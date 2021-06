Kontrolleur bringt Elfjährige zum Weinen

Busfahrer verkauft falsche Fahrkarte - Kontrolleur verhängt Bußgeld

Wut und Unverständnis sitzen bei der elfjährigen Josefine Nadler und ihrer Oma Sonja Kienast immer noch tief. Was dem Mädchen bei einer Fahrkartenkontrolle im Bus passiert ist, wird sie so schnell nicht vergessen.

Dachau – Die elfjährige Josefine Nadler fährt jeden Tag nach der Schule mit dem Bus nach Hause. Sie steigt an der Mittelschule Dachau-Süd ein, am Bahnhof um und am John-F.-Kennedy-Platz aus. Dafür kauft sie sich regelmäßig eine Streifenkarte und stempelt einen Streifen ab. Aber am vergangenen Donnerstag musste Josefine leidvoll erfahren, dass es nicht ausreicht, eine Fahrkarte zu kaufen, man muss auch sofort nachschauen, ob einem der Busfahrer auch die richtige Karte verkauft hat.

Denn als die Mittelschülerin im 720er-Bus kontrolliert wird, stellt der MVV-Kontrolleur fest, dass sie mit einer U21-Streifenkarte unterwegs ist. Und die gilt nicht für alle unter 21 Jahren, sondern nur für Jugendliche von 15 bis 20 Jahren.

„Der Kontrolleur hat zu mir gesagt, dass ich zu klein bin für die Fahrkarte“, berichtet Josefine, die die Fahrkarte natürlich abgestempelt hat. Doch das will der Kontrolleur nicht zählen lassen. Er stellt das Mädchen im voll besetzten Bus lautstark vor allen Anwesenden bloß und raunzt die Elfjährige an, sie solle doch mal „lesen lernen“. Dass das Mädchen eine Fahrkarte gekauft und abgestempelt hat, ignoriert er. Er wirft ihr „Schwarzfahren“ vor. Jetzt bricht die junge Dachauerin in Tränen aus. „Mir war das so peinlich, da musste ich weinen“, erinnert sich Josefine an die Szene im Bus.

Der Kontrolleur verlangt schließlich die Herausgabe ihres Hausaufgabenheftes, um an die Personalien zu kommen. Dann drückt er ihr einen Bußgeldbescheid über 60 Euro in die Hand. Als Josefine am John-F.-Kennedy-Platz aussteigt, läuft sie gleich nach Hause. Dort wartet Oma Sonja Kienast schon mit dem Mittagessen auf ihre Enkelin. „Die Josefine ist reingestürmt, hat ihr Sparschwein geholt und das ganze Geld rausgeholt, das waren 30 Euro“, erinnert sich die 73-Jährige. Dann erzählt das Mädchen, dass es 60 Euro Bußgeld zahlen muss, und schildert den ganzen Vorfall.

Sonja Kienast will das aber so nicht akzeptieren, wählt die Service-Hotline der Stadtwerke. Fahrdienstleiter Paul Fottner verspricht, sich um den Fall zu kümmern. Warum und welcher Busfahrer der Elfjährigen die falsche Streifenkarte verkauft hat, lässt sich allerdings nicht mehr klären. Denn Josefine hat die Karte schon vor einiger Zeit gekauft. „Wenn die Streifenkarte am selben Tag gekauft worden wäre, dann hätten wir das nachvollziehen können“, erklärt der Fahrdienstleiter der Stadtwerke Dachau, der den Vorfall sehr bedauert. In dem Fall hätte Fottner sofort beim MVV intervenieren können, so sind ihm aber die Hände gebunden.

Sonja Kienast ist trotzdem froh, dass die Stadtwerke versucht haben, ihr zu helfen. „Wir wollen gar nichts gegen die Busfahrer in Dachau sagen, die sind immer sehr nett. Aber die Kontrolleure vom MVV sind einfach furchtbar, die haben keinerlei Fingerspitzengefühl“, schildert die 73-jährige ihre Erlebnisse. Sie will das Bußgeld für ihre Enkelin übernehmen.

Erfolg von einem Einspruch erhofft sie sich nicht. „Ich zahl’ jetzt, dann is a Ruah“, sagt Sonja Kienast. Gegen den Bußgeldbescheid konnte sie zwar nichts bewirken, aber Josefine weiß sehr wohl zu schätzen, was „die Omi“ alles für sie tut – jeden Tag und nicht nur dann, wenn sie mal Hilfe braucht. Die ist einfach immer für sie, ihre kleine Schwester und die Mama da.

Simone Wester