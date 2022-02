Kommentar zum Dachauer Einbahnstraßen-Urteil: Bitte mehr Realismus als Aktionismus

Von: Stefanie Zipfer

Die im Oktober erst eingeführte Einbahnstraßenregelung durch die Altstadt wird beendet. Auch die Fortsetzung der Einbahnstraße bis zum Landratsamt wird voraussichtlich ausgesetzt. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Das Verwaltungsgericht hat die einjährige Probephase der Einbahnstraße durch die Altstadt beendet. Die Einbahnstraßen-Fans werden sich nun entrüsten und dem Gericht vorwerfen, Autofahrer-Politik zu machen, die Verkehrswende zu behindern und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu gefährden. Doch das ist Quatsch.

Vielmehr hat das Gericht unterstrichen, dass blinder Aktionismus – und sei er noch so gut gemeint – in einem Rechtsstaat fehl am Platz ist. Solange eine Verwaltung nicht klar begründen kann, dass eine Maßnahme geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist, kann sie diese Maßnahme eben nicht einführen. Die Verantwortlichen in Stadt und Stadtrat sollten die Notbremse des Gerichts nun zum Nachdenken nutzen – nachdenken darüber, was sie mit ihrer wunderschönen Altstadt eigentlich wollen. Sollen die Menschen zum Flanieren und Kaffee trinken in die Altstadt kommen? Oder soll es dort oben lieber ruhig zugehen? Wenn man ersteres will, braucht es dafür aber das Eingeständnis, dass das ohne Aufstiegshilfe vom Parkplatz Thomawiese und ohne gute Erreichbarkeit für alle Verkehrsmittel nicht funktionieren wird. Der Traum, dass die Landkreisbürger bald alle nur noch glücklich mit dem Lastenfahrrad durch die Gegend gondeln, wird sich so schnell nämlich nicht erfüllen.

