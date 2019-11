Reibereien bei den Grünen: Thomas Kreß reagiert ungehalten nach Kampfabstimmung

Es knirscht bei den Dachauer Grünen. Bei der Aufstellungsversammlung für die Stadtratsliste kam es zu einer Kampfabstimmung.

Dachau– Stadtrat Thomas Kreß und das neue Mitglied Martin Modlinger bewarben sich um Platz vier, Kreß unterlag deutlich. Er reagierte im ersten Moment ungehalten seinem Konkurrenten gegenüber, am Ende der Versammlung gab es jedoch ein klärendes Gespräch.

21 Mitglieder, davon viele erst seit kurzem bei den Grünen, kamen zur Nominierungsversammlung, wie die Sprecher Jasmin Lang und Anton Speierl in einer Presseerklärung mitteilten. Die ersten zehn Plätze wurden, wie bei den Grünen üblich, einzeln und geheim nach Vorstellung der Kandidaten abgestimmt, in abwechselnder Besetzung mit Frauen und Männern. Für Platz 1 kandidierte Luise Krispenz, seit zwölf Jahren Stadträtin. Diesen Platz bekam sie mit großer Mehrheit. Ebenso sicher wurde auf Platz 2 Richard Seidl gewählt, der 33-jährige Kreissprecher. Auf Platz 3 kandidiert Jasmin Lang (30), Ortssprecherin und Stadträtin. Bei der Wahl des vierten Listenplatzes kam es dann zur Kampfabstimmung: Thomas Kreß, vorgeschlagen von Jasmin Lang, unterlag gegen Martin Modlinger (38), Geschäftsführer einer GmbH im Technologiebereich, Historiker, vorgeschlagen von Richard Seidl, mit sieben zu 14 Stimmen. Kreß wurde auf Listenplatz sechs gewählt. „Ich war natürlich sauer“, sagte Kreß. Er warf Modlinger „schlechten Stil“ vor. Später am Abend sprachen sich die beiden aus, wie Kreß vorgestern sagte.

„Die Grünen sind die letzten zwei Jahre zu schnell gewachsen“, erklärt Kreß die Unstimmigkeiten in der Partei. „Ich sehe das als Reibung.“ Im Vorfeld seien die Vorstellungen der Kandidaten nicht klar kommuniziert worden, so Kreß. Doch laut Kreissprecher Richard Seidl sei die Wahl der Kandidaten bewusst offen gestaltet worden. „Wir wussten vorher, dass es zu mehreren Bewerbern kommen wird“, so Seidl. Das Verfahren sei transparent und fair gewesen. Nun müsse man schauen, in welcher Form Bedarf besteht, den Streit aufzuarbeiten. Seidl hat jedenfalls das Ziel, „als geeintes Team in den Wahlkampf zu gehen“.

Vor knapp vier Wochen hatten die Dachauer Grünen den amtierenden Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) zu ihrem OB-Kandidaten gewählt. Zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschlossen sich die Grünen „für das Wohl der Stadt“, wie es der langjährige Stadtrat, frühere OB- und Landtagskandidat der Grünen, Thomas Kreß, formuliert. Im Vorfeld sei aber in den eigenen Reihen gefragt worden, wer Interesse hat. „Luise Krispenz wäre ein Zugpferd gewesen, wollte aber nicht“, sagte Kreß. So deutlich sagt es Luise Krispenz selbst nicht. „Möglich, dass ich gute Chancen gehabt hätte“, sagt die 30-Jährige. „Aber wir haben uns überlegt, was die beste Variante ist.“ So haben die Grünen beschlossen, Oberbürgermeister Florian Hartmann nicht nur zu unterstützen, sondern ihn als eigenen Kandidaten zu wählen. Thomas Kreß sieht diesen Schritt als Entscheidung für das „Wohl der Stadt“. Übrigens habe er für sich selbst als OB-Kandidat schlechte Chancen gesehen, in die Stichwahl zu kommen, und diesen Gedanken verworfen.

Seine Angst ist nun, dass es Helmut Esch, langjähriger Stadtrat, „sachlich und ein ruhiger Pol in der Stadtratsarbeit“, von Listenplatz 8 nicht in den Stadtrat schafft. Derzeit stellen die Grünen vier Stadträte.

Die Stadtratsliste der Grünen

1. Luise Krispenz,

2. Richard Seidl,

3. Jasmin Lang,

4. Dr. Martin Modlinger,

5. Sarah Jacob,

6. Thomas Kreß,

7. Simone Duling,

8. Helmut Esch,

9. Sabine Bader,

10. Bezirksrat Anton Speierl,

11. Beate Heller,

12. Achim Liebl,

13. Eva-Maria Hübner,

14. Stephan Mey,

15. Jutta Krispenz,

16. Klaus Waldhardt,

17. Marion Oerter,

18. Marc Blasig,

19. Kerstin Schwenke,

20. Harald Bayer,

21. Silvia Fitterer,

22. Sebastian Lechenbauer,

23. Lidija Zeciri,

24. Alexander Ziller,

25. Eva Behling,

26. Björn Duling,

27. Franziska Kugler,

28. Thomas Bauhof,

29. Ulrike Kade-Kreß,

30. Peter Pawlak,

31. Sigrid Hudecek,

32. Ludwig Krispenz.

