Mahnwache zum Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence

US-Vizepräsident Mike Pence besucht am Sonntag die KZ-Gedenkstätte. Aus diesem Anlass veranstalten zwei Dachauer, Martin Modlinger und Steffen Liedtke, eine Mahnwache.

Dachau –Unter dem Titel „Mit Diskriminierung fängt es an“ soll ein Zeichen der Solidarität mit jenen gesetzt werden, die „nicht mehr auf die Grundfreiheiten vertrauen können, die diskriminiert werden“. Die Mahnwache beginnt um 8.30 Uhr am Fußweg vom Parkplatz zum Besucherzentrum, kurz vor der Pater-Roth-Straße. „Wir möchten darauf hinweisen, dass man an diesem Ort etwas lernen kann“, sagt Martin Modlinger. Denn Dachau stehe wie kaum ein zweiter Ort in Deutschland für die Untaten eines rassistischen und totalitaristischen Regimes. Was hier geschehen sei, solle Mahnung und Warnung zugleich sein, so Modlinger. „Doch es sieht nicht so aus, als würde die amerikanische Regierung die Lehre des Ortes beherzigen.“ Der Besuch von Pence wird für 9.30 Uhr erwartet. Wie Björn Mensing, Pfarrer der Evangelischen Versöhnungskirche, gestern mitteilte, wird der US-Vizepräsident als evangelischer Christ auch den Gottesdienst um 11 Uhr besuchen. Der Gottesdienst ist öffentlich und frei zugänglich. Medienvertreter werden für den Gottesdienst nicht zugelassen, „um den Charakter einer gottesdienstlichen Feier zu wahren“, aber auch auch auf den Wunsch des Vizepräsidenten hin, so Mensing.

