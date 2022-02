Klassenzimmer brauchen weiter Waschbecken

Brauchen moderne Schulen noch Wasser im Klassenzimmer? Die Schulen sagen: ja! © Tino Mirgeler/dpa

Die Dachauer Schulen von heute werden nach dem modernen Lernhausprinzip gestaltet. Ziel: Das Schulleben wird inklusiver, das Miteinander der Kinder besser, der Aufenthalt in der Schule angenehmer. Doch eine Frage beantwortet das Konzept nicht: Brauchen diese modernen Schulen noch Waschbecken im Klassenzimmer? Die Schulen sagen: ja!

Dachau – Generationen von Dachauern haben ihre Schulzeit in klassischen Flur-Schulen zugebracht. Sie saßen in Klassenzimmern, die entlang einem langen Flur angeordnet waren, sie schrieben an Tafeln und lasen in Büchern. Heutzutage büffeln die Kinder in sogenannten Clustern, nach dem modernen Lernhausprinzip.

Demzufolge werden die Kinder beziehungsweise deren Klassenzimmer zu sogenannten Lernlandschaften zusammengefasst und bilden damit organisatorisch eine „kleine Schule“ innerhalb der großen Schulgemeinschaft. Gemeinsam nutzen die Kinder Ganztagesräume, für die Lehrer gibt es in den „Lernhäusern“ eigene Teamzimmer. Das Zentrum der Cluster beziehungsweise der Lernhäuser ist ein sogenannter Marktplatz, an dem sich die Kinder treffen, spielen, reden oder sonstige, das Schulleben bereichernde Dinge tun können.

Auch die Stadt Dachau ist von dem Konzept überzeugt, weshalb sich Schulneubauten oder größere Sanierungen an diesem Lernhausprinzip orientieren. Dabei allerdings, so berichtete nun das Schulamt den zuständigen Stadtratsausschüssen, sei es „immer wieder zu Diskussionen zwischen den Nutzern, den Planern und der Stadtverwaltung bezüglich der Ausgestaltung der Klassenräume“ gekommen. Konkret ging es um die Frage: Brauchen die Klassenzimmer, die modern mit elektronischem Gerät ausgestattet und in Lernhäusern organisiert sind, überhaupt noch Waschbecken?

Um diese Frage ein für alle Mal zu klären, ließ Schulamtsleiter Markus Haberl die Stadträte im Familien- und Sozial- sowie im Bau- und Planungsausschuss darüber entscheiden. Und das Votum fiel eindeutig aus. Ja, es braucht noch Waschbecken!

Die Stadträte beriefen sich dabei vor allem auf die Erfahrungsberichte aus den Schulen selbst. Vor allem die Grundschul-Verantwortlichen hatten eine eindeutige Meinung: So schrieb etwa Karin Ernstorfer, Rektorin der Klosterschule, davon, dass es wichtig sei, die Kinder, „gerade bei schwierigen Klassen“, im Blick zu behalten und nicht zum Händewaschen immer hinaus auf den „Marktplatz“ schicken zu müssen. Zudem werde Wasser für den Unterricht auch noch in heutigen Zeiten benötigt: etwa „beim Basteln, Malen und Experimentieren“. Und überhaupt gebe es ja noch die kleineren, aber immer wieder vorkommenden „Malheure“ des Alltags: „Essensreste nach der Pause, umgekippte Saftflaschen, Kind hat sich übergeben, Wackelzahn, Folgen von Nasenbluten“.

Andrea Noha und Carolin Hausner von der Grundschule an der Anton-Günther-Straße erinnerten zudem daran, dass Kinder gerade in der Coronapandemie „sehr häufig Hände waschen müssen“. Dazu reiche ein „Waschplatz im Forum, das ja von mehreren Klassen benutzt werden soll, nicht aus“. Dorothea Ziegldrum, Rektorin der Grundschule Dachau-Süd, betonte in diesem Zusammenhang auch, „dass sich auch die Lehrkraft hin und wieder während des Unterrichts die Hände waschen muss. Dazu kann sie nicht den Raum verlassen und ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen“.

Schulamtsleiter Haberl betonte zwar, dass der Weg zwischen Klassenzimmer und „Marktplatz“ nicht weit sei, im Regelfall seien es nur „vier bis fünf Meter von der Klassenzimmertür“. Dennoch, fand Stadträtin Anke Drexler (SPD), sei es „für den Moment die richtige Entscheidung“, weiter Waschbecken in den Klassenzimmern zu belassen. Das Becken sei angesichts der „Widrigkeiten des Lebens nötig“. Ihre Kollegin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) sah es genauso. Und überhaupt müsse man ja jetzt auch erst einmal sehen, „wie sich dieses Lernhauskonzept entwickelt“.