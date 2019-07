Oft schwer zugänglich: der Defi

Auf der Tennisanlage des SV Sulzemoos haben die Herren 50 ihrem Mitspieler Erich Köhler mittels eines Defibrillators das Leben gerettet. Dabei befand sich das Gerät in der abgesperrten Turnhalle. Wo bewahren andere Sportvereine ihren Defi auf – haben sie überhaupt einen?

Landkreis – Die Rettung von Erich Köhler, der nach seinem Tennis-Einzel für die Herren-50-Mannschaft einen Herzinfarkt erlitt (wir berichteten), war aus drei Gründen möglich: weil Köhlers Mitspieler richtig reagierten, weil sie einen Defibrillator hatten – und weil sie an das Gerät herankamen, obwohl dieses in der abgesperrten Turnhalle hing. Anlässlich der dramatischen Rettung des 62-jährigen Sportlers lohnt sich eine Nachfrage bei einigen Sportvereinen: Wo bewahren diese den Defi auf?

Der TSV Indersdorf besitzt einen Defibrillator, der sich direkt am Eingang der Gaststätte des Vereins befindet. Vorsitzender Bernhard Wetzstein erklärt, dass diese sehr zentral, in der Nähe der verschiedenen Sportplätze, gelegen ist. Der Defibrillator hängt offen an der Wand, ist für jeden zugänglich. Allerdings hat man zu dem Defibrillator nur Zugang, wenn die Gaststätte auch geöffnet ist, also von Dienstag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 24 Uhr. Montags ist die Gastwirtschaft komplett geschlossen – an diesem Tag könnte auch kein Defibrillator zum Einsatz kommen.

Der TSV 1865 Dachau hat erst gar keinen Defibrillator. Vorsitzender Wolfgang Moll begründet dies damit, dass es keine Vorschrift gebe, nach der Vereine zur Bereitstellung eines Defibrillators verpflichtet wären. Tatsächlich gibt es keine Defibrillatoren-Pflicht – ganz im Gegensatz etwa zu Südtirol: Dort gilt seit Juli 2017 die Defi-Pflicht für Amateursportvereine.

Der TSV Eintracht Karlsfeld erlebte vor kurzem einen ähnlichen Vorfall, bei dem mit Hilfe eines Defibrillators ein Leben gerettet werden konnte. Vereinspräsident Rüdiger Meyer erklärt, dass das Gerät im Eingangsbereich der Franz-Schiebl-Sporthalle angebracht ist. Dort ist er von einer durchbrechbaren, durchsichtigen Wand geschützt. „Der Defibrillator ist so für jeden zugänglich und leicht zu finden“, so Meyer.

Im ASV Dachau sind zwei Defibrillatoren vorhanden, erklärt Michaela Luckner, stellvertretende Abteilungsleiterin für Gesundheitssport. Einer ist in der neuen Mehrzweckhalle am Eingang angebracht. Der Zweite hängt an der Wand der Jugendsportanlage. Beide sind in einem klar gekennzeichnetem Kasten mit einschlagbarer Glasscheibe untergebracht.

Auch der SV Günding besitzt einen Defibrillator. Dieser ist seit kurzem außen am Vereinsheim gut sichtbar in einem aufschraubbaren Glaskasten aufgehängt, für jeden zugänglich und zentral. Vorsitzender Heiko Krüger fügt hinzu, dass er nachts beleuchtet und im Winter beheizt ist.

Sophie Will