Landkreis Dachau am dritten Tag in Folge unter 100

7-Tage-Inzidenz in Landkreis Dachau bei 94,9

Dachau – Am Dienstag betrug die Inzidenz im Landkreis Dachau 94,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Damit lag der Wert den dritten Tag in Folge unter dem Grenzwert von 100 sowie unter dem Wert in Bayern (116,3) und auch unter der Deutschlandinzidenz (115,4). Bleibt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter diesem Wert, würde am übernächsten Tag, voraussichtlich am Samstag, die so genannte Bundesnotbremse enden, wie das Landratsamt gestern informierte.

Für Lockerungen im Bereich Außengastronomie, Kultur und Tourismus ist eine Allgemeinverfügung erforderlich, die vom Landratsamt nur im Einvernehmen mit dem bayerischen Gesundheitsministerium erlassen werden kann. Die Lockerungen treten also frühestens am siebten Tag – kommenden Sonntag – in Kraft.

In der Woche vom 3. bis 9. Mai wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 152 neue Indexfälle gemeldet, 41 Prozent davon weiblich und 59 Prozent männlich. Bei einem hohen Anteil der Neuinfektionen, etwa 85 Prozent, handelt es sich um die britische Mutante, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. Die Altersstruktur lässt sich so aufschlüsseln: 17 Prozent 0-18 Jahre; 35 Prozent 19-39; 37 Prozent 40-59; 9 Prozent 60-79; 2 Prozent 80 Jahre und älter. Bei 45 Prozent der Fälle ist der Expositionsort unbekannt, 55 Prozent der positiv getesteten Person haben sich an folgenden Stellen infiziert: Übertragung im Haushalt: größter Anteil; Übertragung am Arbeitsplatz: mäßig; Übertragung durch private Kontakte: geringerer Anteil.

dn