Kommunalwahl 2020 in Dachau: Die Ergebnisse aus dem Landkreis

Alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau: Landrat, Gemeinderäte, Bürgermeister und Kreistag werden neu gewählt.

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt.

findet am 15. März statt. Es werden Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag neu gewählt.

Hier erhalten Sie alle ausgezählten Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Dachau. Weitere Ergebnisse aus Bayern finden Sie hier.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Dachau - Am Sonntag, den 15. März 2020, wählt der Landkreis Dachau seine politischen Vertreter neu. Voraussichtlich wird es zwei Wochen später, am 29. März, auch noch Stichwahlen geben. Sieben Kandidaten treten bei der Kommunalwahl Bayern 2020 für das Amt des Landrats an. Da ist es gut möglich, dass keiner der Landrats-Kandidaten schon im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Die beiden Kandidaten mit dem besten Ergebnis gehen dann in die Stichwahl.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wer sind die Kandidaten?

Der amtierende Landrat ist der 46-jährige Stefan Löwl von der CSU. 2014 wurde er erstmals in knapper Stichwahl gewählt und stellt sich 2020 der Wiederwahl. Seine Herausforderer sind Hubert Böck (54, SPD), Achim Liebl (60, Grüne), Damar Wagner (49, Freie Wähler), Sebastian Leiß (30, Freie Wähler), Jonathan Westermeier (27, Die Linke) und Hauke Stöwsand (44, ÖDP).

Kommunalwahl 2020 in Dachau: Wann gibt es Ergebnisse?

Das Ergebnis der Landratswahl in Dachau wird es höchstwahrscheinlich schon am Wahlabend geben. Denn die Stimmzettel der Landratswahl und Bürgermeisterwahlen werden zuerst ausgezählt, anschließend kommen die komplexeren Stimmzettel für Gemeinderäte, Stadtrat und Kreistag dran. Für die Region bleiben Sie durch unseren Live-Ticker aus dem Landkreis Dachau zu allen wichtigen Wahl-Themen informiert. Der BR berichtet übrigens live zu Kommunalwahl 2020, alle Programm-Termine und den Livestream finden Sie hier.

Landratswahl 2020 in Dachau - Alle Kandidaten im Überblick

Video: Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?

Im Landkreis Dachau finden bei der Kommunalwahl 2020 auch die Bürgermeisterwahlen statt. Auch bei den Bürgermeistern werden Wählerstimmen wohl schon am Wahltag ausgezählt sein, da pro Stimmzettel nur ein Kreuz gemacht werden darf. Wir halten Sie auf merkur.de* am 15. März und darüber hinaus auf dem aktuellen Stand, welche Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 für den Landkreis Dachau bereits ausgezählt sind.

Die Bürgermeisterkandidaten in den Gemeinden im Landkreis Dachau auf einen Blick

Ergebnis der Stadtratswahl 2020 in Dachau

In Dachau besteht der Stadtrat aus 40 Mitgliedern und dem Oberbürgermeister. Der Wähler hat bei der Stadtratswahl daher 40 Stimmen, die er kumulieren und panaschieren und so gezielt die Reihenfolge der Parteilisten beeinflussen kann.

In der jetzt ablaufenden Legislaturperiode seit 2014 sieht die Sitzverteilung im Stadtrat Dachau noch so aus:

Partei/Liste Sitze CSU 15 SPD 7 Grüne 4 Bündnis für Dachau 4 Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) 4 Freie Wähler Dachau (FW) 3 Bürger für Dachau (BfD) 2 FDP 1

Gemeinderatswahl und Kreistagswahl 2020 in Dachau

Der Kreistag kümmert sich um gemeinsame Belange der Gemeinden im Landkreis, die sie finanziell oder personell nicht allein ausführen können. Der Kreistag wird mindestens alle drei Monate von der Landrätin oder dem Landrat einberufen. Proportional zur Landkreis-Einwohnerzahl besteht der Kreistag Dachau aus dem Landrat und 60 Kreisrätinnen und Kreisräten, die dieses Amt ehrenamtlich ausüben.

Neben der großen Kreisstadt Dachau gibt es im Landkreis 17 Gemeinden: Altomünster, Bergkirchen, Erdweg, Haimhausen, Hebertshausen, Hilgertshausen-Tandern, Jetzendorf, Karlsfeld, Markt Indersdorf, Odelzhausen, Petershausen, Pfaffenhofen, Röhrmoos, Schwabhausen, Sulzemoos, Vierkirchen und Weichs. Hier werden am 15. März 2020 auch Gemeinderäte gewählt.

Video: Welche Aufgaben haben Stadtrat und Gemeinderat?

Die Kommunalwahl in Dachau, München und ganz Bayern

Mit unserer Themenseite zur Wahl in Dachau verpassen Sie keine Entwicklung. Nicht nur in Dachau wird am 15. März gewählt. Alle Neuigkeiten rund um die Kommunalwahlen in ganz Bayern liefert merkur.de auf einer eigens dafür eingerichteten Themenseite.

Auch im benachbarten München werden die Bürgerinnen und Bürger an die Urnen gebeten. Was im Vorfeld und am Wahlabend geschieht, erfahren Sie im München-Ticker.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.