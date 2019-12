Die BfD wollen in den Stadtrat

Die politische Gruppierung Bürger für Dachau (BfD) wird bei der Stadtratswahl im kommenden Frühjahr wieder mit einer eigenen Liste antreten.

Dachau – Einstimmig billigten die Mitglieder im Gasthaus Liegsalz in Pellheim den vom Vorstand erarbeiteten Kandidatenvorschlag.

Bei der Wahl vor sechs Jahren waren die BfD mit zwei Kandidaten in den Stadtrat eingezogen: Horst Ullmann und Norbert Winter. Letzterer ist zwischenzeitlich zur CSU gewechselt. Ullmann, als BfD-Gründer, bleibt der Gruppierung jedoch treu und führt die Liste für den anstehenden Wahlkampf an.

Auf Platz zwei steht Beate Günzel, eine Finanzbeamtin, die in ihrer Freizeit viele soziale Ehrenämter ausübt. Ihr folgt Daniela Missere auf Listenplatz drei; diese führt zusammen mit ihrem Mann Mario seit 20 Jahren erfolgreich einen Feinkostladen in der Münchner Straße und ist Kassenprüferin bei der „IG Münchner Straße“ sowie Gesandte für den Bund der Selbständigen. Auf Rang vier steht der Ingenieur Johannes Rabe, an fünf der Mechatronikermeister Thomas Ullmann und an sechs der Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung, Armin Wild. Auf Platz sieben wurde Wolfram Rau, Fachangestellter beim Bäderbetrieb Dachau, gewählt, an acht Norbert Seebach, SAP-Consultant. Der Festzeltbetreiber auf dem Dachauer Volksfest, Martin Schweiger, steht auf Rang neun, auf zehn folgt ihm die ehemalige Sparkassen-Angestellte Claudia Lindner.

Auf den Plätzen elf bis 20 sind nominiert: Udo Bratke, Personen- und Gebäude- Schützer; Egon Fodor, pensionierter Gebietsleiter für Bier und Brauwesen; Student Erik Erdell; der Koch Roland Thum; Pflegekraft Silvia Würl; Rentnerin Ursula Fodor; Feinkostladen-Besitzer Mario Missere; Flughafenangestellte Isabel Bachmann; Rentner Georg Donabauer; sowie der selbständige Handwerker Alex Grauer.

Für ein wenig Besinnlichkeit nach dem politisch notwendigen Prozedere sorgten am Ende „die Ulla und der Anton“ mit ihrer besinnlichen Musik, wofür ihnen der BfD-Vorsitzende „vielen Dank“ aussprach.

mm

