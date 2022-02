Landkreis Dachau bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

Menschen flüchten aus der Ukraine © Vadim Ghirda / picture alliance

Das Landratsamt Dachau bereitet sich – nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine – auf die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor.

Dachau - Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, werde das Landratsamt bestehende Asylunterkünfte und Turnhallen als kurzfristige mögliche Unterkünfte in Betracht ziehen und auf ihre Kapazitäten prüfen.

Landkreis Dachau prüft Strukturen für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen

Landrat Stefan Löwl (CSU) hat sich für dezentrale Strukturen und Anlaufstellen an die Stadt Dachau und die Landkreisgemeinden gewandt. Katastrophen- und Zivilschutzeinheiten bereiten sich derweil auf einen kurzfristigen Einsatz vor. Darüber hinaus wird aktuell geprüft, ob es weitere mögliche Aufnahmestandorte gibt, die schnell bereitgestellt werden können. Eine konkrete Verteilung geflüchteter Menschen auf einzelne Unterkünfte basiert dann auf einer Zuteilung für den Landkreis.

„Bei Bedarf bitten wir um Hilfe und Unterstützung aus der Bevölkerung“, so Löwl. Aktuell sei hier aber noch nichts veranlasst. Das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR rechnet allein für Deutschland mit 380 000 Flüchtlingen in den kommenden Tagen. Diese würden auch über private Kontakte in den Landkreis kommen, teilt das Landratsamt in der Pressemitteilung mit. Bereits am Donnerstag habe es erste Anfragen von besorgten Landkreisbürgern gegeben, deren Angehörige bereits auf der Flucht oder noch in der Ukraine seien. Eine Einreise nach Deutschland und ein Aufenthalt in der Bundesrepublik ist für vorerst 90 Tage unproblematisch.

Personen, die konkrete Fragen zu Unterkünften oder Aufnahme von Verwandten, Freunden oder Bekannten haben, können sich ab Montag per E-Mail an Callcenter@lra-dah.bayern.de oder ans Bürgertelefon unter 0 81 31/7 42 50 wenden. Dieses ist speziell für diese Fragen von Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr besetzt.

„Jetzt muss die westliche Welt zusammenstehen“, betont Löwl, „wir werden unseren Beitrag leisten“.

mm

