Nach Punkband-Zuschuss: Kulturförderung in Dachau auf dem Prüfstand

750 Euro städtischer Zuschuss für eine Punkband mit Songs wie „Fuck Cops“ im Repertoire: Über diese Entscheidung streitet Dachau. Fortsetzung jetzt im Stadtrat.

Dachau streitet weiter über Zuschuss für Punkband

Stadtrat diskutiert Kulturförderrichtlinien

Am Song „Fuck Cops" scheiden sich die Geister

„Fuck Cops", übersetzt etwa „Scheiß Polizei", heißt ein Lied der Punkband Sabot Noir. Künstlerische Freiheit oder Beleidigung. Der Streit geht weiter.

Dachau – Ein städtischer Zuschuss für die Dachauer Punk-Band Sabot Noir, den der Kulturausschuss vorige Woche mit knapper Mehrheit zuerkannt hat (wir berichteten), sorgt seither in der Öffentlichkeit für eine kontroverse Debatte. Die Kritik entzündet sich am 2018 veröffentlichten Song „Fuck Cops“. Nun will die Stadt diese Diskussion zum Anlass nehmen, um ihre Kulturförderrichtlinien zu überarbeiten, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) am Dienstag im Stadtrat ankündigte.

Er bedaure, so der OB, wenn die Zuschuss-Entscheidung „Menschen in ihren Gefühlen verletzt hat“. Den Inhalt des Songs werde im Gremium „niemand teilen“. Er selbst halte das Werk für „künstlerisch wenig wertvoll und vom Inhalt her eine Zumutung“. Doch der Text sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch „kann und soll Kunst kontrovers sein“. Um künftig klarer entscheiden zu können, soll die Kulturförderrichtlinie angepasst werden. Allerdings nicht im Sinne von Mainstreamkunst. „Was ich nicht will, ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit oder Willkür.“

Den Vorstoß des OB nannte Kulturreferent Sören Schneider (SPD) „richtig und wichtig, doch die Diskussion wird verdammt schwierig“. Die Kritiker der jüngsten Kulturausschussentscheidung erinnerte Schneider daran, dass der kritisierte Song bereits 2018 erschienen ist. Seither seien Sabot Noir dreimal städtische Zuschüsse zugebilligt worden, stets einstimmig. Wenn jetzt die Zustimmung zur Förderung von einigen Ratsmitgliedern gleichgesetzt werde damit, dass die Zuschuss-Befürworter die Inhalte des Songs teilen würden, „dann nennt man das Populismus“. Schneider bat zurückzukehren zur „ehrlichen Debatte: Ist das Kunst oder kann das weg?“

Das ist eine Ohrfeige für jeden Polizeibeamten.“

Für notwendig hält die CSU-Fraktion die Änderung der Kulturförderrichtlinie nicht. Schon von der aktuellen Richtlinie sei die Verweigerung einer städtischen Förderung gedeckt, erklärte Florian Schiller, dessen Fraktion gegen die Förderung von Sabot Noir gestimmt hatte. Zuschüsse seien freiwillige Leistungen, der Kulturausschuss in seiner Entscheidung frei. Dennoch trage die CSU eine Änderung der Richtlinie mit. Auch die ÜB findet eine Überarbeitung gut. Die Hassbotschaften im Song nannte ÜB-Sprecher Peter Gampenrieder „eine Ohrfeige für jeden Polizeibeamten“.

Doch Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) plädierte für mehr Differenzierung. Sie hat nicht nur den Refrain, sondern den gesamten Songtext analysiert. Ihr Fazit: Auch wenn sie Titel und Wortwahl nicht für gut halte, „geschildert wird aus Sicht eines Opfers unangebrachte Polizeigewalt“. Diese Interpretation teilt Markus Erhorn (FW Dachau) nicht, der von einem „beschämenden Beschluss“ sprach. Er hätte sich gewünscht, so Erhorn, dass der Stadtrat erneut abstimmt. Dagegen erklärte Richard Seidl (Grüne), Polizei als staatliche Institution müsse sich Kritik stellen. Auch wenn er den Songtext nicht gut finde, gelte es der Kunst zu erlauben, „dass es auch plumpe Kritik gibt“. Für Texte, die Grenzen überschreiten, gebe es das Strafrecht, so Seidl.

OB Hartmann erwartet „mutige und schwierige Diskussion“.

Eine einfache Debatte über die Anpassung der Richtlinie erwartet auch der OB nicht. Doch erkennt Hartmann, das erläuterte er auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten, durchaus „ein Defizit in den Kulturförderrichtlinien“. Die Meinungsfreiheit gehe weit, aber es gelte zu definieren, wo Grenzen überschritten würden. Dies sorgfältig abzuwägen sei wichtig, „gerade in Dachau mit unserer Geschichte“. Daher erwartet der OB eine „mutige und schwierige Diskussion“. Als Basis dafür wird die Verwaltung den Stadträten nach der Sommerpause einen Textvorschlag vorlegen.

