska und Thomas Nied in andere Welten eintauchen lassen. Die beiden Künstler tourten von Fondi nach Flensburg und von Saarbrücken bis nach Dresden, um ihre Geschichten mit ihren Figuren zu erzählen. Nun gaben sie ihren Abschied – bei einer Ausstellung.

Dachau – Martin Prochaska war stets der Mann hinter den Geschichten des Klapptheaters. Er erfand sie, zeichnete die Charaktere, baute die Puppen und das Bühnenbild und spielte schließlich auch die Figuren. Sogar die Plakate für die Stücke gestaltete er selbst. „Tom und Dudel“, „Das Apfelmännchen“ und das Erwachsenenstück „Boulevard of broken Stars“ zum Beispiel waren im Repertoire. Ersteres spielten die beiden bereits 1000 Mal. Nied war für die Musik zuständig. Er komponierte, spielte und war auch als Schauspieler auf der Bühne zu sehen. Von 1988 bis 2020 ging das so. Das Klapptheater sorgte für „verzauberte“ Kinder und begeisterte Eltern. Doch nun ist Schluss. Die Parkinson-Krankheit zwingt Prochaska zum Aufhören.

Die Fans durften sich zwei Wochen lang in der Kleinen Altstadtgalerie von den beiden Künstlern und deren geliebten Figuren verschieden. Tom, Dudel und das Apfelmännchen hingen da, bereit, von den Besuchern einmal von ganz nah begutachtet zu werden. Da wird sichtbar, mit welchen Details und mit welcher Liebe Prochaska seine Figuren gestaltete. Wer nett fragte, bekam eine kleine Einlage, denn die beiden waren stets vor Ort. Auch die Stabfiguren des Stückes „Bernd der Bär“ waren in einem Raum ausgestellt. „Wir spielten das Stück etwa 300 Mal von 1993 bis 2015“, erinnert sich Nied. Martin Prochaska, der eigentlich mehr dem Marionettenspiel angetan war, sah im Stabspiel eine Herausforderung und erfand die Fabel extra dafür. So stand der Bär Bernd gemeinsam mit dem bösen Tierbändiger Krax auf einem Boot. Mama Gans und Papa Frosch und die Kinder standen daneben und an der Wand hing der Zauberfisch.

+ Richtig auf die Trommeln hauen kann die Klapptheaterfigur „Der Schlagzeuger“, die in der Ausstellung zu sehen war. © mik

„Es war auch für uns wichtig, sie hier noch einmal alle hängen zu sehen und Abschied zu nehmen“, sagt Nied. Natürlich seien sie ein wenig traurig, dass es vorbei ist, aber vor allem überwiegt die Freude aufgrund der zahlreichen, tollen Erfahrungen und Begegnungen.

Auch die Besucher schwelgten in Erinnerung: „Diesen Schlagzeugspieler, wie er den gespielt hat! Wie aufwendig das war, das war schon eine Leistung“, lobte eine Besucherin. In der Tat war das Besondere der Puppen, dass sie nicht nur imitieren, sondern tatsächlich Schlagzeug spielen und Einrad fahren können oder jonglieren oder steppen. Eine andere Besucherin verriet vor der Clown-Marionette Paul mit den Rollschuhen: „Ich habe eine Postkarte mit Paul auf dem Schreibtisch. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, schaue ich sie mir an, erinnere mich an seine akrobatische Leichtigkeit, und es geht mir besser.“ Sätze, die beweisen, dass Prochaska und Nied so einige Herzen mit ihrem Spiel erobern konnten.