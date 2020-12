Krippenpfad soll ein wenig Weihnachtsstimmung in die Dachauer Altstadt bringen

Kripperl in 32 Schaufenstern

Der Dachauer Christkindlmarkt kann wegen der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden. Eine betrübliche Nachricht. Wie soll denn nun weihnachtliche Stimmung in der Altstadt aufkommen? Die gute Nachricht: In diesem Jahr gibt es in Dachau zum ersten Mal einen Krippenpfad!