Junge Dachauerin springt in Bach und rettet Labrador

Als die Dachauerin Magdalena Löffler im Gröbenbach nahe der Sparkasse einen Labrador sieht, der aus eigener Kraft nicht aus dem Wasser kommt, zögert sie nicht: Sie springt ins Wasser und rettet ihn.

Dachau– Eigentlich wollte sich die gedankenschnelle Retterin nur einen Kaffee holen und danach gemütlich beim Biersee die Sonne genießen. Doch aus dem gemütlichen Vormittag wurde nichts. „Ich habe gesehen, dass auf der Brücke am Gröbenbach viele Menschen standen, und habe nachgesehen, für was sich die interessiert haben“, so Löffler. Dann erschrak auch sie: Im Bach paddelte Labrador Packo. Schnell war klar: Der Hund wird es aus eigener Kraft nicht mehr an Land schaffen. Denn Packo ist zwar ein kräftiger „Bursche“, doch er glitt immer wieder auf den moosigen Steinen in Ufernähe aus.

Schnell erkannte Magdalena Löffler die Gefahr – und sprang selbstlos in den Bach. Es gelang ihr, Packo zu fassen und ihn an Land zu hieven. Mit vielen helfenden Händen der umstehenden Passanten wurde der Familienhund zuletzt über die Holzabsperrung der Brücke gehoben. Einmal ausgeschüttelt, und schon sprang der Hund wieder freudig durch die Gegend. Doch wo war Packos Frauchen?

Ein vorbeikommender Fahrradfahrer machte schließlich die Hundehalterin aus: Margit Moravek aus Wien (50), die zu Besuch bei Freunden war. Sie saß in der Nähe auf einer Bank – und hatte von dem Hundedrama nichts mitbekommen. „Packo ist ein friedlicher Schwimmhund. Er liebt das Wasser und springt gerne überall rein“, berichtet die 50-Jährige, die deshalb arglos war. Die Wienerin bedankte sich unverzüglich bei der Retterin. Eine Belohnung wies Magdalena Löffler ab. „Ich würde den Hund immer wieder retten“, meinte sie nur. Doch dann gab es doch noch eine Einigung: Margit Moravek lud Magdalena Löffler in einen Biergarten ein. Besser als ein einfacher Kaffee an einem See.

