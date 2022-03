Künstler helfen Künstlern

Von: Miriam Kohr

Erinnerungen an Begegnungen: Bruno Schachtner (links) und Heinz Eder mit einem Plakat der Ausstellungen in den 90er Jahren. © mik

Der Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Jetzt wollen Künstler aus der Stadt Dachau ihre Kollegen in der Ukraine unterstützen – und hoffen ihrerseits auf Unterstützung.

Dachau – Die beiden Dachauer Künstler Bruno Schachtner und Heinz Eder müssen dieser Tage oft an ihre Künstlerkollegen aus der Ukraine denken, die sie 1994 bei einer Ausstellung der Dachauer „Gruppe D“ in der ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk kennengelernt haben. Auch zur Schloss-Ausstellung 1995 waren ukrainische Künstler wie Volodymyr Humennyj, Myroslaw Jaremak und Alexander Schiwotkov eingeladen.

Schachtner und Eder wollen – wie viele andere auch – irgendwie helfen. So dachten sie daran, eine Kunstauktion ins Leben zu rufen, dessen Erlös an ukrainische Kulturschaffende gehen soll. „Der Kontakt ist mit der Zeit abgebrochen, wir wissen nicht, wie es den Künstlern geht“, sagt Schachtner.

Aus einer Idee sind mittlerweile konkrete Pläne geworden. Schachtner holte den KVD-Vorsitzenden Johannes Karl mit ins Boot. Auch Galerist Josef Lochner, aufgrund der Kunstaktionen des Dachauer Wasserturms ein erfahrener Auktionator, bot direkt seine Dienste an. Am Samstag, 2. April, um 16.30 Uhr wird er im Adolf-Hölzl-Haus in Dachau-Ost Kunstwerke verschiedener Künstler versteigern. Einige Künstler der KVD hätten bereits zugesagt, Kunstwerke für die Auktion spenden zu wollen. „Der Erlös wird gesammelt und an das BRK übergeben“, erklärt Schachtner.

Eder und er vertrauen darauf, dass das BRK das Geld zuverlässig in der Ukraine für Kulturschaffende einsetzt. Die beiden hoffen auch über das BRK Freunde in der Ukraine wiederzufinden und den Kontakt neu herzustellen.

Kunstinteressierte können die Werke bereits eine Stunde vor der Auktion in Ruhe im Adolf-Hölzl-Haus besichtigen. Künstler, die noch Werke für die Auktion spenden wollen, können sich bei Bruno Schachtner (Telefon 0 81 31/10 776) oder Josef Lochner (0 81 31/79 356) melden.