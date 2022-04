Kritik an neuem Speicherbecken für Christbaumplantage

Von: Stefanie Zipfer

Landwirt Stefan Spennesberger will seine Christbaumzucht in Hörgenbach ausbauen. Wie in seinem Haupt-Betrieb, dem Tannenhof Oberweilbach, soll es dann auch in Hörgenbach ein Wasserbecken zur Beregnung der Bäume geben. © MM

Bei Hirtlbach will Landwirt Stefan Spennesberger ein Speicherbecken zur Beregnung seiner Christbaumplantage bauen - und erntet Kritik.

Dachau/Indersdorf – Ende Januar hatte der Bauausschuss des Indersdorfer Gemeinderats einen ungewöhnlichen Bauantrag auf der Tagesordnung. Landwirt Stefan Spennesberger, der seit vielen Jahren in Oberweilbach bei Hebertshausen einen großen Tannenhof betreibt, möchte sein Christbaum-Geschäft expandieren und dafür seine, von seiner Frau ererbten, Flächen in Hörgenbach nutzen. Konkret beantragte Spennesberger des Bau eines Speicherbeckens für 40 000 Kubikmeter Wasser sowie ein entsprechendes Wasserleitungsnetz.

Indersdorf lehnt Speicherbecken zwischen Hörgenbach und Hirtlbach ab

Das Votum des Ausschusses fiel eindeutig aus. Laut Bürgermeister Franz Obesser hat das Gremium „sein Einvernehmen nicht erteilt“. Gründe für die Entscheidung seien die „Dimension“ des Vorhabens gewesen sowie „wasserrechtliche Bedenken, was die Befüllung des Beckens betrifft“, so Obesser.

Die Gemeinde habe dem Landratsamt, das als oberste Kreisbehörde das letzte Wort in Genehmigungsfragen hat, zusätzlich zu ihrer Stellungnahme daher auch den Rat gegeben, „doch bitte darüber nachzudenken, wie gut das vorgelegte Konzept ist“.

Beim Landratsamt möchte man sich angesichts des noch laufenden Verfahrens nicht zur Qualität des von Spennesberger vorgelegten Konzepts äußern. Fest steht laut Sprecherin Sina Török nur: „Das Vorhaben betrifft, anders als im Fall Oberweilbach, nicht das Tiefengrundwasser.“ Wie berichtet, hatte das Landratsamt Spennesberger untersagt, sein Speicherbecken für den Oberweilbacher Tannenhof mit Brunnenwasser zu befüllen. Der von Spennenberger gebaute Brunnen im „Fall Oberweilbach“, so bestätigte im Dezember auch das Verwaltungsgericht, würde nämlich Wasser aus zu tiefen Schichten anzapfen .

Becken soll nicht aus dem Grundwasser befüllt werden

Für das Becken in Hörgenbach plant Spennesberger allerdings ein anderes Vorgehen. So soll die Befüllung des Beckens erstens durch Sickerwasser aus bestehenden Drainagen und zweitens durch Wasser aus einem vier Meter tiefen Flachbrunnen erfolgen. Sollten diese beiden Wassergewinnungsarten nicht ausreichen und die Glonn Hochwasser führen, soll drittens das Oberflächenwasser des Flusses entnommen werden. Grundsätzlich, so fasst Sprecherin Török zusammen, „wurde eine Gesamtwasserentnahme aus allen drei Quellen von 40 000 Kubikmeter pro Jahr beantragt“.

Dafür allerdings braucht es mehrere Genehmigungen, neben der Baugenehmigung sind auch eine Aufforstungs- und eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die Aufforstungserlaubnis – Landwirt Spennesberger möchte in Hörgenbach künftig mehr Bäume anbauen als bisher – gibt es bereits. Die von Spennesberger vorgelegte, sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung werde aktuell geprüft. Alles in allem, so Török, will das Landratsamt bis Herbst endgültig über Genehmigung oder Ablehnung der Plantage entscheiden.

Landwirt Spennesberger ist ist allerdings guter Dinge, dass sein Projekt gelingt. Sorgen, dass durch die Befüllung seines Beckens den umliegenden Anwesen das Wasser buchstäblich abgegraben würde, seien unbegründet. Zudem „wird niemand meine Anlage sehen“, verspricht er.

Wichtig ist Spennesberger dabei zu betonen, dass der Bau des Beckens „kein Geheimnis“ sei. Er gehe transparent mit dem Vorhaben um. „Jeder, der etwas wissen will, kann kommen und sich meinen Betrieb anschauen!“ Seine Frau sei zertifizierte Erlebnisbäuerin und habe bereits in Oberweilbach Führungen über das Tannenhof-Gelände angeboten. „Die, die da dabei waren“, so Spennesbeger, „waren angetan. Irgendwie scheinen nämlich alle zu glauben, dass wir mit unserem Christbaumhandel nur zwei Wochen im Jahr arbeiten müssen.“

Heute noch Ackerfläche, soll auf dieser Kuppe bei Hörgenbach bald ein Wasserbecken entstehen. © Ostermair

Dem Landratsamt und der Gemeinde habe er „alles geliefert, was verlangt wurde. Ohne Wenn und Aber“. Dabei sei er sogar erheblich in Vorleistung gegangen: „Bei Tesla in Brandenburg ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgelegt worden. Und die haben ihre Fabrik trotzdem bauen dürfen!“ Für ihn sei der Bau des Wasserbeckens wichtig: „Wir leben nun mal von den Bäumen. Ein Jahr mit schlechter Ernte hätte verheerende Auswirkungen!“

Bund Naturschutz spricht von Wasserverschwendung

Der Bund Naturschutz (BN) hat für derlei Argumente aber wenig Verständnis. In ihrer Stellungnahme an das Landratsamt schreibt die BN-Kreisgruppe, dass das Projekt „weder zukunfts- noch genehmigungsfähig“ sei. Spennesberger würde für seine Christbaumkulturen „massiv Herbizide“ einsetzen und damit das Oberflächen- und Grundwasser verunreinigen.

BN-Kreisvorsitzender Roderich Zauscher spricht von einer „Wasserverschwendung sondersgleichen, für ein Produkt, das man nach acht Tagen wieder wegwirft“! Die Verbraucher sollten sich Zauscher zufolge zur Adventszeit daher die Gewissensfrage stellen: „Vielleicht tut es ja auch mal einfach nur ein Tannenzweig?“

