Vier verletzte Radler nach Unfällen in Dachau und Indersdorf

Zahlreiche Radunfälle haben sich in den vergangenen Tagen im Landkreis ereignet (Symbolbild).

Polizeibericht vom Wochenende

Indersdorf/Dachau – Vier Einsätze wegen verunfallter Fahrradfahrer hatte die Dachauer Polizei am Wochenende. Bemerkenswert: Die Radler stürzten, ohne dass Autos oder andere Kraftfahrzeuge an den Zwischenfällen beteiligt gewesen wären.

Der erste Unfall ereignete sich dabei am Samstag gegen 15.50 Uhr, als zwei Frauen mit ihren Pedelecs nebeneinander auf der Altomünsterstraße in Langenpettenbach in Richtung Indersdorf fuhren. Aus Unachtsamkeit touchierten sich die Lenker der beiden Räder und die Fahrerinnen stürzten. Eine 63-Jährige blieb unverletzt, ihre 65-jährige Begleiterin aus Vierkirchen musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Laut Polizei entstand geringer Sachschaden.

Ebenfalls am Samstag, gegen 17.30 Uhr, versuchte ein 15-Jähriger am Wasserturmweg in Indersdorf bergab über eine Randsteinabgrenzung zu springen. Er verlor die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Nur wenig später, gegen 18.50 Uhr, radelte ein 19-jähriger Dachauer auf der Straße der KZ-Opfer in Richtung Gedenkstätte. Aus unbekanntem Grund kam er ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Klinikum Dachau eingeliefert.

Der vierte Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 15 Uhr in Dachau. Ein 77-jähriger Pedelec-Lenker wollte vom Stadtwald über eine Brücke des Gröbenbachs zur Langwieder Straße fahren. Auf der schmalen Bachüberführung blieb er mit dem Lenker an der Brückenbrüstung hängen. Der Dachauer stürzte und musste leicht verletzt ins Klinikum Dachau gebracht werden. pid