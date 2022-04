Kommentar: Landrat Stefan Löwl als Krisenmanager und Kümmerer

Von: Nikola Obermeier

Nikola Obermeier, Redaktionsleiterin der Dachauer Nachrichten

Über tausend ukrainische Flüchtlinge sind im Landkreis Dachau. Landrat Stefan Löwl ist Krisenmanager und Kümmerer und kann sich nun als Menschenfreund zeigen.

In der Krise schlägt seine Stunde: Landrat Stefan Löwl beweist sich angesichts mehrerer hundert Kriegsflüchtlinge, die mittlerweile angekommen sind, als Krisenmanager des Landkreises. Dass er Notstand kann, hat er in der Flüchtlingskrise 2015/2016 und in der Pandemie bewiesen: eine schnell reagierende Verwaltung, größtmögliche Transparenz, Aufklärung und Beistand für die Bürger.

Sogar eine Vorreiterrolle in Sachen Organisation schreibt Oksana Bonauer dem Landratsamt zu. Die Dachauerin und gebürtige Ukrainerin holte nach Kriegsbeginn die ersten fünf Busse voller Kriegsflüchtlinge nach Dachau, in enger Abstimmung mit dem Landratsamt: Schnell wurde eine erste Datenbank mit den Unterkunftsangeboten für die Geflüchteten erstellt, auf der Homepage des Landratsamtes Formulare zur Meldung bereit gestellt, noch auf der Reise wurden die Daten der Menschen erfasst und passende Gastfamilien ausgesucht. Martina Tschirge, Leiterin der Stabsstelle Ehrenamt, Bildung und Integration, bringt beim sogenannten Matching die Menschen zusammen, eine schwangere Ukrainerin kam bei einer Kinderpflegerin unter, oft sind die Kinder der Gastfamilien und der Geflüchteten im gleichen Alter. Oksana Bonauer kann sich der Unterstützung von Landrat Löwl und Martina Tschirge stets sicher sein, sagt sie. Und sie betont: „Wir kommunizieren nicht nur auf der bürokratischen Ebene, sondern auf menschlicher.“

Apropos menschlich: Für Landrat Stefan Löwl bedeutet diese Situation auch eine Chance, sich empathisch und als Menschenfreund zu zeigen. Zuletzt hatte er sich schwere Vorwürfe von Mitgliedern der Helferkreise im Landkreis gefallen lassen müssen: Er und seine Verwaltung gingen mit aller gnadenloser gesetzlicher Härte gegen gut integrierte Asylbewerber vor, das Landratsamt mache auf zunehmend rücksichtslose Weise die erfolgreichen Integrationsbemühungen der Geflüchteten sowie der Helferkreise zunichte. Ein Beispiel war der Fall des abgeschobenen Moussa Nomoko, der unter einem Vorwand ins Landratsamt bestellt wurde, um ihn leichter abschieben zu können.

Was die Helferkreise nun freuen dürfte: Löwl tritt wieder als Kümmerer gegenüber der geflüchteten Menschen auf: Er stampft Ankunftszentren über Nacht aus dem Boden, ist persönlich bei der Ankunft der Busse vor Ort, spricht mit den Menschen, notfalls kramt er einige Zeichen in Gebärdensprache hervor, ist ehrlich berührt und betroffen vom Schicksal der Kriegsflüchtlinge. Dankt den Mitarbeitern und freiwilligen Helfern, ist voller Wertschätzung.

Er tut sich insofern nicht schwer, als dass Löwl mehr als zuvor auf den Rückhalt aus der Bevölkerung setzen kann, den Ankommenden schlägt im Landkreis eine große Welle der Hilfsbereitschaft, Mitleid und Wohlwollen entgegen. Es geht darum, europäischen Nachbarn Schutz zu gewähren und sie unterzubringen. Und die Ukrainer dürfen sofort arbeiten – im Gegensatz zu Schutzsuchenden aus anderen Regionen. Wichtig ist jedoch, dass alle Menschen die gleiche Hilfe verdienen, es darf keine Unterteilung in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben. Stefan Löwl würde wahre Humanität beweisen, würde er sich für eine Gleichbehandlung aller Geflüchteten vor dem Gesetz einsetzen.