Kommission überprüft Fußgängerüberweg

Vergangenen Freitagabend hat sich an einem Fußgängerüberweg in der Mittermayerstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Eine Unfallkommission soll nun prüfen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten an dieser Stelle gibt.

Dachau – Es ist dunkel und neblig, die Sicht ist schlecht: Immer wieder entstehen so gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Erst vergangenen Freitagabend wurde eine 26-Jährige an einem Zebrastreifen an der Mittermayerstraße von einem Auto erfasst und zwei Meter durch die Luft geschleudert. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen (wir berichteten). Damit sich so ein tragischer Unfall nicht wiederholt, trifft sich kommenden Mittwoch eine Unfallkommission, bestehend aus Vertretern von Stadt und Polizei, und bespricht, ob und wie an diesem Zebrastreifen die Sicherheit verbessert werden kann.

„Es wird eine ergebnisoffene Diskussion“, erklärt Richard Wacht, Verkehrsexperte der Dachauer Polizei. Er weist darauf hin, dass bereits vor dem Unfall Maßnahmen ergriffen worden seien. „Wir haben in Richtung Brucker Straße das Halteverbot vor dem Überweg erheblich erweitert, damit die Übersichtlichkeit verbessert wird.“ Womöglich habe es sich bei dem Unfall am Freitag um einen individuellen Fehler gehandelt, mutmaßt Wacht.

Dennoch: „Bei dem Gespräch diskutieren wir sicher auch, ob es an der Stelle Alternativen zu dem Fußgängerüberweg gibt.“ Denn auch wenn es in der Stadt Dachau nur selten zu Unfällen an Fußgängerüberwegen kommt – jährlich sind es zwischen keinem und zwei – sorgen Zebrastreifen nicht immer für mehr Sicherheit: „Vor allem wenig genutzte Übergänge können gefährlich sein“, so Wacht. Als Richtlinie gelte, dass in Spitzenzeiten mindestens 50 Personen pro Stunde über die Straße gehen sollten, ansonsten seien die Autofahrer oft unaufmerksam.

„Ein großes Problem ist, dass die Ablenkung der Autofahrer immer mehr zunimmt“, so Wacht. Wenn die Fußgänger dann noch dunkle Kleidung tragen, können schnell Unfälle entstehen. Die Beleuchtung der Zebrastreifen sei dagegen ausreichend, betont Wacht. „In Dachau werden die Anforderungen dafür sogar übertroffen.“

Laut Josef Hermann, Hauptamtsleiter der Stadt, gibt es bundesweite Richtlinien für die Helligkeit von Zebrastreifen. „Vorgeschrieben ist zum Beispiel, wie die Lichtstärke und die Aufstellfläche der Lampen sein müssen.“ Feste Vorschriften, wie viele Lampen angebracht werden müssen, gebe es dagegen nicht. „Das hängt immer von der Beleuchtungstechnik ab“, so Hermann. „In Dachau haben wir in der Regel zwei Ampeln an einem Zebrastreifen.“ Das gelte auch für die Mittermayerstraße. Nur der Fußgängerüberweg an der Burgfrieden-straße auf Höhe der Klosterschule sei zusätzlich noch mit einer Blinkleuchte gesichert. „Weil er auf einer Kuppe ist, nimmt man ihn sehr schlecht wahr“, so Hermann.

Ansonsten hilft nur eines, um sich als Fußgänger oder Radfahrer zu schützen: „Man sollte sich auffällig kleiden“, sagt Stefan Januschkowetz, Mitglied der Dachauer Verkehrswacht und Leiter des Dachauer Ordnungsamtes. Beispielsweise seien Jacken mit Reflektoren, gelbe Westen oder Blinklichter zu empfehlen, bei Radfahrern sei außerdem eine ausreichende Beleuchtung Pflicht. „Die sollte man auch regelmäßig überprüfen“, rät Januschkowetz.

Genauso wichtig ist natürlich zudem gegenseitige Rücksichtsnahme. Darauf weist Karl Englmann hin, der jahrzehntelang der Vorsitzende der Verkehrswacht war: „Wer als Fußgänger einen Zebrastreifen überqueren möchte, sollte ein deutliches Zeichen geben und nicht einfach losgehen, ohne zu schauen, ob die Straße frei ist.“ Radfahrer wiederum sollten nicht gegen die Fahrtrichtung fahren, weil sie so leicht übersehen werden. Auf der anderen Seite müssten auch die Autofahrer vorsichtiger sein: „Bei schlechter Sicht muss man die Geschwindigkeit reduzieren“, sagt Englmann. „Die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 innerorts gilt für optimale Verhältnisse.“

Claudia Schuri