Kunst zum Ausleihen: Sommerliche Motive für die eigenen Wände

Maritime Motive wie „Segler im brausenden Meer“ gibt es für alle in der Dachauer Artothek zum Ausleihen für sechs Monate. © Bücherei

Bunte Bilder statt karge, weiße Wände: Die Dachauer Artothek ermöglicht es allen mit einem gültigen Büchereiausweis Kunstwerke auszuleihen - nicht nur im Sommer.

Dachau – „Sommer“ aus dem Jahreszeiten-Zyklus von Christian Maria Huber, „Sommerliebe“ von Karin Ostermeier, „Gartenbilder“-Zyklus von Paul Habermann, „Blütenzauber“ von Sandi, „Clematis“ und „Schwertlilie“ von Renate Günther, „Schafgarbe“ von Isabella Kuric oder „Segler im brausenden Meer“ – das sind nur einige der saisonalen Motive zur heißen Jahreszeit, die sich auf Kunstwerken in der städtischen Artothek am Max-Mannheimer-Platz finden.

Wer sich in den Sommermonaten eher auf Reisen in fremde Länder machen möchte, kann sich auch „Dächer Andalusiens“, ein Aquarell-Bild von Uwe Marzin, oder ein großformatiges Fotokunstwerk von Annkatrin Norrmann mit dem Titel „Dachau/Beirut“ ausleihen.

Auch sommerliche Blumen wie die von Künstlerin Karin Ostermeier-Leeb und vieles mehr gibt es in der Artothek. © Bücherei Dachau

Nachhaltig Kunst ausleihen in Dachau dank spezieller Taschen

Der Ausleihvorgang in der Artothek sei laut Bücherei dabei nachhaltig und umweltfreundlich gestaltet. „Für den Transport der Bilder bei der Ausleihe oder Rückgabe – seien es Aquarelle, Ölbilder, Tusche-Zeichnungen, Grafiken, Radierungen, Fotos oder Collagen – verwenden wir statt Luftpolsterfolie spezielle Taschen, die für den Künstlerbedarf entwickelt worden sind. Diese sind selbst bis 50 Prozent aus Recycling-Material hergestellt, wasserabweisend und säurefest und gewähren einen guten Transport- und Staubschutz für empfindliche Kunstwerke“, erklärt Alexandra Maly aus dem Team der Stadtbücherei, die die Artothek betreut. Die umweltfreundlichen Taschen können in unterschiedlichen Größen in der Artothek zusammen mit dem ausgewählten Kunstwerk ausgeliehen werden.

Hauptsächlich zeitgenössische Kunst wartet auf ihre Ausleiher

Mittlerweile knapp 800 Original-Kunstwerke von vor allem zeitgenössischen Dachauer Künstlern sind in der Artothek, die zur Stadtbücherei gehört, verfügbar und können von interessierten Privatpersonen für das eigene Wohn- oder Gästezimmerzimmer, städtischen Mitarbeitern für ihre Büros sowie von Schulen, Behörden, Kanzleien oder Arztpraxen ausgeliehen werden. Für die sechsmonatige Ausleihe wird lediglich ein gültiger Benutzerausweis der Stadtbücherei Dachau benötigt.

Kunstbestand online einsehbar

Der Kunstbestand der Artothek, auch mit Detailansichten der Bilder, ist online unter https://open.dachau.de/Artothek einsehbar. Für Rücksprachen und zur Termin-Vereinbarung steht Alexandra Maly unter 0 81 31/75 48 40 oder per E-Mail unter stadtbucherei@dachau.de zur Verfügung.

dn