Kunst die ganze Nacht: Mehr als 40 Künstler präsentieren ihre Werke bei der Langen Nacht

Von: Miriam Kohr

Bilder von Herbert F. Plahl in der Stockmann Villa © Miriam Kohr

Werke von über 40 Künstlern an 28 verschiedenen Orten sind bei der 16. Langen Nacht der Galerien und Museen am morgigen Freitag in Dachau sehen.

Dachau – Durch die Nacht bummeln, Kunst betrachten, andere Kulturinteressierte treffen, ins Gespräch kommen – und weiter geht’s. 28 Orte können die Dachauer heuer während der 16. Langen Nacht am morgigen Freitag von 19 bis 24 Uhr besuchen. Werke von über 40 Künstlern gibt es in Ateliers, Werkstätten, Museen und Galerien zu entdecken.

Mehr als 40 Künstler präsentieren ihre Werke

„Angefangen hat die Lange Nacht vor 16 Jahren mit 15 Ausstellern“, erzählt Wasserturm-Vorsitzende Gudrun Ullrich. Der Verein hat die Planungen vor zwei Jahren von der „Mutter der Langen Nacht“, Karin-Renate Oschmann, übernommen. „Ich habe Hochachtung davor, wie Karin das vor 16 Jahren alleine alles gemanagt hat“, sagt sie voller Anerkennung. Nun ist es Gudrun Ullrichs Sohn Alexander Ullrich, der die Planung übernommen hat. Seit Ende Juni läuft die Organisation. „Viele Künstler sind im Frühling schon ungeduldig und melden sich, dass sie wieder dabei sind“, erzählt Ullrich. Ein Zeichen dafür, dass die Veranstaltung bei vielen wertgeschätzt wird und sich Beliebtheit erfreut.

28 Ausstellungsorte in Dachau

28 Orte stehen nun im Flyer. Das mag zunächst weniger anmuten als die vergangenen Jahre, allerdings werden die Künstler aus den Atelierhäusern wie die Kleine Moosschwaige oder die Villa Stockmann heuer zu einem Punkt zusammengefasst. Absagen mussten dennoch ein paar Künstler. So auch Monika Siebmanns, die aufgrund eines Fehlers im Flyer aufgelistet ist. Ihr Atelier bleibt jedoch zu: „Ich kann aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen“, erklärt sie. Ein paar Werke Siebmanns werden im Photo-Atelier Reiter ausgestellt.

Vier Ausstellungen feiern Vernissage

Vier Ausstellungen, die auch noch nach der Langen Nacht geöffnet haben, feiern morgen Vernissage. Das sind: „Nackt II“ in der Kleinen Altstadtgalerie ab 18.30 Uhr, „Saluti da Capri!“ in der Neuen Galerie ab 19 Uhr, „Art in Transition“ im Bürgertreff-Ost ab 19 Uhr sowie „Die Neuen“ in der KVD ab 19.30 Uhr.

Neben den Künstlern, Galeristen und den Museen nimmt die Stadtbücherei und die Artothek am Max-Mannheimer-Platz 3 teil, wo es Kunstbände und Kunst für die Wände gibt. Die VR-Bank öffnet neben der Ausstellung in den Geschäftsräumen ihr Bankmuseum. In der Druckwerkstatt der KVD in der Brunngartenstraße 5 wird gezeigt, wie alte Drucktechniken funktionieren. Auch das Museum der Ruckteschell-Villa in der Münchner Straße 84 öffnet seine Pforten.

