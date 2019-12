„Stärkung für das Krankenhaus“

Das Helios Amper-Klinikum hat grünes Licht bekommen: Es kann 2020 seine 15. Fachabteilung eröffnen - die Neurochirurgie.

Dachau – Der Krankenhausplanungsausschuss des bayerischen Gesundheitsministeriums hat dem Antrag des Helios Amper-Klinikums stattgegeben: Am Standort Dachau wird im kommenden Jahr eine neue Fachabteilung Neurochirurgie entstehen. Damit wird die Zahl der Fachabteilungen des Schwerpunktversorgers auf 15 erweitert. „Wir freuen uns sehr, dass das gemeinsam mit unseren Ärzten entwickelte Konzept überzeugen konnte“, so Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski.

Die Krankenhausversorgung in Bayern wird derzeit ausgebaut. Ziel von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ist, auch künftig eine qualitativ hochwertige und flächendeckende Krankenhausversorgung in Bayern zu gewährleisten. So wurden die sogenannten Planungsgrundsätze für die Bereiche Neurologie und Neurochirurgie weiterentwickelt beziehungsweise neu geschaffen, um diese an den aktuellen medizinischen Versorgungsbedarf in den jeweiligen Regionen anzupassen. Ministerin Huml: „Der Ausschuss hat auf dieser Grundlage entschieden, dem Helios Amper-Klinikum Dachau die Fachrichtung Neurochirurgie zuzuweisen.“

Landrat Stefan Löwl und der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath hatten im Vorfeld den Antrag des Dachauer Klinikums unterstützt. „Die Versorgung der Patienten im Landkreis Dachau und darüber hinaus wird durch die Einrichtung des Fachbereichs Neurochirurgie erheblich verbessert“, sagt Löwl, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Amper Kliniken AG. Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Landtags-Ausschusses für Gesundheit und Pflege, findet: „Der Aufbau einer weiteren Fachabteilung ist ein wichtiger Baustein in der künftigen Entwicklung unseres Dachauer Klinikums. Von einem starken und leistungsfähigen Krankenhaus profitieren schließlich alle.“

Die Neurochirurgie ist ein Teilgebiet der Chirurgie, das eng mit neurologischen Fragen verknüpft ist. Sie beschäftigt sich mit der Diagnose und der operativen Behandlung von Erkrankungen, Fehlbildungen und weiteren Schädigungen des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems. Vorwiegend werden Patienten mit Hirnblutungen, Schlaganfallfolgen, Gehirntumoren, Gefäßmissbildungen in Gehirn oder Rückenmark sowie mit Bandscheibenvorfällen behandelt. In enger Zusammenarbeit mit den Neurologen und Neuroradiologen im Helios Amper-Klinikum Dachau bildet die Neurochirurgie die perfekte Ergänzung des Angebots am Standort. Der Aufbau der Fachabteilung, die unter einem neuen Chefarzt geführt werden soll, ist für das kommende Jahr geplant. dn