Neue Wege in Sachen erneuerbare Energien: Synthesegasanlage soll gebaut werden

Von: Thomas Zimmerly

Noch mehr „saubere“ Energie: Das Windrad der Ziegelei Hörl & Hartmann bei Pellheim liefert Strom. Eine Synthesegasanlage soll gebaut werden © cf

Die Firma Hörl & Hartmann geht in Sachen erneuerbare Energien neue Wege. Die Öfen der Ziegelei sollen schon bald mittels Synthesegas betrieben werden.

Pellheim – Was waren die Brüder Matthias und Michael Hörl sauer auf das Landratsamt Dachau. Die Behörde hatte angeordnet, dass das 200 Meter hohe Windrad, das seit 2016 Strom für Ziegelei Hörl & Hartmann in Pellheim liefert, von April bis November nachts stillstehen muss, weil sonst angeblich Fledermäuse gefährdet seien.

Von „unhinterfragtem Artenschutz“ sprachen die Hörls und zogen vor Gericht, wo das Verfahren im Oktober 2022 eingestellt wurde. Bis heute drehen sich die Rotoren in der Nacht nicht. Doch statt die Sache auf sich beruhen zu lassen, gehen die beiden Geschäftsführer in Sachen erneuerbare Energien in die Offensive. Und wie.

Klimaschutz im Landkreis Dachau: Synthesegas und vielleicht ein zweites Windrad

„Wir machen laufend Machbarkeitsstudien, was in Sachen erneuerbare Energien für Maßnahmen möglich sind“, so Matthias Hörl. Dazu gehören Projekte in den Bereichen Photovoltaik oder Synthesegasgewinnung aus biogenen Reststoffen, aber auch über ein zweites Windrad am Unternehmensstandort denken sie nach.

„Unser Ziel ist es, erneuerbare Energien für die Produktion einzubeziehen“, so der Geschäftsführer weiter. Und dabei ist die Firma bei der Synthesegasgewinnung bereits sehr weit.

So funktioniert die Synthesegasgewinnung Die Firma Hörl & Hartmann hat sich zur Gewinnung von Synthesegas mit der blueFLUX Energy AG aus Peißenberg, einem Hightech-Unternehmen für die Herstellung von Anlagen, zusammengetan, die organische Reststoffe aus Landwirtschaft, Kommune und Industrie innerhalb weniger Stunden effizient und zu wettbewerbsfähigen Kosten in die hochwertigen Energieträger grünes Synthesegas, grünen Wasserstoff, Biokohle, Biomethanol und Biomethan umwandeln. Und zwar so: Im ersten Schritt werden über einen Hydrolyseprozess aus den Ausgangsstoffen pulverisierte Kohle und Wasserdampf erzeugt. Die Verkohlung, die in der Natur etwa zwei Millionen Jahre benötigt, verkürzt sich durch den innovativen, hochgradig effizienten Hydrolyseprozess auf nur zwei Stunden. Der deutliche Gewinn an Energieeffizienz geht unter anderem auf die exothermen Reaktionen während der Verkohlung zurück. Anschließend werden die beiden entstandenen Zwischenprodukte Kohle und Wasserdampf im Flugstromvergaser über einen Vergasungsprozess mit chemischer Reaktion in grünes Synthesegas mit hohem Wasserstoffanteil umgewandelt. dn

„In einem erstern Schritt hoffen wir, 80 Prozent des fossilen Erdgases, das wir derzeit verbrauchen, ersetzen zu können“, sagt Matthias Hörl. Wenn die Anlage in Betrieb geht, „werden wir sehen, wie letztlich die Wirkungsgrade sind. Und wir werden dann in einem nächsten Schritt die Anlage so modular erweitern, dass wir 100 Prozent des fossilen Erdgases substituieren können“. Die Halle, die dafür nötig ist, haben Hörl & Hartmann bereits am Standort gebaut. Sie ist 25 auf 40 Meter groß.

Synthesegasanlage bei Pellheim: Aktueller Stand des Klimaschutzprojektes

„Aktuell sind wir mitten im Genehmigungsprozess. Wir hoffen, dass wir im Herbst mit der Montage der Anlagenteile beginnen können“, hofft Hörl. In Peißenberg beim Hersteller blueFLUX Energy sind wesentliche Teile der Anlage bereits gefertigt worden. Hörl: „Stand jetzt, hoffen wir, dass wir Mitte nächsten Jahres, vielleicht zum Herbst hin – je nachdem, wie es mit der Genehmigung funktiniert – in den Probebetrieb gehen können.“

Allerdings: Die Synthesegasgewinnung würde den Strombedarf erhöhen. Ob das Vorhaben letzten Endes „konkret möglich sein wird, kann ich nicht sagen“, so Matthias Hörl. Den zu erwartenden Mehrbedarf an Strom könnte allerdings ein weiteres Projekt decken: ein zweites Windrad. Die Überlegungen hierzu sind bei Hörl & Hartmann noch nicht so weit gediehen wie beim Gas. Aber: Die artenschutzrechtlichen Vorprüfungen sind laut Matthias Hörl bereits abgeschlossen.

Pfaffenhofen in Sachen Windrad sehr weit Derzeit laufen im Landkreis keine konkreten Anträge auf den Bau von Windrädern. Vorplanungen gibt es aber sehr wohl; etwa für eine Anlage im Riedholz westlich von Westerndorf und Amperpettenbach oder im Vierkirchener Holz bei Riedenzhofen. Sehr weit gediehen sind die Pläne jedoch in Pfaffenhofen. Die Gemeinde hatte seinen Flächennutzungsplan vor einigen Jahren dahingehend geändert, dass 1,95 Prozent der Gemeinde für die Produktion von Windenergie zur Verfügung stehen. Aktuell möchten die Pfaffenhofener drei Windräder westlich von Bayerzell errichten. Laut Bürgermeister Helmut Zech ist die Gemeinde in Vertragsverhandlungen mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck, die als Partner mit im Boot sind. Im Raum steht eine GmbH & Co. KG oder eine Genossenschaft, an der sich die Bürger mit 30 Prozent und die Gemeinde mit 10 Prozent beteiligen könnten. Der Rest verleibt bei den Stadtwerken. Zech rechnet damit, dass es „Anfang bis Mitte 2025“ losgehen wird mit dem Vorhaben. In Bayerzell und dem nahen Baindlkirch formiert sich allerdings schon Widerstand aus der Bürgerschaft gegen das Projekt. zim