Kontrollaktion in der Autotuner- und Poserszene

36 Verstöße registriert

Dachau/Bergkirchen/Olching – Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord hat am Freitag eine groß angelegte Kontrollaktion mit Augenmerk auf der sogenannten Poser- und Tuningszene durchgeführt. Ergebnis: Im Bereich Dachau, Bergkirchen und Olching gab es – trotz schlechter Witterung – 36 Verstöße.

Hintergrund der Aktion war laut Präsidium, „dass lokale Treffpunkte der Szene wieder vermehrt aufgesucht werden. Der rege Zulauf – auch von außerhalb – führt beispielsweise dazu, dass Tankstellen blockiert und ihrem Zweck nach nicht mehr genutzt werden können. Zudem werden Anwohner teilweise einem lange anhaltenden Lärmpegel durch aufheulende Motoren und quietschende Reifen ausgesetzt.“

Beliebte Treffpunkte sind dabei seit Jahren der Schlossplatz in Dachau und die beiden Tankstellen im Gada-Gewerbegebiet bei Bergkirchen. Während die Poser-Szene laut einem Polizeisprecher vor allem Wert auf einen „großen, glänzenden und lauten Auspuff“ lege, gehe es den Tunern vorwiegend um eine „gesteigerte Motorleistung“. Die Folge sind laut Polizei „Verhaltensverstöße“ bei den Posern und „unzulässige Umbauten an Fahrzeugen“ bei den Tunern.

An den Kontrollstationen in Dachau, Bergkirchen und Olching zählte die Polizei in diesem Kontext am Freitag 36 Verstöße. In 14 Fällen führten Änderungen und Umbauten an Fahrzeugen zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis, zwei Fahrzeuge mussten sogar sichergestellt werden.

Gleichzeitig wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, bei denen die Polizei 20 Überschreitungen feststellte. Trauriger „Spitzenreiter“ war ein Pkw-Fahrer, der laut Polizei bei erlaubten 70 km/h mit 113 km/h gemessen wurde.

25 Beamte des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord waren an der Kontrolle beteiligt. dn