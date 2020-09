Kurz, aber zufriedenstellend

Das Badevergnügen währte heuer nur kurz, dafür war es umso schöner. Mit dem Start einer Schönwetterphase startete am Samstag, 18. Juli, das Familienbad in die Saison; und sie endete am vergangenen Sonntag, ebenfalls bei strahlendem Sonnenschein.

Dachau – 41 000 Besucher zählten die Stadtwerke in diesen acht Wochen, was für Barbara Kern, Bäder-Chefin der Stadtwerke, „sehr zufriedenstellend für diese kurze Zeit“ ist.

Die Besucher hätten sich dabei – weitgehend – an alle Hygienevorgaben gehalten, sprich Masken getragen und auf entsprechende Abstände geachtet. Badegäste, die sich nicht am Eingang registrieren wollten oder sich nicht an die Hygiene-Vorschriften gehalten haben, wurde das Hausrecht ausgeübt: „Da waren wir konsequent“, sagt Kern.

Am Ende gab es keinen positiven Corona-Fall im Familienbad und auch keine Besuche des Gesundheitsamts. Die Zettel, auf denen sich die Besucher am Eingang zu registrieren hatten, wurden regelmäßig alle drei Wochen „geschreddert und entsorgt“. Überhaupt, fasst die Bäder-Beauftragte zusammen, „waren wir mit unserem neunseitigen Hygienekonzept gut vorbereitet“. Viele Besucher hätten dies durch ihr positives Feedback auch entsprechend honoriert.

Auch das Ampel-System am Eingang des Bads leistete seinen Dienst zufriedenstellend. Wie berichtet, zeigten die Stadtwerke via eines Ampelsymbols auf ihrer Internetseite jeweils aktuell den Besucherstand an. Rotes Licht bedeutete dabei: Das Bad ist voll. Grün hieß: Besucher sind willkommen. Gelb bedeutete, dass man sich sputen sollte, wenn man noch ein Plätzchen auf der Liegewiese ergattern wollte. Kern zufolge war die Ampel „nur drei bis vier mal rot, ansonsten meist gelb“.

Einen Wermutstropfen gibt es in der ansonsten weitgehend positiven Corona-Saison: Der stets defizitäre Bäderbetrieb fiel in diesem Jahr noch defizitärer aus. Oder, wie Kern es formuliert: „Es ist immer ein Zuschussgeschäft, aber dieses Jahr war es aufgrund von Corona noch unwirtschaftlicher.“ Die Einnahmen seien um zwei Drittel geringer ausgefallen als in den selben Monaten der Vorjahre. Grund: Die Besucher seien den Empfehlungen der Stadtwerke zu Beginn der Badesaison gefolgt und hätten vermehrt Zehnerkarten gekauft. Dies habe den – erwünschten – Effekt gehabt, dass die Bäder-Angestellten im Kassenbereich weniger Kontakt zu den Gästen hatten beziehungsweise es im Eingangsbereich nicht zu längeren Schlangen kam. Auf der anderen Seite aber hätten sich so die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern entsprechend verringert: Ein normales Tagesticket kostet 4,50 Euro, im Zehnerblock nur 3,50 Euro.

Dennoch, sagt Barbara Kern, sei man zufrieden, wie kooperativ die Gäste in der außergewöhnlichen Saison gewesen seien. Und für die anstehende Hallenbadsaison ist sie zuversichtlich, „dass wir auch das gut rumkriegen“. STEFANIE ZIPFER