Küchengehilfe erpresst Wirt um eine Million Euro

Vor dem Dachauer Amtsgericht mussten sich drei Männer wegen versuchter gemeinschaftlicher Erpressung und versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.

Dachau – Er war Küchengehilfe eines Gasthofs im Landkreis Dachau und verprasste viel Geld für schnelle Autos und Prostituierte. Als ihm die knapp 60 000 Euro ausgingen, um die er den Koch des Gasthofs betrogen hatte, erpresste er mit Hilfe eines Freundes den Wirt: um eine Million Euro.

Wegen Betrugs, versuchter gemeinschaftlicher Erpressung und versuchten Einbruchdiebstahls saßen drei Angeklagte vor dem Dachauer Amtsgericht. Begonnen hatte alles vor rund zwei Jahren, als der 21-jährige Dragan C. (Name geändert) als Küchenhilfe eines Gasthofs im Landkreis sich über Monate hinweg bei einem gutgläubigen Kollegen, dem Koch des Gasthofs, insgesamt 57 700 Euro pumpte: Der Koch verkaufte sein Auto, nahm einen Kredit auf, beging Scheckkartenbetrug und beklaute seine eigenen Eltern – um seinem Kollegen dessen Lebensstil zu finanzieren. Dies ging solange gut, bis die Eltern des Kochs ihren eigenen Sohn zur Polizei schleppten, der dort auspackte. In monatelanger akribischer Polizeiarbeit wurde ermittelt, was sich in dem Gasthof abgespielt hatte. Auf der Anklagebank saß nicht nur Dragan C., mittlerweile 23 Jahre alt und Koch in Straubing, sondern auch sein fünf Jahre älterer Bruder Darian C., der nach wie vor in dem Gasthof arbeitet, sowie ein Kumpel der Brüder, der 28-jährige Roland G. (alle Namen geändert) aus Dachau.

Nachdem bei dem Koch nichts mehr zu holen war, versuchte es Dragan C. bei seinem ehemaligen Chef, dem Gastwirt. Zusammen mit Roland G. heckte er den Plan aus, „den Alten“, wie sie ihren Chef in den Whatsapp-Chats bezeichneten, um eine Million Euro zu erpressen. Druckmittel: angebliche Steuerhinterziehung und ein angebliches Verhältnis des älteren Herrn mit einer jüngeren Angestellten aus dem Gasthof. Roland G. gab sich als Zollbeamter aus. Der Wirt ließ sich allerdings nicht einschüchtern und verweigerte die Zahlung.

Auch ein Einbruch von Dragan C. und Roland G. im Privathaus des Gastwirts, wo sie auf dem Dachboden 750 000 Euro in Beuteln vermuteten, scheiterte. Der Tipp dazu kam vom Kellner Darian C., der vor Gericht angab, dies nur als Ablenkungsmanöver erzählt zu haben, damit die beiden ihren Chef in Ruhe ließen. Er habe ihnen einen falschen Schlüssel gegeben.

Vor Gericht wollte Dragan C. lange Zeit nicht so recht mit der Sprache herausrücken, auch sein Bruder verstrickte sich in Widersprüche. Allein Roland G. packte aus. Doch nicht nur die Angeklagten, auch der Wirt selbst machte vor Gericht nicht den besten Eindruck. Er gab seinem damaligen Schützling Dragan C. immer wieder nebenbei Geld. Auf einem Zettel hielt er handschriftlich fest, wieviel. Daneben tauchten die geleisteten Stunden auf. Der Vorsitzende Richter Christian Calame versuchte, dem Wirt zu entlocken, ob Dragan das Geld über Arbeit habe abstottern müssen – quasi als „Schwarzarbeit“. Daran mochte sich der Mann vor Gericht aber so gar nicht mehr richtig erinnern. Der Richter drohte, die Buchhaltung des Wirts überprüfen zu lassen. Durch den Umstand, dass der Wirt „selbst nicht astrein“ ist und weil nicht klar ist, ob das geliehene Geld Schwarzgeld war, so Richter Christian Calame, wurde die Anklage wegen Betrugs an dem Gastwirt fallen gelassen.

Das Schöffengericht verurteilte den 23-jährigen Dragan C. noch nach dem Jugendstrafrecht zu einer Einheitsjugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung und zwei Wochen Dauerarrest, Roland G. zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Zusätzlich muss er 150 Sozialstunden bei der Brücke Dachau ableisten. Darian C. kam mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe davon, da er mehr oder weniger nur Beihilfe geleistet hatte. Zusätzlich muss er 1200 Euro an die Brücke Dachau zahlen. Dragan C. muss für die 57 700 Euro gerade stehen, die ihm von Staats wegen eingezogen werden. Darian C. zahlt die Schulden für seinen Bruder hingegen brav weiter, er hat bei dem Rechtsanwalt seines Chefs eine Unterschrift geleistet. Er selbst steht bei ihm mit 19 100 Euro in der Kreide. Aus welcher Schublade der Gastwirt diese Scheine nahm, konnte das Gericht auch nach über siebenstündiger Verhandlung nicht klären.

Simone Wester