Sebastian Leiß will Stefan Löwl ablösen

Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau) will Landrat werden. Er fordert Stefan Löwl (CSU) heraus - und kritisiert den Amtsinhaber mit scharfen Worten.

Landkreis – Sebastian Leiß, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Dachau im Kreistag, ist der sechste Kandidat im Rennen um das Amt des Dachauer Landrats. Nach Amtsinhaber Stefan Löwl (CSU), Hubert Böck (SPD), Dagmar Wagner (FW), Achim Liebl (Grüne) und Dr. Hauke Stöwsand (ÖDP) wirft nun auch der 30-jährige Betriebswirt seinen Hut in den Wahlkampf-Ring.

Sebastian Leiß wurde bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler Dachau von den Anwesenden einstimmig gewählt. Leiß erklärt in einer Pressemitteilung, dass er für solide Kreis- und Stadtfinanzen und besseren Bürgerservice der Verwaltungen sorgen und sich für eine Verjüngung der Gremien mit mehr Transparenz einsetzen wolle.

Die Entscheidung für seine Kandidatur begründete Leiß damit, dass keiner der anderen Kandidaten die Forderungen seiner Gruppierung nach einer schlanken und serviceorientierten Kreisverwaltung, solider Finanzpolitik ohne neue Schulden, durchdachter Verkehrspolitik ohne illusorische Seil- und Magnetbahnen und effizienter Schul- und Krankenhausentwicklung glaubwürdig und ernsthaft umsetze oder sich den vergangenen Jahren dafür stark gemacht habe.

Zudem hätten die vergangenen sechs Jahre in der Kreispolitik gezeigt, „dass eine Zusammenarbeit zwischen Landrat, Stadt, Gemeinden und auch den Kreisgremien künftig auf Augenhöhe und kollegialer stattfinden muss – was der amtierende Landrat mit seiner übermächtigen Art verhindert hat“, so Leiß. Im Gegensatz zum amtierenden Landrat werde er „auch andere Meinungen hören und nicht nur selbst reden und alles allein entscheiden“.

Außerdem wolle er einen Generationen- und Stilwechsel im Kreistag einleiten. Im Schnitt seien die Kreisräte fast 58 Jahre alt – „und damit zehn Jahre älter als beispielsweise die Bundestagsabgeordneten in Berlin“, so Leiß.

2014 wurde Leiß erstmals in den Kreistag gewählt. Von 2004 bis 2012 war er Mitglied des Dachauer Jugendrats. „Ich sage, was ich denke und halte, was ich sage“, so Leiß wörtlich (weitere Beiträge zur Kommunalwahl im Landkreis Dachau finden Sie hier). dn

