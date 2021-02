Ladeninhaber beklagen Parkplatz-Schwund

Heimlich, still und leise sind in der Altstadt in den letzten Jahren Parkplätze verschwunden. Ladeninhaber und Gastronomen sind besorgt.

Dachau – Die Geschäftsleute der Altstadt durchleben seit Monaten einen Albtraum. Die Coronakrise mit all ihren Begleiterscheinungen hinterlässt Spuren auf Gemüt und Kontostand der Betroffenen. Selbst Apotheker Max Lernbecher, der explizit betont, nicht jammern zu wollen, und zugibt, eh noch gut davonzukommen im Vergleich zu seinen Einzelhandels-Nachbarn, berichtet von vollen Lagern in seiner Oberen Apotheke: Klar, der Verkauf von Reisemedikamenten im vergangenen Sommer sowie von Erkältungsmitteln in diesem Winter verlief, gelinde gesagt, schleppend.

Deshalb hoffen derzeit alle gemeinsam darauf, dass es im Sommer richtig losgeht. Dass Kunden in die Altstadt kommen, zum Bummeln, zum Verweilen, zum Einkaufen, wobei der Supermarkt im Rübsamen-Untergeschoss als weiterer sogenannter Frequenzbringer für zusätzliche Bewegung sorgen soll. Die einzige Sorge, die die Ladeninhaber und Gastronomen umtreibt, ist die Frage: Wo sollen diese Kunden dann parken? Denn, so hört man unisono, in den letzten Jahren verschwanden sukzessive Parkplätze aus der Altstadt. Der Fokus habe stattdessen auf der einseitigen Förderung des städtischen Busverkehrs sowie dem Ausbau der Elektromobilität gelegen.

Die Stadt müsse sich daher schon fragen, so Lernbecher, was sie für die Altstadt dauerhaft wolle. Auch Andreas Scherm, der sich lange um und am Ende erfolgreich um die Ansiedlung eines Supermarkts in seiner Immobilie an der Pfarrstraße 1 bemüht hatte, sagt: „Wenn der Supermarkt laufen soll, dann brauchen wir da auch Parkplätze.“

Moritz Reinhold, Leiter des städtischen Bauamts, beruft sich in der Parkplatz-Frage grundsätzlich auf politische Beschlüsse. Wo Parkplätze entstehen und wo welche wegfallen, sei Entscheidung des Stadtrats. Aber, das gibt er auch zu, der „Langzeittrend“ sei tatsächlich, „dass es weniger Parkplätze geben wird“.

Hoffen auf die Aufstiegshilfe

Diesen „Langzeittrend“ befeuert seit Kurzem die Coronakrise: Die aufgrund der Abstandsregeln erforderlich gewordenen Freischankflächen der Gastronomie hätten tatsächlich in der Altstadt „einige Parkplätze“ gekostet. Hinzugekommen sind Reinhold zufolge zwei Parkplätze für E-Autos an der Konrad-Adenauer-Straße sowie „ein paar“ Behindertenparkplätze. „Relativ viele“ weggefallene Parkplätze seien auch den Baustellen geschuldet, würden aber nach Ende der Maßnahmen wieder hergestellt.

Nicht mehr hergestellt werden dagegen zwei Parkplätze in der Gottesackerstraße, acht in der Hexengasse sowie einer am Schrannenplatz. Vor dem Eingangsbereich des Supermarkts vor dem Kaufhaus Rübsamen, der als Theatron gestaltet wird, wird es laut Reinhold künftig ebenfalls zwei Parkplätze weniger geben als früher; am Karlsberg, im Bereich Kühberg, soll ein Parkplatz Radabstellanlagen weichen. Und schließlich wird an der Konrad-Adenauer-Straße, gegenüber dem Rathaus, ebenfalls gestrichen: Für die neue Bushaltestelle fallen drei Parkplätze weg.

Das mag auf den ersten Blick nach viel klingen, aber, so gibt der Amtsleiter zu bedenken: Bisher sei die Verkehrsplanung der Altstadt sehr „Auto-lastig“ gewesen. Aktuell sei man daher bestrebt, die Freiflächen zu fördern. Und überhaupt: „In Städten wie München oder Augsburg kann man, wenn man bummeln will, ja auch nicht vors Geschäft fahren.“ Einen „gewissen Weg“ oder die Fahrt in eine kostenpflichtige Tiefgarage müsse man eben „in Kauf nehmen“.

Gerade die Parkgaragen der Stadt – das sind die Anlagen am Unteren Markt sowie in der Altstadt – sind seit 1. Januar aber deutlich teurer geworden. Bleiben die ersten 30 Minuten noch kostenlos – ein Zeitraum, in dem man einen gemütlichen Bummel samt kleiner Kaffeepause nicht schaffen dürfte – kosten die Folgestunden nun je 1,50 Euro statt wie bislang 1 Euro. Der Höchstsatz wurde von 6 auf 10 Euro erhöht, der Ticketverlust kostet nun 39 Euro statt wie bisher 8 Euro.

Was die Stadt-Verantwortlichen sowie die Gewerbetreibenden der Altstadt eint, ist die Hoffnung auf eine baldige Aufstiegshilfe von der Thomawiese. „Die Altstadt ist räumlich begrenzt, drum geht das langfristig nur mit Aufstiegshilfe“, sagt Lernbecher. Bauamtsleiter Reinhold betont ebenfalls: „Diesen Gedanken wird man niemals beerdigen.“ Allerdings fehle der Stadt im Moment das Geld dafür. Was für ihn aber sicher ist: „Wir bekommen keine Fußgängerzone!“ Zudem würden dank Homeoffice künftig viele Stellplätze in der Altstadt wohl dauerhaft frei bleiben. Corona, glaubt Reinhold, „wird da viel verändern“.