Kletterhalle in Dachau eröffnet: Fast so schön wie in den Bergen

Von: Stefanie Zipfer

„Hiermit erklären wie die Halle für eröffnet“: Kerstin Bernhardt, Geschäftsführerin der Dachauer Kletterhalle, und Naturfreunde-Landesvorsitzender Christian Schwarzkopf beim symbolischen Durchschneiden des Bandes. © Habschied

Nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit haben die Naturfreunde am Freitag ihre Kletterhalle am Wettersteinring in Dachau eröffnet. Für rund 6 Millionen Euro erwartet Klettersportfreunde ab sofort eine Anlage, die höchsten sportlichen Ansprüchen genügt.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann ist selbst „kein Experte im Klettersport“, wie er am Freitag bei der Eröffnung der neuen Naturfreunde-Kletterhalle am Wettersteinring zugab. Allerdings wusste er sehr genau, was einen erfolgreichen Kletterer ausmacht: Geduld und Entspannung.

Die Naturfreunde Bayern e. V., die in Dachau nun ihre deutschlandweit erste Kletterhalle eröffneten, haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie diese Kletterer-Tugenden im Übermaß besitzen. Denn, so fasste es Naturfreunde-Landesvorsitzer Christian Schwarzkopf zusammen: „Während der Bauphase ist alles passiert, was passieren konnte.“

So sei es nach dem symbolischen Spatenstich im März 2020 bekanntermaßen erst einmal zum (ersten) Corona-Lockdown gekommen. Der offizielle Baubeginn verschob sich damit bis Oktober 2020. Dann machten coronabedingte Personal- sowie Materialmängel den Bauherren das Leben schwer. Schließlich, so erinnerte er die vielen Ehrengäste der Eröffnung, habe im vergangenen August auch noch ein Unwetter das nächste gejagt. Frei nach Karl Valentin ließe sich laut Schwarzkopf daher sagen: „Es ist Verspätung eingetreten, weil wir gedacht haben, früher fertig zu werden.“

Machte den Anfang beim Prominentenklettern: VR-Bankvorstand Thomas Höbel. © hab

Baukosten von rund 5,8 Millionen Euro kostete das Bauwerk am Ende. Dafür erwartet die Hobbysportler laut Hallen-Geschäftsführerin Kerstin Bernhardt nun ein „wahres Kletter- und Boulder-Eldorado“: über 2300 Quadratmeter Gesamtkletterfläche, eine maximale Kletterhöhe von 16,93 Meter sowie insgesamt 300 verschiedene Routen. Fünf fest angestellte Mitarbeiter sind in der Halle täglich vor Ort, dazu kommen rund 25 weitere Trainer und Servicekräfte.

Die VR-Bank Dachau ist mit einem jährlichen Zuschuss von 40 000 Euro größter Sponsor der neuesten Sportattraktion der Großen Kreisstadt. Bankvorstand Thomas Höbel erklärte das Engagement seiner Bank damit, dass „wir immer gerne bereit stehen, wenn es um Nachhaltigkeit und Breitensportförderung geht“. Höbel nannte den Klettersport „ganz was Tolles“! Nirgendwo sonst kämpfe man „sich so selbstvergessen und konzentriert allein einem Ziel entgegen kämpfen“.

Oberbürgermeister Hartmann fand, dass die Kletterhalle der Naturfreunde eine „wunderbare Ergänzung zum breiten Sportangebot“ in unserer Stadt ist. Zudem freue es ihn, dass die vielen Zweifler, die nicht mehr an die Vollendung der Halle geglaubt hätten, am Ende nicht recht behalten hatten.

Landrat Stefan Löwl gab sich überzeugt, dass die Kletterhalle „weit über die Stadt und den Landkreis hinaus“ Fans finden werde. Die Anlage setze dabei nicht nur ein Zeichen für hervorragenden Klettersport, sondern auch für Ökologie. Angesichts des Massentourismus in die Berge biete die Dachauer Halle eine echte Alternative: „Die Fahrt in die Alpen, um dort einen Tag zu klettern, kann man sich jetzt sparen!“

Dass die Halle – unter Federführung der Engelhart Planungs GmbH aus Gersthofen – gebaut wurde, fußt laut Naturfreunde-Chef Schwarzkopf tatsächlich aber nicht nur auf ökologischen Gründen. Hauptsächlich sei es seinem Landesverband darum gegangen, erstens neue Mitglieder zu gewinnen – wozu die Halle nun als perfekte Werbeplattform dienen wird – und zweitens auf dem Wunsch „zu zeigen, dass wir das auch können“! Bislang ist im Großraum München ja vor allem der Deutsche Alpenverein der Platzhirsch, wenn es um Boulder- und Kletterzentren geht.

Trotz Tennisarm tapfer die Wand hinauf: Landrat Stefan Löwl. © hab

Laut Naturfreunde-Bundesvorstand Harald Peschken sei Klettern zudem „ein wesentlicher Teil der Naturfreunde-Bewegung“. Folglich würden die Naturfreunde nicht nur Übernachtungshäuser anbieten, sondern auch Orte, „wo man Naturfreunde-Sport machen kann“.

Dass es neben vielen warmen Worten auch direkt zur Sport-Sache ging, mussten Bank-Chef Höbel, OB Hartmann und Landrat Löwl dann beim „Prominentenklettern“ erfahren. Löwl zierte sich anfangs zwar noch ein wenig – „Erwarten Sie nicht zu viel, nach Corona bin ich wirklich nicht im Training!“ – wagte sich dann aber ebenfalls – erfolgreich – an die Wand.

„Blutiger“, aber dennoch mutiger Anfänger: Oberbürgermeister Florian Hartmann. © hab

Zu einem „gegeneinander Hängen“ zwischen Löwl und OB Hartmann ließen es die Verantwortlichen dann nicht mehr kommen. Der Landrat hatte – selbstverständlich im Spaß – angekündigt, damit zu zeigen, „wer hier das größere politische Gewicht hat“. Stattdessen kletterten die Promis einzeln. Währenddessen genehmigte sich Hallen-Geschäftsführerin Bernhardt mit ihren Helfern einen Eröffnungsprosecco. Den, so betonte sie, „haben wir uns verdient“! Bis in die Nacht hätte sie in den vergangenen Tagen mit ihren „Schraubern“ gearbeitet, um die Halle für das Eröffnungswochenende fertig zu bekommen.

Die Kletterhalle

ist an diesem Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf die Besucher wartet ein buntes Eröffnungsprogramm inklusive Musik, Schnitzeljagd, Stände der Sponsoren sowie Führungen durch die Halle. Mehr dazu unter www.kletterhalle-dachau.de