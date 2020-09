Kreis-FDP wächst am stärksten - Stangl bleibt Vorsitzender

Die Kreis-FDP hat im Zieglerbräu in Dachau ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurde klar, die Zahl der Mitglieder steigt stetig an.

Dachau – Im Dachauer Zieglerbräu hat nun die corona-bedingt verschobene reguläre Kreishauptversammlung mit Vorstandswahlen der Landkreis-FDP stattgefunden. Aufgrund der deutlich gestiegenen Mitgliederzahl – aktuell 76, davon elf Frauen – setzt sich der neue Kreisvorstand nun aus sieben Mitgliedern zusammen; vorher waren es nur fünf.

Bestätigt im Amt als Kreisvorsitzender wurde der Haimhauser Ortsvorsitzende und Gemeinderat Christian Stangl, der nach bisher sechs Jahren an der Spitze weitere zwei Jahre „liberale Aufbauarbeit“ im Dachauer Land leisten möchte. Der 55-jährige Professor für Wirtschaftsrecht, im Privatleben verheiratet und zweifacher Vater, erhielt 13 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung.

Als sein Stellvertreter fungiert fortan der Dachauer Orthopäde Dr. Frank Sommerfeld – 54, verheiratet, drei Kinder – mit demselben Wahlergebnis. Sommerfeld sitzt für die FDP im Kreistag und ist zugleich stellvertretender Ortsvorsitzender von Dachau.

Bestätigt im Amt der Schatzmeisters wurde der Berufssoldat Daniel Döring aus Altomünster. Weiterhin Schriftführer im Kreisverband ist der Sachbearbeiter Sebastian Hinsch.

Unterstützt wird dieses Quartett zukünftig von drei Beisitzern, die allesamt neu im Kreisvorstand sind: Christian Ofer, zugleich Ortsvorsitzender von Altomünster; Dr. Thomas Niethammer, zugleich Ortsvorsitzender von Karlsfeld; Christian Lasin, zugleich Ortsvorstand in Dachau. Als Rechnungsprüfer bestätigt wurde Dr. Franz Koppold aus Karlsfeld. Zu Koppolds Stellvertreter wählten die Anwesenden Anton Altmann aus Altomünster.

Als Wahlleiter fungierte der ehemalige FDP-Kreisvorsitzende von Fürstenfeldbruck, Hendrik Grallert. Gast an diesem Abend war sein frisch gewählter Nachfolger im Amt, Martin Koch, der im Anschluss an seine Grußworte aus dem Nachbarlandkreis auf den gemeinsam mit den Dachauern zu wählenden Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 und den dafür bereits feststehenden Termin am 3. Oktober in Eichenau hinwies. Der Kreisverband FFB hat in diesem Aufstellungsverfahren die Federführung.

Der FDP-Kreisverband Dachau ist in den letzten Jahren laut Stangl der oberbayerische FDP-Kreisverband mit dem mit Abstand stärksten prozentualen Mitgliederzuwachs. Aktuell zählt der Kreisverband Dachau 76 Mitglieder, fünf Ortsverbände – Altomünster, Dachau, Haimhausen, Karlsfeld und Petershausen – und hat fünf Mandatsträger im Kreisrat, im Stadtrat Dachau sowie Gemeinderäte in Altomünster, Haimhausen und Petershausen. In Haimhausen stellt die FDP zudem den Wirtschaftsbeauftragten.

dn