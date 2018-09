Maßnahmen gegen Wildparker

Die Anlieger im Umfeld der KZ-Gedenkstätte klagen derzeit über zugeparkte Wohnstraßen und nervenden Park-Such-Verkehr. Grund ist die Baustelle an der KZ-Gedenkstätte, wo bis 2020 ein neuer Parkplatz entstehen soll. Die Stadt will den Anwohnern mit einem Bündel von Maßnahmen helfen.

Dachau – Seit Anfang August wird an der KZ-Gedenkstätte gebaut: 5 Millionen Euro investiert der Freistaat in die Umgestaltung des Parkplatzes an der Alten-Römer-Straße, am Ende sollen dort 225 Autos, 42 Busse sowie ein WC- und Infohäuschen Platz finden.

Doch bis es so weit ist, leiden die Anwohner im Umfeld der Gedenkstätte unter dem Verkehr. Denn: Besucher weichen auf die umliegenden Wohnstraßen aus, um dort ihr Auto zu parken. Angesichts der Tatsache, dass laut Gedenkstättenleitung bis Ende Oktober „Hochsaison“ herrsche, hoffen die genervten Anlieger daher auf schnelle Unterstützung der Stadt.

Und die sollen sie bekommen, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann am Mittwoch in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses bekräftigte. In Absprache mit den Anliegern, so Hartmann, habe man sich verschiedene Maßnahmen überlegt. Diese sollen aber nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig wirken, „denn das Verkehrsproblem an der Stelle wird sich nicht in Luft auflösen, wenn der Parkplatz fertig ist“.

So sei zuletzt verstärkt kontrolliert worden, die städtischen Verkehrsüberwacher hätten im August 155 Verwarnungen ausgestellt. In der laut OB „stark belasteten“ Siedlung für Staatsbedienstete, der sogenannten Stadi-Bau-Siedlung, werden zudem Parkverbotsschilder aufgestellt. Sollte dies die Parker nicht abschrecken, kündigte Hartmann an, „eventuell“ die städtischen Strafzettelschreiber auch durch die auf Privatgrund liegende Stadi-Bau-Siedlung zu schicken.

Die Pater-Roth-Straße, derzeit ebenfalls beliebtes Park-Ziel der Gedenkstättenbesucher und meist von der Alten Römerstraße aus angefahren, werde darüber hinaus ein „Zufahrt-verboten“-Schild bekommen. Anlieger und Linienbusse sollen jedoch weiterhin einfahren dürfen.

Die Tatsache, dass der Gedenkstätten-Parkplatz nun eine eigene Hausnummer bekommen hat, soll laut Hartmann den Effekt haben, dass Navis die Busse künftig direkt dorthin lotsen und damit einen Park-Such-Verkehr in die umliegenden Straßen überflüssig machen. Ein Hinweis auf der Startseite der Gedenkstätten-Homepage informiert ebenfalls ausführlich über die bis zirka 2020 dauernden Bauarbeiten.

Die entsprechenden Verkehrsschilder, die den Anwohnern das Leben erleichtern sollen, werden Hartmann zufolge Anfang Oktober aufgestellt. Das einzige, was dem Glück der Anlieger bis dahin noch im Wege stehen könnte: dass die Schilder nicht geliefert werden. Denn, so der OB: „Aktuell gibt es Engpässe bei der Lieferung von Straßenverkehrsschildern.“