Großbrand in Dachauer Lackiererei

Dachau - In einer Lackiererei im Gewerbegebiet Dachau-Ost ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann wurde verletzt.

Brand im Gewerbegebiet Dachau-Ost: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag in einer Lackiererei in der Robert-Bosch-Straße ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Gegen 15 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle ein Notruf über starke Rauchentwicklung im Bereich einer Lackiererei in der Robert-Bosch-Straße. Der alarmierten Feuerwehr Dachau, die mit knapp 60 Einsatzkräften zum Brandort anrückte, brachte den Brandherd im Inneren des Gebäudes rasch unter Kontrolle. Wie die Polizei mitteilt, waren die Werkräume erheblich verqualmt. Einer der Angestellten der Firma hatte zuvor offenbar zu viele Rauchgase eingeatmet. Er musste ärztlich behandelt werden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat inzwischen mit den Untersuchungen zur Brandentstehung begonnen. Nach ersten Feststellung befand sich der Brandherd im Bereich einer Abluftanlage, die durch die Auswirkungen der Flammen stark beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht eingeschätzt werden, so die Polizei weiter. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Kriminalpolizei setzen ihre Untersuchungen fort. dn