Mit „Kunst aus Fondi“ zurück aus der Pause

Sie ist aus ihrer Pause zurück. Die kleine Altstadtgalerie Dachau hatte nach einigen Monaten Auszeit wieder eine Kunstausstellung in ihren kleinen, aber feinen Räumlichkeiten organisiert.

Dachau – Und dann gleich mit Gästen von weiter her: Zur Langen Nacht der offenen Türen wurde „Kunst aus Fondi“ eröffnet.

Passend zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft stellten vier Künstler aus Fondi aus, die alle unterschiedliche Ausdrucksformen der Kunst präsentierten. Alessandro Di Gregorio glänzte mit seinen Gemälden von Pflanzen und Frauen, die kaum von Fotos zu unterscheiden waren. Tatsächlich Fotos stellte Ettore Maragoni aus, der mit schwarz-weiß Fotografien Momentaufnahmen einfing, wie ein im Regen stehender Mann mit Regenschirm, von einem Busfenster aus fotografiert. Gianluca Menegon zeigte abstrakte Zeichnungen mit geschichteten Strichen und Pretta Fiore bunte Landschaftsmalerei, die an fröhliche Kinderzeichnungen erinnert.

Pretta Fiore und Sara Conte „lebten und arbeiteten letzten Sommer für mehrere Wochen in Dachau“, berichtete Oberbürgermeister Florian Hartmann bei der Eröffnung. Er freue sich, dass sich aus diesem Aufenthalt ein reger Kontakt zwischen der Galerie und Fiore entwickelt hat. Die Ausstellung war die erste Gruppenausstellung zeitgenössischer Fondanischer Künstler in Dachau. „Ich möchte für das tolle Engagement in Bezug auf die kulturellen Kontakte in unsere Partnerstadt Fondi dem Team der Kleinen Altstadtgalerie danken“, sagte Hartmann. Er hoffe, dass die geknüpften Bande weiter entwickelt werden und noch weitere Male zeitgenössische Kunst aus Fondi in Dachau präsentiert wird.

Wer die Ausstellung verpasst hat, kann sich auf ein spannendes Restjahr im Alten Metzgerhof freuen. Im Oktober hat die Galerie vom 8. bis 12. Oktober eine interaktive Ausstellung für Menschen ohne Fluchterfahrung mit dem Titel „Land der Kulturen“ geplant. Anschließend ist Marius Klohn mit einer Fotoausstellung zu Gast. Der Besucher darf gespannt sein, was der hauptberufliche Kameramann aus Dachau in seiner ersten Einzel-Ausstellung aus seinem Foto-Objektiv gezaubert hat. Zum Abschluss eröffnen die Galeriebetreiber im November eine Ausstellung der anderen Art, mit dem Titel „Bienensterben“. So eine Ausstellung wie die von Marian Wiesner hat es vielleicht noch nirgends gegeben.

