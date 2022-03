Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Dachau: „Wieder unter einem Himmel ohne Bomben schlafen“

Sie sind den Schrecken des Krieges entkommen: die 29-jährige Julia K. und ihre Tochter Katarina gestern in der Aufnahmestation in der Realschule Dachau. © hab

Knapp 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind am Sonntag in Dachau angekommen. Meist Mütter, Kinder und Omas sind froh, in Sicherheit zu sein, endlich wieder „unter einem Himmel ohne Bomben“ schlafen dürfen. Aber sie vermissen ihre Brüder, Väter und Ehemänner.

Dachau – Als sie aus dem Reisebus vor der Dachauer Realschule steigen, umarmen sich einige Menschen nur still. Endlich in Sicherheit. Viele haben nur einen Rucksack als Gepäck. Kinder halten ihre Kuscheltiere im Arm. Knapp 100 Menschen aus der Ukraine kamen gestern in Dachau an. Einige reisten weiter. Alle, die hier geblieben sind, konnten privat untergebracht werden, wie Landrat Stefan Löwl am Abend mitteilte.

Knapp 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen am Sonntag in Dachau an

Der erste Bus kam um 5.30 Uhr an, direkt von der ukrainischen Grenze, organisiert von der lokalen Initiative von Oksana Bonauer-Morel. Für 22 der 39 Flüchtlinge, vor allem Frauen mit Kindern und vereinzelt ältere Männer, konnten private Unterkünfte organisiert werden. 17 Flüchtlinge reisen weiter zu Verwandten in andere Städte oder Länder. Gegen 10 Uhr bat dann die Zentrale Aufnahmestelle in München um kurzfristige Unterstützung und schickte einen Bus mit weiteren 49 Kriegsflüchtlingen nach Dachau.

Krisenmanager des Landkreises: Landrat Stefan Löwl mit Helfern in der Realschule Dachau. © hab

Landrat Stefan Löwl war mit dem BRK Dachau und Mitarbeitern der Caritas-Zentren sowie des Landratsamts seit 5 Uhr morgens im Hilfseinsatz. Sie funktionierten die Schule zu einer Aufnahmestation um. Die Kriegsflüchtlinge wurden hier registriert und mit Essen versorgt. Danach wurden sie von Bekannten oder Privatpersonen, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen, abgeholt. Dazwischen blieb Zeit, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, für Gespräche.

Julia K. konnte zusammen mit ihren fünfjährigen Tochter Katarina und ihrer Mutter Svetlana (alle drei Namen geändert) aus Browari, das zum Bezirk Kiew gehört, fliehen. Nach unzähligen Stunden in der Bahn und im Bus, etlichen Stopps an verschiedenen Check-Points in der Ukraine, in Slowenien und in Deutschland ist die 29-Jährige einfach nur froh, den Schrecken des Krieges entkommen zu sein. Zurücklassen mussten die drei bis auf ein paar Habseligkeiten alles, was ihnen lieb und teuer war: ihre Väter, Ehemänner, Freunde, Nachbarn, einen gut bezahlten Arbeitsplatz, Arbeitskollegen, ihre Wohnungen, ihre Heimat – ihr komplettes, bisheriges Leben.

Als am 24. Februar die ersten Bomben fielen, packte Julia, die in ihrer Heimatstadt Browari beim Landratsamt im Rechnungswesen arbeitet, für sich und ihre kleine Tochter das Nötigste und machte sich mit dem Zug auf zu ihren Eltern aufs Land, etwa 40 Kilometer von Browari entfernt. Ihr Mann blieb zurück, arbeitet bis jetzt noch in seiner Firma weiter und wurde noch nicht zum Kriegsdienst eingezogen. Auch ihr Vater, Wachmann an einer Schule, darf mit seinen 55 Jahren das Land nicht verlassen. Auch er versucht, so gut es geht, den Alltag zu meistern und musste noch nicht zur Waffe greifen.

Beide Männer sind fest entschlossen, im Notfall „ihr Land zu verteidigen“, wie uns die 54-jährige Svetlana, Leiterin einer Grundschule, erzählt.

Aber auch auf dem Land ist es nicht sicher, wie die Familie bald feststellen muss. Neben dem Kindergarten, in den Katarina geht, stehen zwei Kasernen. Überall heulen Sirenen, fallen Bomben. Der Kindergarten wird nicht getroffen, aber unzählige Häuser in der Umgebung. Die Kasernen werden zu Notunterkünften umfunktioniert, in denen Ukrainer Schutz suchen, deren Häuser zerstört wurden. Die Männer beschließen vergangene Woche, dass ihre Frauen aus der Ukraine fliehen sollen.

Oma Svetlana hat eine Freundin in Deutschland – Tamara. Tamara ist die Mutter von Oksana Bonauer-Morel, die mit ihrem Team von der Jugend- und Kinderakademie für Dachau und Karlsfeld derzeit die Sammelaktion im AEZ Dachau auf die Beine gestellt hat. Als Bonauer-Morel von dem Hilferuf erfährt – „die haben am Telefon nur geweint“ – beschließt sie, die Ausreise zu organisieren. Aber nicht nur für Familie K., sondern für insgesamt knapp 100 Menschen, die um ihr Leben fürchten. Bonauer-Morel organisiert zusammen mit ihrem Team Busse und Unterkunftsmöglichkeiten.

Über Slowenien, wo die Hilfsbereitschaft auch „sehr, sehr groß“ ist, wie Julia K. erzählt, kamen die erschöpften Menschen dann gestern in Dachau an. Alle wirkten gefasst, als sie in der Aula der Realschule aus den Bussen steigen. Sie sind glücklich, in Sicherheit sein zu dürfen, und sind froh und dankbar für das warme Essen aus der BRK-Feldküche und den vielen ehrenamtlichen Helfern, Dolmetschern und Ärzten, die sich liebevoll um die Angekommenen kümmern.

Julia und ihre Mutter Svetlana sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Slowenen und Deutschen. „Überall wurde uns geholfen, alles ist sehr, sehr gut organisiert“, schwärmt die 29-Jährige. Aber sie denkt an ihren Mann, ihren Vater, ihren Schwager, Neffen und alle, die sie zurücklassen mussten.

Das Dorf ihres Schwagers wurde von der russischen Armee umstellt, er konnte weder seine Frau noch seine Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Mein Neffe ist so klein, der denkt an ein Feuerwerk, wenn er die Bomben hört“, erzählt Julia.

Dass ihre Tochter, ihre Enkelin oder überhaupt jemand in der Ukraine die Schrecken eines Krieges erleben müssen – damit hat die 54-jährige Grundschulleiterin Svetlana nicht einmal in ihren „schlimmsten Albträumen“ gerechnet. Dass sie mit einem Rucksack und einem kleinen Koffer bepackt, mit dem Nötigsten und etwas Proviant für ihre Enkelin, selbst vor dem Krieg flüchten muss, hätte sie nie für möglich gehalten.

Sie dürfen jwieder unter einem Himmel ohne Bomben schlafen

Auch wenn Svetlana, Julia und die kleine Katarina jetzt endlich wieder „unter einem Himmel ohne Bomben“ schlafen dürfen, die Angst vor einem Atomkrieg ist immer noch präsent. „Ich träume davon, dass die Ukraine in die EU aufgenommen wird und dass der Krieg schnell vorbei ist.“ Eine Hoffnung, die sie mit allen gestern in Dachau angekommenen Menschen aus der Ukraine teilt, die sich trotz der enormen Hilfsbereitschaft in Deutschland nichts sehnlicher wünschen, als in ihre Heimat, zu ihren Familien zurückkehren zu können.

Nach Ankunft wurden die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. © hab

Landrat Stefan Löwl, der die geflüchteten Menschen begrüßte, berichtet von vielen emotionalen Gesprächen an diesem Tag. „Am emotionalsten war die kurze Begegnung mit einem elf Jahre alten Jungen.“ Über einen Dolmetscher sprachen sie miteinander. „Der Junge erzählte, dass er mit seiner Mutter, Oma und Schwester hier angekommen ist und bald wieder zurück möchte in seine Heimat, um wieder in die Schule gehen zu können“, erzählt Löwl. „Am Ende schenkte er mir ein Bonbon, das er kurz zuvor von einem BRK-Helfer bekommen hat.“

Simone Wester

Nikola Obermeier