„In meinen Biergarten will sich keiner mehr setzen!“ ‒ Krähen bringen Dachauer zur Verzweiflung

Von: Miriam Kohr

Verzweifelt, aber nicht kampflos: Tilman Reinhardt (links) und Brunnenwirt-Wirt Michael Lachner blicken zu den vielen Nestern am Ernst-Reuter-Platz. © Miriam Kohr

Vollgekotete Gehwege, verschmutzte Autos und Lärm: Die Saatkrähen plagen die Dachauer. Ein Wirt ist verzweifelt. Die Nerven liegen blank – auch bei der Stadt, denn die bleibt weiter machtlos. Helfen würde nur eine Gesetzesänderung.

Dachau – Die 25 kugelrunden Nester in den drei Bäumen vor dem Wohnhaus am Anfang der Berliner Straße in Dachau-Ost liegen fest in den Baumkronen, als die Äste sich im Wind wiegen. Die Krähen zupfen fleißig Baumaterial von den Zweigen und krächzen ungeniert gegen den Verkehrslärm an. Tilman Reinhardt steht mit einem Schirm – den er nicht nur wegen des Regens dabei hat – vor dem Wohnblock nicht weit vom Balkon seiner Lebensgefährtin im 1. Stock. „Die krächzen von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang vor allem bei schönem Wetter den ganzen Tag. Das ist ein Lärmpegel, da sitzt du nicht mehr entspannt auf dem Balkon“, schildert er und sagt: „Vor fünf Jahren war hier noch kein einziges Nest. Am Ende des letzten Winters waren es sieben, jetzt sind es 25. Die bauen wie die Weltmeister.“

Die Krähen bauen wie die Weltmeister

Der 74-Jährige weiß, dass die Krähen an der Berliner Straße ursprünglich eine Splitterkolonie von der Schleißheimer Straße waren. Nun bilden sie eine eigenständige Kolonie. Er und ein Anwohner seien die wenigen, die noch nicht aufgegeben, nicht resigniert, hätten. „Wir wissen, dass alle Vergrämungsmaßnahmen nichts bringen. Doch wir wollen die Situation nicht hinnehmen“, sagt Reinhardt, praktizierender Heilpraktiker aus Fürstenfeldbruck. Nester zu entfernen, wie es die Stadt erst kürzlich in der Münchner Straße tat, hat keinen Erfolg, weil die bald brütenden Krähen an selber oder anderer Stelle weiterbauen.

Vollgekotete Autos: Ärgernis für Gäste und Anwohner. © Miriam Kohr

Reinhardt fordert deshalb: Die Stadt solle trotz des strengen Artenschutzes abschießen. Und wenn sie deswegen verklagt werde, müsse sie sich eben dagegen wehren. „Schade, dass die Stadt nicht mehr bereit ist, zu kämpfen für ihre Bürger“, bedauert Reinhardt, der sich selbst als Tierfreund bezeichnet. Mitte der 70er-Jahre gründete er den Ortsverein des Bund Naturschutz Eichenau-Alling, und seit Jahren ist er Greenpeace-Mitglied. „Man muss aber auch an die Nerven und die Gesundheit der Anwohner denken“, fordert er.

„Kunden beschweren sich, dass ihre Autos vollgekotet werden. Die Gehwege sind dreckig. Wenn alle Krähen fliegen, ist der Himmel schwarz!“

Mit dem aufgespannten Schirm geht es unter die Kolonie-Bäume über den von Krähenkot weiß gesprenkelten Gehweg Richtung Bio-Bäckerei Polz. Petra Wirkler, sie arbeitet dort seit 38 Jahren und wohnt nicht weit von der Krähen geplagten Schleißheimer Straße, erzählt: „Kunden beschweren sich, dass ihre Autos vollgekotet werden. Die Gehwege sind dreckig. Den Lärm höre ich selbst schon gar nicht mehr. Aber wenn alle Krähen fliegen, ist der Himmel schwarz!“ Sie gibt Reinhardt ausliegende Flyer von der CSU mit der Aufschrift „Saatkrähenplage in Dachau. Uns reichts! Ihnen auch?“ in die Hand. Hierauf fordert der Ortsverband auf, die Karte mit einer Unterschrift ans CSU-Bürgerbüro zu senden, um „der Politik auf Landes-/Bundes- und Europaebene zu verdeutlichen, dass wir dringend einen anderen Umgang mit Saatkrähen brauchen“. Saatkrähen sollten bejagt werden dürfen, heißt es.

Mehr als 30 Nester allein rund um den Ernst-Reuter Platz

Das wünscht sich auch Michael Lachner. Er wartet auf dem Ernst-Reuter-Platz vor seiner Wirtschaft, dem Brunnenwirt. Drum herum stehen Bäume mit über 30 Nestern. „In meinen Biergarten will sich keiner mehr setzen. Die Gäste bleiben im Sommer aus. Zwar kann ich Schirme aufspannen, um vor dem Vogelkot zu schützen, aber laut ist es trotzdem“, schildert er und zeigt die vollgekoteten Autos auf den Parkplätzen, einige davon gehören seinen Gästen. „Ich hör’ das Krächzen sogar im Keller meiner Wirtschaft.“ Er beobachtet seit fünf Jahren, dass es immer mehr Vögel werden. „Das wird zur Qual! Irgendwann macht das Gekrächze auch aggressiv.“

Anwohner sind verzweifelt

In seiner Verzweiflung lief Lachner schon mit einem Drachen in Adlerform herum, der nun hinter dem Brunnenwirt auf einem Dach im Wind flattert – zur Abschreckung. Anwohner hätten zeitweise versucht, mit Holzstäben, die sie gegen Baumstämme schlugen, die Krähen zu vertreiben. „Das funktioniert dann so 15 Minuten“, beobachtete er. Dann kommen die Vögel zurück und krächzen weiter. Die Holzstäbe wurden mittlerweile, vermutlich von Krähenfreunden, entfernt. Auch Lachner sieht allein im Abschuss die Lösung.

Freie Wähler starten Initiative

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler, allen voran der Betreuungsabgeordnete für den Landkreis Dachau, Benno Zierer, startete kürzlich eine Bundesratsinitiative, um die Saatkrähe in die Liste der bejagbaren Arten nach der EU-Vogelschutzrichtlinie aufzunehmen. Der Fokus der Freien Wähler liegt hier, anders als bei anderen Vorstößen, auf dem Gesundheitsschutz der Menschen. In einer der nächsten Bundesratssitzungen soll die Initiative behandelt werden.