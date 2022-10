Krisen-Haushalt in Dachau mit vielen Unbekannten

Von: Stefanie Zipfer

Der Haushalt der Stadt Dachau hat 2023 im Baubereich ein Volumen von 32,9 Millionen Euro (Symbobild). © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

„Es war noch nie so schwierig, einen Haushalt aufzustellen“, meint Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Dachau – Wie werden sich die Strom- und Gaspreise in Zukunft entwickeln? Wird es einen Gaspreisdeckel auch für Kommunen geben? Was passiert mit den Löhnen? Wie geht es weiter mit der Inflation? Fragen über Fragen, auf die es zwar keine Antworten gibt, die aber in irgendeiner Art und Weise in kommunalen Haushalten Berücksichtigung finden müssen. „Wir versuchen, uns langsam vorzutasten“, erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag den Stadträten im Bauausschuss, als es darum ging, den Bauetat für das Jahr 2023 sowie die Bau-Finanzplanung bis zum Jahr 2026 abzusegnen.

Dachauer Haushalt beträgt allein der Bauetat 32,9 Millionen Euro

Dessen Gesamtvolumen hat allein für das kommende Jahr eine Höhe von 32,9 Millionen Euro, bis 2026 sind für das Bauamt schwindelerregende 132,5 Millionen Euro berechnet. Wohlgemerkt: allein für den Bauetat! Hartmann meinte denn auch: „Für uns war es noch nie so schwierig, einen Haushalt aufzustellen.“ Und: „Es sind sehr viele Unbekannte drin.“

Um es vorweg zu nehmen: Der Bauausschuss stimmte dem vorgelegten Etatentwurf zu. Die weiteren Ausschüsse – Kultur, Familien und Soziales sowie Umwelt und Verkehr – folgen mit ihren Etats in den kommenden Wochen. Am Ende soll das Gesamtwerk wie jedes Jahr in der Weihnachtssitzung abgesegnet werden.

Wobei, auch das ist heute schon klar, nicht allein der Dachauer Stadtrat über den Haushalt wird abstimmen müssen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamts wird genau prüfen, ob das, was die Stadt in den nächsten Jahren an Ein- und vor allem Ausgaben eingeplant hat, überhaupt genehmigungsfähig ist. Am Ende des Jahres 2023 wird der Dachauer Gesamthaushalt nämlich laut Ernsts am Dienstag vorgelegtem Entwurf ein Minus von insgesamt 9 Millionen Euro aufweisen, das sich im Jahr 2024 auf 41 Millionen Euro erhöht, in 2025 dann 27,3 Millionen Euro und 2026 19,6 Millionen Euro betragen wird.

Viel große Brocken werden auf spätere Jahre verschoben

Fast genauso interessant wie das, was im Haushaltsentwurf enthalten ist – die geplanten Kitabauten, der Ersatzneubau der Georg-Scherer-Halle sowie die Investitionen in die städtischen Schulen –, sind aber die Brocken, die noch nicht drinstehen: die Eishalle, die Rathauserweiterung in Richtung Zieglerbräu sowie der Bau einer fünften Grundschule. All diese beschlossenen Projekte sind verschoben auf die fernen Jahre 2027 fortfolgende.

In nackten Zahlen steht in Ernsts Gesamtetatentwurf folgendes: Der Verwaltungshaushalt schließt das Jahr 2023 mit Einnahmen von 115 827 000 Euro und Ausgaben von 120 296 000 Euro, was ein Minus von 4 469 000 Euro bedeutet. Im Vermögenshaushalt klafft ebenfalls ein Loch: Ausgaben von 42 188 000 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 37 656 000 Euro gegenüber.

Bemerkenswert sind dabei folgende Einzelposten: die Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil, die laut Ernsts Berechnung in den kommenden vier Jahren von 42,7 Millionen Euro auf 49,9 Millionen Euro ansteigen werden. Der Kämmerer geht nämlich davon aus, dass – inflationsbedingt – hohe Lohnzuwächse zu erwarten sind.

Doch diese Lohnzuwächse, die der Stadt Geld bringen dürften, haben einen Pferdefuß: Die Stadt ist selbst Arbeitgeberin und wird sich ebenfalls auf höhere Tarifabschlüsse einstellen müssen. Zudem wächst das städtische Personal stetig. Für die Ausgaben im Personalbereich bedeutet dies einen Anstieg von rund 36,5 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 39,9 Millionen Euro in 2026. Die einzige „Chance“, diese geplanten Kosten zu unterschreiten, ist laut OB Hartmann der Fachkräftemangel: Für die ausgeschriebenen Stellen fänden sich oft keine Bewerber.

Kreisumlage mit 34,3 Millionen Euro kalkuliert

Weiterhin ein Drittel des Verwaltungshaushalt bindet die Kreisumlage. 34,3 Millionen Euro kalkuliert Ernst dafür in 2023. Dass er mit der Höhe der Umlage nicht einverstanden ist, hatte er zuletzt oft genug artikuliert. Am Dienstag wirkte er in diesem Punkt resigniert: „Das ist jetzt so. Punkt. Mehr will ich dazu nicht mehr sagen.“

Mehrausgaben von 3 Millionen Euro allein verursachen zudem die Sparten Strom, Heizung, Reinigung. In letzterem Bereich wirkt sich Ernst zufolge der Mindestlohn aus und führt zu einem Kostenanstieg von über 32 Prozent auf 1,43 Millionen Euro.

Die Stromkosten berechnet Ernst im kommenden Jahr mit 572 700 Euro, „da sind wir noch sicher“. Im übernächsten Jahr aber dürfte sich die Preisexplosion auf dem Energiemarkt auch auf den Rathaussäckel auswirken – und zwar gewaltig: Rund 1,2 Millionen Euro stehen dann für das Jahr 2024 an Stromkosten im Haushalt. Langfristig, glaubt man im Rathaus, dürften sich die Stromkosten zwischen 900 000 Euro und 1 Million Euro pro Jahr einpendeln. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 betrug die Stromrechnung der Stadt 478 500 Euro.

Die Preisexplosion auf dem Gasmarkt dagegen schlägt schon jetzt durch. Hatte die Stadt 2021 Heizkosten in Höhe von 645 809 Euro, liegen sie – Stand 7. Oktober – für 2022 schon bei 1,3 Millionen Euro. In 2023 sowie den Folgejahren veranschlagt Ernst jährlich 2,7 Millionen Euro.

Um das alles finanzieren zu können, greift die Stadt tief in ihre Rücklagen: knapp 31 Millionen Euro werden entnommen. Sollte das – wie befürchtet – nicht reichen und das 9-Millionen-Euro-Loch bestehen bleiben, wird langsam realistisch, was zuletzt immer noch gerade so vermieden werden konnte: „Der Gang zur Bank“, so OB Hartmann, „kommt immer näher“.

