Digitalisierung muss Schule besser machen

Digitalisierung ist in aller Munde. Auch die Schulen sind da keine Ausnahme. Kultusminister Michael Piazolo stellte sich dazu am Dienstagabend den Fragen des CSU-Arbeitskreises Schule, Bildung und Sport in Dachau.

Dachau –„Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, wie intensiv er heute sein Smartphone nutzt?“ Mit dieser Frage ans Publikum machte Michael Piazolo deutlich, wie schwierig die Entwicklung der Digitalisierung in den nächsten Jahren vorauszusehen ist. Auch der Digitalpakt des Bundes sei nur für die kommenden fünf Jahre ausgelegt, und es sei noch nicht abzusehen, ob und wie es danach weitergehe.

Deshalb konzentrierte sich der bayerische Kultusminister auf die Punkte, die jetzt anstehen. Zum einen sollen alle Schulen einen Glasfaser-Anschluss erhalten, ohne den nichts funktionieren kann. Zweitens soll die WLAN-Ausleuchtung in den Schulen deutlich ausgebaut werden. Nach Angaben von Piazolo seien schon über die Hälfte der Schulen im Freistaat mit WLAN ausgestattet, aber in unterschiedlicher Qualität. In einem dritten Schritt geht es schließlich darum, Geräte – sprich Hardware – in die Schulen zu bringen. 50 000 „digitale Klassenzimmer“ hat Ministerpräsident Söder versprochen. Finanziert werden sollen sie unter anderem aus dem Digitalpakt des Bundes. Es brauche aber auch Fachkräfte, die in der Lage sind, die Computersysteme zu betreuen. Piazolo sagte rund 200 Systembetreuer zu, die meisten davon sollen aus dem Kreis der Lehrer kommen.

Doch der Kultusminister machte auch deutlich, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sein soll. „Die Technik dient der Pädagogik, schließlich sind wir in der Schule“, lautete sein Credo. Wenn der Unterricht nicht besser oder spannender werde, müsse man sich fragen, ob sich die Digitalisierung gelohnt habe. Zwar würden die Schulranzen im digitalen Zeitalter deutlich leichter, aber Piazolo plädierte dennoch dafür, nicht ausschließlich auf digitale Klassenzimmer zu setzen: „Mir persönlich ist ein guter Unterricht mit Kreide an der Tafel lieber als ein schlechter am Whiteboard.“

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass manche Tücken in den Details stecken. Einige Schulen warten nach wie vor auf die nötigen Fördergelder, andere müssen teure Umbauten in Kauf nehmen, die der Schulträger – also die Kommunen – bezahlen müssen. Eine andere Besucherin wies darauf hin, dass andere Länder bei der Digitalisierung ihrer Schulen schon längst da angekommen seien, wo wir jetzt hinwollen. Hier wies Piazolo allerdings darauf hin, dass es insbesondere in England und den USA eine große Zahl an recht vermögenden Privatschulen gebe. Das deutsche System sei – richtigerweise – ein anderes. Ob sich in etwa zehn Jahren der Staat noch alles leisten könne, was heute bezahlbar ist – diese Diskussion müsse noch geführt werden.

Abseits der Debatte über Digitalisierung kam schließlich noch eine andere Frage auf: Wird es im Landkreis in Zukunft ein fünftes Gymnasium geben? Piazolo blieb in seiner Antwort zwar vage, konnte aber dennoch Hoffnungen nähren. Früher oder später werde man wegen der wachsenden Einwohnerzahl nicht daran vorbei kommen: „Ich gehe davon aus, dass es irgendwann kommen wird.“