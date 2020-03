Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Dachau - Löwl bleibt Landrat - ohne Stichwahl

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Dachau im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

Auch die Bürgermeister, die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Dachau finden Sie hier.

Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

22.27 Uhr, Dachau: Der Landrat für den Kreis Daschau steht fest: Stefan Löwl hat sich mit 55,3 Prozent gegen seine sechs Kontrahenten durchgesetzt. Das freut auch Frau Bettina.

+ Sieg! Landrat Stefan Löwl und seine Frau Bettina sind glücklich.

21.58 Uhr, Bergkirchen: Mit einem Traumergebnis ist Robert Axnter (CSU) zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen gewählt worden. 93,99 Prozent der Wähler gaben ihm ihre Stimme. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung in den 13 Bezirken betrug 66 Prozent.

+ Post auf den neuen Bürgermeister heißt es in Bergkirchen © ink

20.18 Uhr, Petershausen: In Petershausen geht es in die Stichwahl. Es heißt mal wieder Marcel Fath (FW) gegen Günter Fuch (CSU).

20.16 Uhr, Karlsfeld: Stefan Kolbe erreicht 54,3 Prozent und muss damit nicht in die Stichwahl. Bernhard Goodwin (SPD) holt 24,1 Prozent, Birgit Piroué (Bündnis für Karlsfeld) 21,6 Prozent.

+ Franz Obesser freut sich mit seiner Frau Angela. © CHRISTIAN FISCHER 20.12 Uhr, Indersdorf: Franz Obesser (CSU) setzt sich mit 84,36 Prozent gegen seinen Herausforderer Hubertus Schulz von den Grünen durch. Obesser ist „überwältigt“, wie er sagt.

20.06 Uhr, Dachau: Bekanntgabe der Landratswahlergebnisse verzögern sich wegen Systemproblemen. Nach 70 von 226 Gebieten: Löwl 52,8 Prozent vor Liebl 16,8 und Böck 13,1

19.40 Uhr, Weichs: Bürgermeister Harald Mundl ist mit 94,45 Prozent wiedergewählt.

+ Hier ein strahlender wiedergewählter Bürgermeister Harald Mundl (Mitte) zusammen mit seiner Frau Susanne und Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU). © nef

19.25 Uhr, Pfaffenhofen: Helmut Zech gewinnt mit 76,8 Prozent gegen Susanne Vedova.

19.22 Uhr, Sulzemoos: Johannes Kneidl erhält 85, 4 Prozent.

19.20 Uhr, Hebertshausen: Richard Reischl holt 89,74 Prozent.

19.10 Uhr, Altomünster: Endergebnis: Reiter siegt mit 50,8 Prozent, Kerle verliert.

19.08 Uhr, Haimhausen: Peter Felbermeier (CSU)gewinnt mit 63,4 Prozent.

19.04 Uhr, Dachau: In der Schranne bei der SPD schwankt die Stimmung zwischen Freude und Ungläubigkeit. „Super“, sagt Christa Keimerl kopfschüttelnd.

19:03 Uhr, Dachau: Nach der Auszählung des Wahllokals im Landratsamt, folgendes Stimmenergebnis: Löwl 128, Liebl 45, Böck 46, Wagner 17, Leiß 11, Westermeier 10, Stöwsand 3.

18:55 Uhr, Dachau: Die Dachauer CSU erkennt bereits ihre Niederlage an. Ortsvorsitzender Tobias Stephan: „Das war eine klare Persönlichkeitswahl“.

18.43 Uhr, Landratsamt: OB-Kandidat Markus Erhorn trudelt ein und verlang nach Schnaps. Er liegt bei 2,59 Prozent.

18.42 Uhr, Hebertshausen: Richard Reischl (CSU) liegt bei über 91 Prozent, hier fehlen noch die Stimmen der Briefwähler.

18.26 Uhr, Altomünster: Kopf-an-Kopf-Rennen ztwischen Antoen Kerle (CSU) und Michael Reiter (FWG). Zunächst lag Kerle vorne, dann Reiter, jetzt wieder umgekehrt. Vier Bezirke sind ausgezählt.





18.20 Uhr, Dachau: Die ersten Ergebnisse deuten auf einen Erdrutschsieg für Florian Hartmann (SPD) hin: 75 Prozent nach 10 von 60 Stimmbezirken.





18.09 Uhr, Dachau: Sechs Menschen im Großen Sitzungssaal. So ruhig war es noch nie vor Wahlen im Landratsamt.

+ Ein aktuelles Bild aus dem großen Sitzungssaal im Landratsamt. © zim





18.05 Uhr, Dachau: In der Schranne, in der CSU-Geschäftsstelle, im Landratsamt, beim Zieglerbräu und beim TSV versammeln sich die OB-Kandidaten mit ihren Anhängern, um auf die ersten Ergebnisse zu warten.

17.20 Uhr, Eisolzried: Im Bürgerhaus in Eisolzried ist es bis 16.45 Uhr „eher schleppend gelaufen“, sagt der scheidende Gemeinderat Erwin Gürster aus Deutenhausen, der nach 18 Jahren nicht mehr antritt. Rund 130 Bürger hatten dort bis kurz vor Ende ihre Stimme abgegeben. Gürster rechnet mit 50 Prozent Briefwählern. Bis 18.30 Uhr will das Team Bürgermeister und Landrat ausgezählt haben. Insgesamt gibt es in diesen Wahlbezirk 800 wahlberechtigte Bürger.

+ Wahlhelfer in Eisolzried: Erwin Gürster mit seinem Wahlhelferteam von links: Doris Schönberger, Franziska Keil und Gisela Frimmer © ink

17.10 Uhr: Wiedenzhausen: In der Turnhalle im Keller des Wiedenzhausener Kindergartens befindet sich das Wahllokal Nr. 2 für die Ortschaften Wiedenzhausen und Orthofen der Gemeinde Sulzemoos. Dort hofft die letzte Wahlhelfer-Schicht, dass doch noch mehrere Bürger und Bürgerinnen zur Wahl kommen, denn bisher ist es im Gegensatz zum Vormittag eher ruhig. Insgesamt haben die beiden Ortschaften zusammen 1033 Stimmberechtigte, von denen sich 374 Wähler für die Briefwahl entschieden haben. Heute ist die Wahlbeteiligung mit 225 Wählern eher mäßig. Die Wahlhelfer hoffen, dass in den letzten eineinhalb Stunden noch einige Wähler erscheinen, um ihre Stimmen abzugeben.

+ Wahlhelfer in Wiedenzhausen: Wolfgang Huber (Amtierender Gemeinderat für Wiedenzhausen), Petra Österle, Erwin Salvermoser und Kurt Burgmann © hb

17.03 Uhr, Altomünster: Fazit in Altomünster: In der Aula der Schule konnten die Wahlkabinen immer wieder so schön nacheinander gefüllt werden konnten und nach Ansicht der Wahlhelfer war die Zahl der Wähler zwar etwas geringer, aber dennoch sehr zufriedenstellend. Kurzfristig musste im Untermarkt das Wahllokal wegen des Coronavirus vom Seniorenwohnen ins Jugendzentrum am Bahnhof verlegt werden. Der Ort wurde sehr gut besucht und teilweise gab es sogar Warteschlangen vor den Kabinen. Zwei ruhige Überraschungsgäste konnten dort auch angetroffen werden, denn die Familie Weigl (Schreiner) kam mit ihren beiden Esel Max und Moritz in der Kutsche angefahren, die geduldig warteten, bis ihre Herrschaft gewählt hatte.

+ Familie Weigl (Schreiner) kam mit ihren beiden Esel Max und Moritz in der Kutsche angefahren, die geduldig warteten, bis ihre Herrschaft gewählt hatte. © gh

17.01 Uhr, Sulzemoos: Während es im Wahllokal sehr ruhig zugeht, wird jetzt im Rathauskeller von Sulzemoos das Briefwahl-Team unter der Regie von Richard Wohlmut aktiv. Aus der ganzen Gemeinde Sulzemoos haben 903 Bürger Briefwahlunterlagen beantragt. Akuell kommen immer noch Bürger vorbei, die ihre Briefwahlunterlagen abgeben. Und so läuft der Vorgang ab: Zunächst öffnen die Helfer nach und nach die Wahlbriefe, die eingegangen sind, und prüfen den Wahlschein. Wenn der Wahlschein nicht in Ordnung ist, wird der Umschlag mit dem Stimmzettel aussortiert. Alle anderen Stimmzettelumschläge werden in Wahlurnen eingeworfen und ab 18 Uhr geöffnet und die Stimmen gezählt.

+ Im Rathauskeller von Sulzemoos wird das Briefwahl-Team unter der Regie von Richard Wohlmut aktiv © cst

17 Uhr, Dachau: Einige Leser waren verwundert, dass man seine Wahlzettel auch mit Beistiften ausfüllen darf. Aber: ist natürlich alles rechtens. Die Stadt Dachau bat darum, die Stifte nach der Wahl mit nach Hause zu nehmen.

+ Stifte im Dachauer Wahllokal © hab

16.45 Uhr, Altomünster: Der Bürgermeisterkandidat der Freien Wählergemeinschaft Altomünster, Michael Reiter, ist in Quarantäne. Er hat in der vergangenen Woche eine Veranstaltung besucht, bei der auch ein so genannter Verdachtsfall anwesend war. Reiter hat sich daraufhin testen lassen. Er ist negativ. dennoch muss er seit einer Woche das Haus hüten und wird zuhause auf der Internetseite der Gemeinde das Ergebnis verfolgen.

15.40 Uhr, Hebertshausen: Nette Anekdote beim Wählen: Wahlhelferin Meli freut sich über einen jungen Mann, sprich Wähler und sagt zu ihm mit einem bezaubernden Lächeln, dass er der 200 „Kunde“ ist. „Leider haben sie aber nichts gewonnen“. Antwort des jungen Mannes auch mit einem Lächeln: „Dafür habe ich sie gesehen“. Laut Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl liegt die Wahlbeteiligung in der Gemeinde gegen 15 Uhr bei rund 70 Prozent einschließlich Briefwahl. Es könnte also eine Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent geben.

+ Meli (r.) und die weiteren Wahlhelfer im Wahllokal I in Hebertshausen. © khr

15.30 Uhr, Weichs: Etliches zu tun hatte heute der Wahlleiter der Gemeinde Weichs, Werner Kerzel. Es galt nämlich einige Wahlhelfer wegen kurzfristiger Krankheit zu ersetzen. Jetzt um 15 Uhr konnte er gegenüber den Dachauer Nachrichten vermelden, dass die Briefwahlbeteiligung in der Gemeinde Weichs heuer bei 45 Prozent liegt. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl wird gegen 18.30 Uhr erwartet. Bis 19 Uhr sollte die Landrats-, bis 21 Uhr die Gemeinderatswahl ausgezählt sein. Am Montag dann die Kreistagswahl.

+ Wahlleiter der Gemeinde Weichs, Werner Kerzel © nef

15.16 Uhr, Odelzhausen: 1488 Wähler haben in der Gemeinde Odelzhausen ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben, das sind knapp 40 Prozent aller Wahlberechtigten. Bei der Gemeinderatswahl dürfen 3887 Bürger und bei der Kreistagswahl 3889 Bürger abstimmen. Es gibt sieben Wahllokale: In Odelzhausen im Sitzungssaal im Rathaus, in den beiden Kinderhäusern, in Sittenbach im Kindergarten sowie drei Briefwahllokale.

14.34 Uhr, Sulzemoos: Im Wahllokal 1 Sulzemoos zeichnet sich bisher keine übermäßig hohe Wahlbeteiligung ab. Im Ortsteil Sulzemoos gibt es insgesamt 851 Stimmberechtigte, davon haben 327 Personen Briefwahl beantragt. Von den übrigen 524 Wählern haben im Sulzemooser Rathaus bisher 185 ihre Stimme abgegeben. Insgesamt wurden in der Gemeinde Sulzemoos 2457 Bürger an die Wahlurnen gerufen.

14.22 Uhr, Karlsfeld: "Zfix", schimpft leise aber doch hörbar der Herr in der Wahlkabine nebenan. "Ich kann schon keinen Falk-Stadtplan zusammenlegen. Und jetzt das hier." Der riesige Kreistagswahlzettel bringt nicht nur ihn in Wallungen. Ein Blick auf die anderen Wählenden beweist es: Es gibt viel gymnastische Verrenkungen beim Zusammenfalten. Aber sie schaffen es dann doch alle.

+ Wahlhelfer in Sittenbach: Isabella Stock und Thomas Kugler zu sehen. © cla 14.05 Uhr, Sittenbach: Anstehen müssen die Wähler im Wahllokal im Kindergarten in Sittenbach. Fünf Wahlkabinen gibt es dort, die meist durchgehend belegt sind. „Hier ist wahnsinnig viel los“, sagt Wahlhelferin Isabella Stock. Eigentlich hätten die Helfer wegen des Coronavirus eher mit einer niedrigeren Beteiligung gerechnet – zumal kein Gottesdienst stattfand und normalerweise viele Sittenbacher Wähler gleich nach dem Kirchgang ihre Stimme abgeben. „Aber bisher haben wir keine ruhige Minute gehabt“, sagt Stock. „Für die Kreistagswahl ist sogar die erste Urne schon voll.“ Auch in Sittenbach hatten die meisten Bürger ihren eigenen Stift dabei.

13.30 Uhr, Odelzhausen: In der Gemeinde Odelzhausen haben sich viele Wähler für die Briefwahl entschieden. Bisher waren es 1487 Bürger. „Es kann aber gut sein, dass es noch ein paar mehr werden und noch Wähler vom Seniorenheim dazu kommen", sagt Manuel Mayr von der Gemeinde. Bis 15 Uhr werden die Briefwahlunterlagen ausgestellt. Hintergrund ist der Schutz der besonders gefährdeten Senioren vor dem Coronavirus. Deshalb werden im den Wahllokalen auch regelmäßig die Stifte desinfiziert. "Wir desinfizieren nach jedem Wähler", berichtet Wahlhelfer Stefan Harbich. „Neun von zehn Wähler haben aber sowieso ihren eigenen Stift dabei." Er ist im Sitzungssaal im Rathaus im Einsatz. Dort haben bisher knapp100 Wähler ihre Stimme abgegeben. „Die Wähler sind eigentlich entspannt ", sagt Harbich.

+ Die Wahlhelfer Stefan Harbich, Klaus Rößle und Michael Kammerer. © cla

12.47 Uhr, Einsbach: Von wegen, wählen ist nur für die Erwachsenen spannend: Maximilian gefällt in Einsbach am besten an der diesjährigen Wahl, dass es am Eingang voll Guttis gibt.

+ Maximilian gefällt in Einsbach am besten an der diesjährigen Wahl dass es am Eingang voll Guttis gibt. © mw

12.25 Uhr, Bachern: Im Wahllokal im Schützenheim Unterbachern ist gegen 11.30 Uhr richtig was los. Bis dahin hatten schon 70 Wähler ihre Stimme abgegeben. 405 Briefwähler gibt es laut Günter Lutter, der hier seit zehn Jahren als Mitarbeiter der Gemeinde Bergkirchen bei Wahlen im Einsatz ist.

+ Wahlheferin Michaela Wedi. © Ink Als Wahlhelfer betätigen sich auch die Bacherner Spitzenkandidaten Josef Märkl jun. (Platz 1) und Michaela Wedi (Platz 3) der Liste Wählergemeinschaft Bachern, die zum ersten Mal antreten und besonders gespannt auf den Ausgang der Wahl sind.





12.10 Uhr, Petershausen: Kurzes Fotoshooting am großen Wahltag: Der amtierende Bürgermeister Marcel Fath bei der Stimmabgabe mit den beiden Wahlhelferinnen Daniela Kleinschmidt und Janett Kiefel. Wegen des Corona-Virus haben viele Bürger per Briefwahl abgestimmt. Laut Daniel Stadelmann von der Verwaltung haben bis zum Vormittag rund 2280 von etwa 4900 Wahlberechtigten die Briefwahl genutzt. Deshalb hat die Verwaltung zur schnelleren Auszählung sechs statt bisher vier Briefwahllokale eingerichtet. Trotz der öffentlichen Appelle, dass jeder Wähler zur Vermeidung der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus seinen eigenen Stift zum Ausfüllen der Wahlunterlagen mitbringen soll, hatten sich nur etwa zehn Prozent der Wähler präpariert.

+ Der amtierende Bürgermeister Marcel Fath bei der Stimmabgabe mit den beiden Wahlhelferinnen Daniela Kleinschmidt und Janett Kiefel. © ch

12.05 Uhr, Bergkirchen: Um etwa 10 Uhr hat Bürgermeister-Kandidat Robert Axtner seine Stimme in der Lauterbacher Sporthalle abgegeben, und Bürgermeister Simon Landmann schaute vorbei, so der scheidende Lauterbacher Gemeinderat Horst Winter. Es gibt in Lauterbach 700 Wahlberechtigte, 50 Prozent haben schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Außer Horst Winter sind als Wahlhelfer im Einsatz: Ariane Solleder (Mitarbeiterin im Rathaus) sowie die Lauterbacherin Carolin Esen (vom Landratsamt Dachau) und der Gündinger Christian Zahmann (Stadt Dachau) . Bürgermeister und Landrat werden vor Ort ausgezählt.

+ In Bergkirchen im Einsatz, v.l.: Christian Zahmann, Carolin Esen, Ariane Solleder, Horst Winter © ink

11.55 Uhr, Schwabhausen: Der Ansturm ist noch vage..... Hier sind teils sogar sehr große Wahlplätze vorhanden, dort passt jeder Wahlzettel zum Aufklappen rein. Bürgermeisterkandidat Florian Scherf hat seine Stimme bereits abgegeben. Die anderen beiden Kandidaten haben sich für die Briefwahl entschieden. Auch der scheidende Bürgermeister, Josef Baumgartner, ist in den Wahllokalen unterwegs. Seine Frau freut sich auf die Zeit, die vor ihnen liegt, während er schon ein bisschen mit Wehmut dran denkt, was er jetzt dann schon ein bisschen vermissen wird.

+ Bürgermeisterkandidat Florian Scherf beim Wählen. © hr

11.45 Uhr, Arnbach: Von 900 Wählern haben sich knapp 400 für die Briefwahl entschieden. Um 10.15 Uhr waren erst knapp fünf Prozent der erwarteten Wähler vor Ort. Allerdings gab es schon zwei Stoßzeiten, in denen die Wähler deutlich warten mussten. Die Wahlkabinenanzahl wurde verdoppelt. Auch die Sichtschutzwände wurden für jeden Platz verdoppelt, damit der Wahlzettel gut ausgebreitet werden kann. Eine Wählerin meinte, das hat trotzdem noch nicht ausgereicht. Der Ansturm wird erfahrungsgemäß zum Nachmittag erwartet.

+ Wahlhelfer in Arnbach. © hr

11.30 Uhr, Weichs: In der Gemeinde Weichs gibt es heute 2679 Wahlberechtigte (2014: 2553), die zur Kommunalwahl an die Urnen gehen dürften. Davon sind ca. 220 Erstwähler. 2014 gab es 737 Briefwähler. Heuer nutzen diese Möglichkeit bereits bis Donnerstagabend 1137 Stimmberechtigte. Wahlleiter ist Werner Kerzel. Insgesamt sind 43 Wahlhelfer zu den unterschiedlichsten Zeiten im Einsatz. Wegen des Coronavirus wurden in den Wahllokalen (die Stimmbezirke I und II wählen im Bürgerhaussaal, Stimmbezirk III in der Grundschulaula etliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wird beispielsweise auf jedem Wähler ein desinfizierter Kugelschreiber zur Verfügung gestellt. Außerdem stehen nicht nur in den Wahllokalen, sondern auch in den Toiletten Desinfektionsmittelspender bereit. Im Gegensatz zu 2014 hat Bürgermeister Harald Mundl (WBV) diesmal keinen Gegenkandidaten. Vor sechs Jahren erreichte er 89,66 Prozent der Stimmen.

+ Der einzige Bürgermeisterkandidat in Sulzemoos, Johannes Kneidl, hat bereits gewählt. © cst 11.25 Uhr, Sulzemoos: Im Wahllokal im Sulzemooser Rathaus gibt es circa 180 Stimmberechtigte (zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2018 waren es noch 496). Viele Bürger haben also die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Die erste Schicht der Wahlhelfer hat um 10.30 Uhr ihren Dienst beendet. Bis dahin hatten 70 Bürger ihre Stimmen abgegeben. Auch Bürgermeisterkandidat Johannes Kneidl hat bereits gewählt.

+ Die erste Schicht der Wahlhelfer in Sulzemoos hat um 10.30 Uhr ihren Dienst beendet. © Foto: cst

11.15 Uhr, Prittlbach: Eine ruhige Kugel schoben die Wahlhelfer im Wahllokal im alten Schulhaus von Prittlbach. Bis gegen 9.15 Uhr waren ganze elf Leute gekommen um ihre Stimmzettel auszufüllen und in die Wahlurne zu legen. Wie 2. Bürgermeister Martin Gasteiger meint, werden die Briefwähler sicher zulegen. Ob Corona oder das schöne Wetter die Wahlbeteiligung beeinflusst werde sich noch zeigen.

+ Hebertshausens 2. Bürgermeister Martin Gasteiger (2.v.l.) mit seinen Wahlhelfern im Wahllokal in Prittlbach. © Khr

+ Für viele ist es eine große Hilfe wenn es eine Sitzgelegenheit wie im Ampermochinger Wahllokal gibt. 11 Uhr Ampermoching: Es dauert schon ein Weile bis alle Stimmzettel ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Besonders der große Stimmzettel für den Kreistag machte den Wählern mitunter etwas zu schaffen. Da hörte man schon immer wieder ein kräftiges Falten von Papier um den großen Stimmzettel zu bändigen. Da war es schon eine große Hilfe wenn eine Sitzgelegenheit wie im Ampermochinger Wahllokal vorhanden war. Dort waren bis gegen 8.45 Uhr 20 Leute erschienen die ihre Stimme abgaben.

10.53 Uhr Unterweilbach: Brav wartet der Hund im Wahllokal in Unterweilbach bis sein Herrchen gewählt hat. Der Andrang im Wahllokal im Unterweilbacher Feuerwehrhaus war nicht so groß. Bis gegen 09.00 Uhr hatten zehn Leute ihre Stimmzettel ausgefüllt und in die Wahlurnen geworfen.

+ Brav wartet der Hund im Wahllokal in Unterweilbach bis sein Herrchen gewählt hat. © khr

10.30 Uhr Weichs: Kurz nach zehn Uhr ging der Weichser Bürgermeister Harald Mundl (WBV) im Bürgerhaussaal an die Wahlurne. Auf die Frage nach seinem persönlichen Ergebniswunsch nannte er eine 9 vor dem Komma. Mundl hat keinen Gegenkandidaten. Obwohl diesmal überdurchschnittlich viele Briefwähler zu verzeichnen sind, herrscht doch ein reger Wahlbetrieb an den Urnen. Viele von ihnen haben ihren eigenen Kugelschreiber dabei, sagt eine Wahlhelferin.

+ Harald Mudl bei der Stimmabgabe © nef 9.30 Uhr Hebertshausen: Schon am frühen Sonntagvormittag war die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki im Wahllokal um zu wählen. Insgesamt war der Andrang in den beiden Wahllokalen in der Schule von Hebertshausen bis gegen 9.30 Uhr überschaubar. Im Stimmbezirk II haben rund 30 Leute gewählt und im Stimmbezirk I haben 50 Leute gewählt. Der Anteil der Briefwähler wird sich wohl bei rund 50 Prozent der Wahlberechtigten einpendeln, so die Meinung eines Wahlhelfers.

+ Die stellvertretende Landrätin und Hebertshauser Gemeinderätin Marianne Klaffki (l.) kommt schon am Sonntagmorgen zur Wahl. © khr



Donnerstag, 13. März, 15 Uhr: In Indersdorf treten Bürgermeister Franz Obesser und Hubertus Schulz (Bündnis 90/Grüne) gegeneinander an. Wir haben beiden sechs Fragen gestellt. Wer noch unentschlossen ist, kann die Antworten hier vergleichen.

Donnerstag, 13. März, 9.30 Uhr: Gegen Amtsinhaber Florian Hartmann (SPD) treten in Dachau gleich vier Herausforderer an: Markus Erhorn (FW Dachau), Dr. Peter Gampenrieder (ÜB), Wolfgang Moll (WIR) und Peter Strauch (CSU). Wer sich noch einen schnellen Überblick verschaffen möchte - wir haben den Kandidaten sechs Fragen gestellt und die Antworten hier gegenüber gestellt.

Mittwoch, 11. März 17.21 Uhr: Der Amtsinhaber in Haimhausen, Peter Felbermeier (CSU), hat zwei Herausforderer. Zur Wahl stehen noch Sabrina Spallek (Bündnis 90/Die Grünen) und Detlef Wiese (Bürgerstimme Haimhausen). Wer die Positionen der drei Kandidaten vergleichen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu.

Mittwoch, 11. März, 16.15 Uhr: In Schwabhausen wollen Thomas Hack (UBV), Wolfgang Hörl (BBA/FWS) und Florian Scherf (CSU) Amtsinhaber Josef Baumgartner (FW) ablösen. Wir haben die Kandidaten zu verschiedenen Themen befragt. Wer noch nicht weiß, wen er zum Bürgermeister wählen soll, findet hier eine Gegenüberstellung.

Mittwoch, 11. März, 14.40 Uhr: In Pfaffenhofen wollen Amtsinhaber Helmut Zech (CSU) und Susanne Vedova (Bündnis 90/Die Grüne) die Wahl ums Bürgermeisteramt gewinnen. Hier eine kleine Gegenüberstellung der Beiden zu bestimmten Themen.

Mittwoch, 11. März, 11.55 Uhr: In Altomünster steht ein Duell an: Für alle Unentschlossenen haben wir den zwei Bürgermeisterkandidaten Anton Kerle (CSU) und Michael Reiter (FWG) fünf Fragen rund um ihre Gemeinde gestellt. Hier geht‘s zur Gegenüberstellung.

Mittwoch, 11. März 10.40 Uhr: In Karlsfeld stehen drei Bürgermeisterkandidaten zur Wahl, Bernhard Goodwin (SPD), Stefan Kolbe (CSU) und Birgit Piroué (Bündnis für Karlsfeld). Für alle, die noch unentschlossen sind: Hier eine kurze Gegenüberstellung von den Positionen der Kandidaten zu zentralen Themen in der Gemeinde.

Freitag, 6. März, 12 Uhr: In der Kreisstadt Dachau und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Dachau werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau

Eines der beherrschenden Themen war der Klimaschutz. Praktisch alle Kandidaten haben ihn sich auf Fahnen geschrieben. Wichtig desweiteren ist stets die Frage nach der Schaffung sozialen Wohnraums und die Verbesserung des Nahverkehrs.

Landratswahl in Dachau - Landkreis hat sieben Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau eine weitere Amtszeit an. Ihn fordern sechs Gegenkandidaten heraus. Damit werben Stefan Löwl (CSU) um Stimmen genau wie Hubert Böck (SPD), Achim Liebl (Grüne), Dagmar Wagner (FW), Hauke Stöwsand (ÖDP), Sebastian Leiß (FW Dachau) und Jonathan Westermeier (Linke).

Bürgermeisterwahl in Dachau - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Dachau haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten.

In Dachau stehen fünf Kandidaten zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters: Amtsinhaber Florian Hartmann (SPD), Peter Strauch (CSU), Dr. Peter Gampenrieder (ÜB), Markus Erhorn (FW) und Wolfgang Moll (Wir).

Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Dachaudie Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Dachau - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Dachau- Kommunalwahl 2020 entscheidet über 70 Sitze

Der Dachauer Kreistag besteht aus dem Landrat sowie neu: 70 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Dachau alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.