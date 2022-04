Dachauer Kreisbrandrat Bründler krachend gescheitert

Von: Thomas Zimmerly

Abgewählt: Franz Bründler wurde als Kreisbrandrat nicht wiedergewählt – mit einem Ergebnis, das einem Erdbeben gleichkommt. © Thomas Zimmerly

Kreisbrandrat Franz Bründler ist abgewählt worden - nach nur sechs Jahren und deutlichem Ergebnis. Einige Feuerwehrkommandanten sagen, warum es zur Abwahl kam.

Ried/Dachau – Der oberste Feuerwehrmann im Landkreis Dachau ist seinen Job los. 42 von 60 Kommandanten der Landkreisfeuerwehren enthielten sich bei der Neuwahl des Kreisbrandrats am Freitagabend der Stimme oder stimmten gegen Amtsinhaber Franz Bründler. Das Ergebnis kommt einer schallenden Ohrfeige gleich.

Frohgemut ergreift Landrat Stefan Löwl am Freitagabend in der Gastwirtschaft Doll in Ried zum Mikrofon und verkündet, dass am Vormittag der Kreishaushalt 2022 verabschiedet worden sei und er somit wieder Geld habe. „Die Getränke gehen auf mich!“, ruft er in die Runde der Feuerwehrkommandanten. Die Chefs von 60 der insgesamt 67 Feuerwehren im Kreis sind gekommen, um an der Kommandantendienstbesprechung teilzunehmen.

Einziger Tagesordnungspunkt: die Neuwahl des Kreisbrandrats. Der Landrat erntet Applaus, Saftschorle und Weißbier werden bestellt, die Feuerwehrchefs nehmen Braten oder Schnitzel dazu – und schweigen.

Also ist Andreas Zeiser ander Reihe. Der Sachgebietsleiter Umweltschutz im Landratsamt und Wahlleiter an diesem Abend erklärt, dass die Kommandanten oder deren Stellvertreter laut Feuerwehrgesetz den Kreisbrandrat wählen. „Wählbar ist, wer vom Landrat vorgeschlagen wird. Das heißt, der Landrat kann eine oder mehrere Personen vorschlagen“, so Zeiser.

Der Landrat lässt wissen: „Bei mir kamen keine Meldung außer von Franz Bründler. Deswegen werde ich ihn vorschlagen.“ Löwl vertraut also auf den Mann, der das wichtige Amt seit sechs Jahren innehat. Unter Bründler sei aus Sicht des Landratsamts „einiges vorangegangen“. Die Kommandanten schweigen.

Das Mikro wird nun an Bründler weitergereicht. In einer Art Miniwahlkampfrede sagt er, dass er und all die Feuerwehrfrauen und -männer gemeinsam stolz auf das Geleistete sein könnten. Er erntet zarten Applaus, bevor sich die Applaudierenden wieder Kässpatzen und Gulasch widmen.

Zeiser übernimmt. „Es gibt die Möglichkeit zur Aussprache“, sagt der Wahlleiter, sieht in die Runde, erkennt, dass weitere Getränke und Speisen an die Tische getragen werden. Niemand möchte etwas sagen. „Scheinbar ist keine Aussprache notwendig“, erkennt Zeiser.

Dann ist die Stunde der Wahl gekommen. Ein Kommandant nach dem anderen schreitet gemächlich die Stufen hinauf auf die Empore des Saals, wo Wahlkabinen aufgebaut sind, füllt seinen Zettel aus, wirft ihn in die Wahlurne und geht zurück an seinen Tisch.

60 Wahlzettel sind nicht viel. Nach wenigen Minuten steht das Ergebnis fest. Und das kommt einem Erdbeben gleich. Lediglich 18 Kommandanten votieren für Bründler. 42 enthalten sich der Stimme oder stimmen mit nein. Die Chefs der Landkreisfeuerwehren haben also Stimmzettel sprechen lassen statt Worte.

„Damit ist keine gültige Wahl zustande gekommen. Die Wahl ist zu wiederholen“, sagt Zeiser und übergibt an Löwl, der fast sprachlos wirkt, was selten vorkommt. „Das Ergebnis ist eindeutig“, sagt er. Und: „Ich finde es dahingehend etwas schwierig, dass man bei der Aussprache nichts gesagt hat, sondern das in der Wahl gemacht hat. Aber gut, so funktioniert Demokratie.“

Dann ergreift Bründler noch einmal das Wort: „Nutzt bitte die Zeit bis zur nächsten Wahl. Ich werde nicht mehr zur Wahl antreten. Ich bedanke mich für die letzten sechs Jahre“. Er erntet Applaus. Kurze Zeit später verlässt der geschasste Kreisbrandrat das Gasthaus und fährt mit seinem Dienstwagen, den er bald abgeben muss, durch das Schneetreiben davon.

Nach Ostern wird die Wahl wiederholt. Bis dahin soll aus den Reihen der Feuerwehr ein Nachfolgekandidat erkoren werden. Doch was sind die Gründe für Bründlers Scheitern bei der Wahl?

„Er ist fachlich top, keine Frage“, sagt einer der Kommandanten, „aber am Menschlichen hat es gefehlt.“ Er nennt ein Beispiel: Wenn in seiner Wehr Positionen neu zu besetzen gewesen seien, habe Bründler manchen Kandidaten vor der kompletten Mannschaft schlecht gemacht. „Seine Art und Weise, wie er teilweise mit den Leuten umgeht, die das ehrenamtlich machen, geht gar nicht“, so der Kommandant. „Statt zu unterstützen, hat er Druck gemacht.“

Ein weiterer Kommandant kritisiert ebenfalls Bründlers Führungsstil. „Wir sind keine Berufsfeuerwehr sondern eine freiwillige Feuerwehr, das hat er nicht respektiert“, so dieser Feuerwehrchef. Bründler habe sich wie der Chef benommen. „Mein Chef ist aber der Bürgermeister meiner Gemeinde. Ihm muss ich Rechenschaft ablegen, nicht dem Kreisbrandrat.“

Angesprochen auf das, was der neue Kandidat besser machen muss als Bründler, sagt einer der Kommandanten nur: Es soll jemand sein wie die ehemaligen Führungskräfte Rudi Reimoser oder Heini Schmalenberg. „Die waren fachlich und menschlich klasse!“