Exhibitionist nähert sich Schülern

Der Polizei ist am Montagvormittag ein Mann ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, seit Monaten unweit des Ignaz-Taschner-Gymnasiums als Exhibitionist aufzutreten.

Dachau– Eine 43-jährige Frau und ein Beamter der Bereitschaftspolizei bemerkten gegen 9.30 Uhr im Bereich der Wiener Straße Ecke Jahnstraße, wie ein Fußgänger sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen ließ. Eine schwarze Umhängetasche verdeckte den Penis jedoch größtenteils. Die Frau und der Polizist hielten den Mann sofort an und verständigten darüber hinaus die Dachauer Polizei. Bei seiner Vernehmung gab der Mann laut Jürgen Weigert, Sprecher am Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt, zu, mit offener Hose unterwegs gewesen zu sein. Eine sexuelle Motivation aber stritt der 29-jährige Dachauer ab. Allerdings räumte er Weigert zufolge auch ein, sich im März an gleicher Stelle gegenüber einer Schülerin in dieser Weise offenbart zu haben. Aus Rechten des Persönlichkeitsschutzes gegenüber dem Mädchen, aber auch gegenüber dem 29-Jährigen dürfen die Ermittler zu den Vorfällen im März sowie zur Person des Verdächtigen keine genaueren Angaben machen. Dennoch hält es die Kripo für wahrscheinlich, dass der Mann im Bereich Wiener und Jahnstraße, wo viel Schülerverkehr unterwegs ist, weitere Kinder exhibitionistisch belästigt hat. Wem der 29-Jährige daher in den vergangenen Wochen aufgefallen ist beziehungsweise wem er sich unsittlich genähert hat, sollte sich daher dringend mit der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 0 81 41/61 20 in Verbindung setzen. Das Markante, betont Polizeisprecher Weigert in dem Zusammenhang, „ist die schwarze Umhängetasche des Mannes“! Nach seiner Vernehmung am Montag wurde der Mann wieder entlassen.

