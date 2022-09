Kunterbunte Stunden in Dachauer Galerien

Von: Miriam Kohr

Alles aus Glas: Gabi Metzger zeigte während der Langen Nacht in ihrem „Lichtwerk“ Auftragsarbeiten wie auch eigene Kreationen. Besonders spannend: Die Besucher durften sogar selbst Hand anlegen. © kohr

Die Lange Nacht der offenen Türen zog wieder viele Besucher in die Galerien in Dachau.

Dachau – Kunstbegeisterte hatten am vergangenen Freitag während der 16. Langen Nacht der offenen Türen viel vor: 27 Ateliers und Galerien von der Münchner Straße über die Altstadt bis nach Dachau Ost machten mit und zeigten ihre Werke. Bei über 40 teilnehmenden Künstlern war die Vielfalt groß: Fotografien, Acrylbilder, Ölgemälde, Installationen, Objekte, Skulpturen, Druckgrafiken und vieles mehr gab es in Museen, Werkstätten und Galerien zu sehen. Nn der Neuen Galerie, Kleinen Altstadtgalerie, KVD-Galerie und Bürgertreff-Ost wurden zudem eigene Ausstellungen eröffnet.

Die KVD-Druckwerkstatt in der Brunngartenstraße etwa führte in die Geheimnisse alter Drucktechniken ein und die Arthothek der Bücherei ließ ein Blick hinter die Kulissen zu. Nur wenige wissen, dass jeder Büchereiausweis-Besitzer sich dort Kunstwerke für Zuhause leihen kann.

Claudia Reiter beispielsweise funktionierte ihr Fotoatelier in der Schleißheimer Straße wieder in eine Galerie um. Ihre geheimnisvoll bearbeiteten Portraitfotografien harmonierten mit den Bronze-Keramik-Figuren von Monika Siebmanns.

Bei den Vereinsräumen von Art-Textil in der Ludwig-Thoma-Straße konnten Besucher bereits vom Schaufenster aus viele bunte Kuhbilder bestaunen. Die von afghanischen Frauen gestickten Kühe wurden von vorwiegend Deutschen Handarbeiterinnen in eigene Stoffbilder eingearbeitet. So entstanden viele unterschiedliche, zum Teil auch witzige Kuh-Patchworks.

In Gabi Metzgers Werkstatt ist Glas das vorherrschende Element. Sie zeigte ihre Auftragsarbeiten wie Kapellen-Fenster oder einer Skulptur für eine Partnerstadt und stellte Objekte vor, die Interessierte bei Metzgers Workshops sogar selbst gestalten können.

Einige neue Gesichter fanden laut Kati Donath den Weg nach Dachau-Ost in ihre Heilpädagogische Praxis am Ernst-Reuter-Platz. Die bunte Praxis wurde mit Bildern, Fotografien und Tonfiguren noch farbenfroher. Immer wieder ganze Besucherströme verzeichnete auch der Freiraum in der Brunngartenstraße, der wieder jungen Künstlern eine Ausstellungsfläche bot.

Doch egal wohin man den Weg fand, nicht nur die Kunst war in dieser Nacht wichtig, auch das Treffen von Freunden und alten Bekannten sowie der Austausch bei einem guten Glas Wein oder Prosecco. Da tröstete das ein oder andere Gespräch mit einem Künstler auch darüber hinweg, es zu 20 anderen Galerien nicht geschafft zu haben...