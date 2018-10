Der Jugend eine Stimme geben

Der Landkreis Dachau bekommt einen Jugendkreistag: Der Jugend soll auf diesem Wege eine starke Stimme gegeben werden.

Dachau –Der Landkreis Freising hat schon seit 2002 einen Jugendkreistag. Ab diesem Schuljahr will auch der Landkreis Dachau Jugendlichen eine Stimme geben.

Über einen Film, den das Landratsamt in die sozialen Netzwerke und auf die eigene Homepage gestellt hat, sollen Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Dachau erreicht werden. Möglichst viele junge Menschen sollen Lust auf Politik bekommen, und das geht laut Ludwig Gasteiger vom Dachauer Kreisjugendring nur, „wenn man selbst mitmacht“.

Noch fehlt dem seit September bestehenden Dachauer Jugendkreistag nämlich der wichtigste Bestandteil: Kreisräte. In den kommenden Wochen werden bis auf zwei Ausnahmen, Elisabeth-Bamberger-Schule in Dachau und die BIS in Haimhausen, alle weiterführenden Schulen im Landkreis sowie die Jugendorganisationen Delegierte bestimmen. Als Kreisrat aufstellen lassen können sich alle Kinder ab der siebten Klasse. Je nach Schüleranzahl werden dann von den Schulen zwei bis fünf Kreisräte entsandt.

„Wir möchten uns um die Belange der Jugendlichen kümmern und Demokratie erfahrbar machen“, erklärt Landrat Stefan Löwl die Ziele des Projekts. Um die Jungpolitiker nicht zu demotivieren, darf im Jugendkreistag über alles diskutiert werden, auch wenn es nicht im Zuständigkeitsbereich liegt. Falls sich die Jugendkreisräte mit einer Zweidrittelmehrheit einigen, stellt das Landratsamt einen Appell an die zuständige Stelle. „Wenn es um den Weltfrieden geht, auch an die UNO“, versichert Löwl. Bei größeren Vorhaben, die in der Zuständigkeit des Landkreises liegen, stellt das Landratsamt einen Antrag an die Kreisgremien. In diesem und allen anderen Fällen reicht die einfache Mehrheit der Jugendlichen aus.

Über 5000 Euro können die Kreisräte jährlich frei verfügen, ganz ohne Vorgaben. Beachtet werden müssen hierbei nur die öffentlichen Haushaltsvorschriften. Anders als im Kreistag basiert das politische Engagement auf einem Ehrenamt. Die Fahrtkosten zum Sitzungssaal bekommen die Jugendlichen jedoch ersetzt.

Mit von der Partie ist in jeder Sitzung auch Löwl. Er leitet die Sitzungen und wird auch jedes Mal zwei Beisitzer an seiner Seite haben. Die erste Sitzung findet am Dienstag, 16. November, statt. Dann heißt es erst einmal, sich gegenseitig kennenzulernen. Schließlich sollen die Kreisräte zum Wohl aller abstimmen und nicht nur zum Wohl der eigenen Schule oder Gemeinde.

In einem Punkt ist der Jugendkreisrat dem Kreistag sogar schon einen Schritt voraus: Während der Kreistag erst zur Wahl im Jahr 2020 aus 70 Sitzen bestehen wird, verfügt der Jugendkreisrat schon jetzt über diese Anzahl.

Wer sich aufstellen lassen will, wendet sich am besten an den Verbindungslehrer seiner Schule. Alle Infos unter www.kjr-dachau.de/projekte/jugendkreistag.

