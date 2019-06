Kreisauskunftsbüro braucht Helfer für die Vermisstensuche

Im Katastrophen- und Konfliktfall ist das Kreisauskunftsbüro als Suchdienst vermisster Personen zuständig. Das KAB braucht aber Verstärkung

Dachau – Das Kreisauskunftsbüro (KAB) des BRK Dachau ist im Katastrophen- und Konfliktfall als Suchdienst vermisster Personen zuständig. Neben der Suche von vermissten Personen gehört zu seinen Aufgaben auch die Registrierung von Verletzten und die Auskunftserteilung an Angehörige. Doch das KAB stößt derzeit personell an seine Grenzen und benötigt dringend Verstärkung.

Das KAB besteht seit 45 Jahren. Es wurde 1974 als Bereitschaft des Roten Kreuzes Dachau gegründet und dient auf Landkreisebene als gemeinsame Auskunftsstelle aller beteiligter Hilfsorganisationen. Birgit Kiening, die seit 1995 dem BRK Dachau als ehrenamtliche Helferin angehört und das KAB leitet: „Unsere Aufgabe ist es, Personen, die durch einen Katastrophenfall oder ein Unglück getrennt worden sind, wieder zusammenzuführen.“

Das KAB nimmt die Suchanträge entgegen, führt die Vermisstensuche durch, stellt Kontakte her und führt die getrennten Familienmitglieder wieder zusammen. Darüber hinaus gibt es besorgten Menschen Auskunft über den Verbleib ihrer Angehörigen. Sowohl von den vermissten Personen, als auch von den Suchenden werden die Daten aufgenommen, auf Registrierkarten vermerkt und schließlich abgeglichen.

Nun sucht das KAB selbst dringend neue ehrenamtliche Mitglieder zur Verstärkung. Denn zurzeit besteht das Team nur aus sieben Personen. Neben Kiening engagieren sich im Kreisauskunftsbüro auch Brigitte Thorenz, Marcus und Stefan Thorenz, Enrico Hering, Martin Geike und Ralf Roschal. „Wir sind deutlich zu wenig Leute. Die Idealbesetzung wären 15 Helfer“, betont Hering.

Bei einem Einsatz muss das Team aus sechs Personen bestehen. Da sich die Helfer ehrenamtlich engagieren und einem Hauptberuf nachgehen, ist die Anwesenheit aller nicht immer gewährleistet. Vor allem, wenn in einem Katastrophenfall ein anderer BRK-Kreisverband unterstützt werden muss, so wie beim Hochwasser in Deggendorf vor einigen Jahren.

Der Arbeitskreis aus Helfern verschiedener Altersgruppen trifft sich alle zwei Monate zu einem Ausbildungsabend. Für Übungen werden Szenarien nachgestellt. „Den Opfern hilft der Rettungsdienst – wir helfen den Angehörigen!“, betont Kiening. Voraussetzung für ein Ehrenamt im KAB ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Weitere Fortbildungen übernimmt das BRK. Interessierte können sich bei Benjamin Sanchez melden, Telefon 0 81 31/ 36 63 69 oder per E-Mail: sanchez@kvdachau.brk.de. dn