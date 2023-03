Kliniken Dachau und Indersdorf: Besuche ohne Test jetzt wieder möglich

Ein negativer Coronatest ist nun nicht mehr nötig für Besuche in Heimen oder Kliniken. © Bernd Weißbrod/dpa

An den Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf sind Besuche ab sofort wieder ohne aktuellen Covid-Test möglich.

Landkreis Dachau - An den Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf sind Besuche ab sofort wieder ohne aktuellen Covid-Test möglich. Die Maskenpflicht für Besucher bleibt laut Helios vorerst bestehen.

In Kliniken: Die Testpflicht entfällt - Masken werden teilweise noch getragen

Für die Mitarbeiter entfällt die Test- und Maskenpflicht. Das Tragen von Atemschutzmasken im Umgang mit vulnerablen Personen oder bei sonstiger infektionshygienischer Notwendigkeit wird wie in der Vor-Pandemiezeit fortgeführt. Zudem entfallen sämtliche Einschränkungen bei den Besuchszeiten. Besucher sind aber bis auf Weiteres verpflichtet, während ihres kompletten Klinikaufenthalts eine FFP2-Maske zu tragen. Besuche bei infektiösen Patienten oder in Isolationsbereichen sind weiterhin nur individuell nach ärztlicher Freigabe und Einweisung in Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich.

Helios empfiehlt, sich bei Erkältungs-Symptomen zu testen und bei Erkrankung zu Hause zu bleiben. dn