Kreisbrandinspektor Paul Steier verabschiedet

Einer der verdientesten und bekanntesten Feuerwehrmänner des Landkreises Dachau ist aus der Kreisbrandinspektion Dachau verabschiedet worden: Paul Steier. In einer kleinen Feierstunde ließen Weggefährten Steiers Laufbahn noch einmal Revue passieren. Und dann gab es noch eine Überraschung.

Dachau – Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ist Kreisbrandinspektor Paul Steier nach über 21 Jahren offiziell aus der Kreisbrandinspektion Dachau verabschiedet worden. Hierzu waren neben Vertretern von Landratsamt und Gemeinde auch die Kommandanten der Gemeinde Erdweg sowie die Mitglieder von Kreisbrandinspektion und Kreisfeuerwehrverband geladen. Steier war bereits Ende Mai auf eigenen Wunsch vom Amt des Kreisbrandinspektors zurückgetreten, sein Amt hat Gerhard Beck übernommen.

In ihren Laudationes ließen Landrat Stefan Löwl, Bürgermeister Christian Blatt und Kreisbrandrat Franz Bründler Steiers langjährige Feuerwehrkarriere Revue passieren und zollten ihm hierfür großen Dank und Anerkennung.

Paul Steier trat 1974 als aktives Mitglied in die Feuerwehr Feldgeding ein. Nach dem erfolgreichen Besuch entsprechender Lehrgänge an den staatlichen Feuerwehrschulen wurde er zum stellvertretenden Kommandant der Feuerwehr Feldgeding gewählt. Nach einem Wohnortwechsel trat Steier 1983 als aktives Mitglied der Feuerwehr Eisenhofen bei. Auch hier übernahm er eine Führungsposition und wurde 1993 zum Kommandant gewählt. Aufgrund seines Fachwissens und Engagements wurde Paul Steier am 1. Januar 1997 zum Kreisbrandmeister und am 15. August 2010 zum Kreisbrandinspektor bestellt. Bis zur Bestellung als Kreisbrandinspektor war er Kommandant der Feuerwehr Eisenhofen, daneben ist er bereits seit 1996 Schiedsrichter im Landkreis.

Als Kreisbrandinspektor war er für den westlichen Teil des Landkreises Dachau zuständig, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch ein Teilstück der vielbefahrenen Bundesautobahn A 8 gehört. Dort musste er als Einsatzleiter bei Bränden und besonders bei Verkehrsunfällen seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis stellen.

Als Würdigung für sein langjähriges Engagement erhielt Paul Steier 2015 das Steckkreuz verliehen, die höchste staatliche Auszeichnung für den besonderen Einsatz um das Feuerwehrwesen.

Im Rahmen seiner Verabschiedung wurde Steier als Überraschung noch eine weitere Auszeichnung zuteil. Kreisbrandrat Franz Bründler verlieh ihm auf Antrag der Kreisbrandinspektion Dachau das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold.

Kreisbrandmeister Hubert Burgstaller hielt als langjähriger Weggefährte Steiers noch ein besonderes Präsent bereit; er überreichte Paul Steier im Namen der Feuerwehr Unterweikertshofen ein Fotobuch mit vielen Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit.

Steier bedankte sich für die Geschenke sowie die jahrzehntelange kameradschaftliche Zusammenarbeit. Er wünschte den Anwesenden, insbesondere auch seinem Nachfolger Gerhard Beck, eine glückliche Hand bei den Herausforderungen im Dienst. dn