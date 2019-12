KKD baut ein musikalisches Wahrzeichen

Die Knabenkapelle hat in den kommenden beiden Jahren ein Millionenprojekt vor der Brust: die Sanierung und Erweiterung ihres Musikheims an der Sudetenlandstraße. Die Baumaßnahme soll schrittweise erfolgen, aktuell läuft der Abriss der alten Nebengebäude. Am Ende soll Dachau ein neues „Wahrzeichen“ erhalten.

Dachau – Die Musik spielt bei der Knabenkapelle Dachau (KKD) gerade nicht nur in den Probenräumen – sondern auch auf der Baustelle auf ihrem Gelände an der Sudetenlandstraße in Dachau-Ost.

Für geschätzte 3,3 Millionen Euro will der Verein sein altes Musikheim sanieren und die Nebengebäude erweitern. Bis Ende 2022 soll die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein. Zehn Prozent der Gesamtkosten muss die Knabenkapelle selbst finanzieren, den Rest übernimmt die Stadt. Dass im Stadtrat „über alle Parteigrenzen hinweg Einverständnis“ über die Förderung der Musiker herrschte, findet KKD-Vorsitzender Tilo Ederer daher „erleichternd“.

Ederer, gelernter Papieringenieur, ist es denn auch, der in der Hauptsache mit der Organisation der Mega-Maßnahme beschäftigt ist. Sein Plan: eine schrittweise Abwicklung des Baus. So habe man im September bereits angefangen, die Nebengebäude abzureißen. „Unmögliche“, „fürchterliche“ Zustände hätten in den Räumen am Ende geherrscht, berichtet Ederer. Musik sei dort nur noch „notweise“ gespielt worden. Bis nächsten Sommer sollen die Räume dann nach neuen Plänen – und vor allem – größer als vorher neu gebaut werden. Der Anbau Ost wird Ederer zufolge am Ende ein Stuhllager, im Anbau Nord soll die Heizzentrale entstehen, und im Anbau West finden große Lagerräume für Noten, Trachten und Instrumente Platz.

Während der Verein den alten Nebengebäuden keine Träne nachweint, hegt Ederer für das alte Musikschul- und Saalgebäude durchaus nostalgische Gefühle. Der Bau aus dem Jahr 1953 war ursprünglich als Kino gebaut worden – daher rührt auch die hervorragende Akustik – und als solches bis Ende der 1960er-Jahre in Betrieb. Nächste Besitzerin war dann die katholische Kirchenstiftung, die das Gebäude als Gotteshaus nutzte, bis die Kirche Heilig-Kreuz fertiggestellt war. 1971 schließlich kaufte die KKD das Anwesen und baute es – „schon damals in Eigenleistung“ – in Musikräume um.

Wenn die Nebenräume fertig sind, soll Ederer zufolge „in einem zweiten Schritt“ das Musikschulgebäude umgebaut werden. Im Erdgeschoss entstehen nach den Plänen der KKD ein neues Foyer sowie zwei Übungsräume, auch in den Keller sollen Übungs- und Lagerräume einziehen ebenso wie in den ersten Stock. „Endlich haben wir dann vernünftige Übungsräume“, freut sich der Vorsitzende. Dass in einem Raum ein Trompeter und im Nebenraum ein Saxofonist spielen, ohne sich zu hören, war bislang unvorstellbar. Der Saal wird dann als letztes einer Sanierung unterzogen.

Dass alles gut und im Zeitplan klappt, darüber „sind wir guten Mutes“, erklärt der KKD-Chef. Zumal nur mit Firmen gearbeitet werde, „die uns kennen und uns wohlgesonnen sind“. Apropos wohlgesonnen: Um finanzielle Unterstützung in Form von Sponsoren oder Spenden zu generieren, wird es Ederer zufolge einige „Events“ geben, beispielsweise im Sommer eine Abrissveranstaltung.

Außerdem ist der Verein auf der Suche nach alten Instrumenten, denn: „Man soll erkennen: Das ist ein Musikgebäude!“ Das neue Heim der KKD soll laut Ederer daher nicht nur „offen und einladend“ sein, sondern auch musikalisch-künstlerisch ausgestattet werden. „Das soll ein neues Wahrzeichen werden“, erklärt der Vorsitzende, weshalb sein Sohn, ein gelernter Metallinstrumentenbauer, alte Instrumente kunstvoll recycelt. „Er kann zum Beispiel aus einem alten Posthorn einen Lampenschirm machen“, verrät der stolze Vater, der aber auch die Künstler der Künstlervereinigung Dachau um Ideen für die Gestaltung der Anlage bitten will.

Die ausgebauten Ressourcen sollen am Ende aber auch zu personellem Wachstum führen. „Wir waren immer schon groß, früher hatten wir 500, 600 Kinder.“ Wegen der schlechten räumlichen Situation aber hatten zuletzt „nur“ 150 Kinder bei der KKD musizieren können.