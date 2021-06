Kliniken in Dachau und Indersdorf lockern Besuchszeiten

Sinkende Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Dachau

Dachau – Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut 9,0. Damit liegt der Landkreis Dachau seit über einer Woche stabil bei einer Inzidenz um 10 und somit deutlich unter dem Grenzwert von 50.

Lockerung in Kliniken

Aktuell (Stand Dienstag) liegt kein einziger Corona-Patient mehr im Helios Amper-Klinikum Dachau. Aufgrund der sinkenden Inzidenzen im Landkreis werden die Besuchszeiten in beiden Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf gelockert. Aufenthalte dürfen jetzt zwei Stunden betragen. Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen keinen Test vorlegen. Alle anderen müssen ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis vorlegen. Selbsttests werden nicht akzeptiert.

In Dachau gelten weiterhin Besuchszeiten von 14 bis 20 Uhr. In dieser Zeit darf ein Patient von einer Person für jetzt zwei Stunden besucht werden. Der Besucher kann tageweise wechseln. Aus Infektionsschutzgründen gilt im Krankenhaus weiterhin ein strenges, nicht gelockertes Besuchsverbot für die Notaufnahme, die Aufnahmestationen sowie die Isolationsstation. In Indersdorf können Patienten im Rehabereich montags bis freitags von 15.30 bis 18 Uhr von zwei Personen für zwei Stunden pro Tag besucht werden. Am Wochenende gilt eine Besuchszeit von 11 bis 16 Uhr. Im Akutbereich sind Besuche erst 48 Stunden nach Ankunft des Patienten erlaubt. Diese müssen telefonisch vereinbart werden unter 0 81 36/9 39 24 52.

Testangebote

Ab 1. Juli ist die PCR-Teststelle am Volksfestplatz in Markt Indersdorf täglich von 14 bis 18 geöffnet. Die POC-Schnellteststrecke am Gymnasium Markt Indersdorf schließt zum 30. Juni.

20 neue Fälle

In der Woche vom 7. bis 13. Juni wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 20 neue Indexfälle gemeldet. Die Altersstruktur der Indexfälle lässt sich so aufschlüsseln:

15 Prozent 7 bis 12 Jahre

20 Prozent 13 bis 18 Jahre

25 Prozent 19 bis 39 Jahre

35 Prozent 40 bis 59 Jahre

5 Prozent 60 bis 79 Jahre Der Großteil von 80 Prozent hatte Kontakt zu einer auf SARS-CoV-2 positiv getesteten Person im gleichen Haushalt, ca. 15 Prozent der Neuinfizierten sind Reiserückkehrer.

Impfungen

Im bayernweiten Registrierungssystem BayIMCO sind für den Landkreis noch immer 17 528 Personen angemeldet, die auf eine Einladung zur Terminvereinbarung warten; davon 3746 Personen mit vorrangiger Impfberechtigung. Nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen mehrere hundert Personen mit Prio 1 und 2 (neu) registriert haben bzw. deren Priorisierung angehoben wurde, konnten die Impfzentren in den vergangenen Tagen zumindest allen diesen Personen ein Impfangebot machen. Das Landratsamt geht davon aus, dass alle registrierten Personen mit Prio 1 bis 3 bis zum Monatsende eine Einladung zur Terminvereinbarung erhalten werden.

mm