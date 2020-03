Drei Corona-Erkrankte im Landkreis Dachau

Das Corona-Virus breitet sich im Landkreis Dachau aus. Zwei FOS-Schüler sowie ein Kind sind erkrankt. Zwei Lehrerinnen sind zu Verdachtsfällen erklärt worden. Die entsprechenden Schulen bleiben mindestens morgen geschlossen. Stand gestern Nachmittag. Zweierlei ist gewiss: Panik ist unangebracht. Und: Die Dinge entwickeln sich „sehr, sehr dynamisch“, so Landrat Stefan Löwl.

Landkreis – Um zu zeigen, dass sich im Landkreis Dachau die mit der Corona-Problematik befassten Institutionen auf breiter Basis um die Menschen und alle notwendigen materiellen und bürokratischen Dinge kümmern, haben sich gestern Nachmittag nicht weniger als neun Entscheidungsträger im Landratsamt zu einer Pressekonferenz versammelt. Die Mitglieder der Koordinierungsgruppe Pandemie – Ärzte, Apotheken, Vertgretr der Ämter und der Feuerwehr sowie Politiker – brachten die Presse auf den neuesten Stand, der, und das ist so gut wie sicher, schon bald wieder überholt sein wird.

Stand gestern Nachmittag gibt es im Landkreis drei erkrankte Personen. Es sind dies zwei Klassenkameraden der FOS-Karlsfeld-Schülerin, die wie berichtet am Donnerstag bereits positiv getestet worden war. Dazu kommt ein Kind, das mit seinen Eltern im Trentino beim Skifahren war. Die beiden FOS-Schüler werden derzeit im Klinikum Dachau behandelt. Nach Aussage von Dr. Konrad Trülzsch vom Klinikum „müssten sie eigentlich gar nicht mehr dort bleiben“, da es den beiden „dementsprechend gut geht“. Ebenfalls „soweit ganz gut“ geht es dem Kind, das in Südtirol war. Es ist zu Hause bei den Eltern und wird dort von einem mit der Familie befreundeten Mediziner versorgt. Die drei Erkrankten wohnen in Dachau, Karlsfeld und Schwabhausen.

Weiter sind seit Kurzem zwei Grundschullehrerinnen zu Verdachtsfällen erklärt worden. Von einem Verdachtsfall spricht man, wenn die Person aus einem Risikogebiet heimkehrt und Symptome zeigt. Folge dessen müssen an der Grundschule Schwabhausen mindestens am heutigen Montag die Schüler von vier Klassen zu Hause bleiben. In Dachau bleibt mindestens heute die gesamte Klosterschule zu.

Und so stellte sich gestern die „Corona-Situation“ im Landkreis dar:

Klinikum Dachau

Hier stehen in sieben Zimmern insgesamt 14 Betten für Erkrankte parat. Das medizinische Personal ist mit Schutzausrüstungen, Masken und Mundschutz bestens versorgt. „Wir sind auf weitere Fälle vorbereitet“, so Dr. Trülzsch. Es habe viele besorgte Anrufer gegeben, einen weiteren Corona-Verdacht hingegen nicht.

Gesundheitsamt

Im Falle der Erkrankten ermittelt das Gesundheitsamt weitere Kontaktpersonen und lässt sie testen. „Stellt sich ein Verdacht heraus, erfolgt eine häusliche Absonderung“, so die Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Monika Baumgartner. 14 Tage lang müsse die Person zu Hause bleiben. Täglich werde sie angerufen, das Fieber werde gemessen. „Im Fall einer Verschlechterung soll die Person uns anrufen und den Hausarzt“, so Baumgartner. Am Tag 13 erfolgt ein weiterer Test. Sollte dieser negativ verlaufen, kann die Person wieder ihren Alltag genießen.

Schulen

Bei diesem „sensiblen Bereich“, so Dachaus Schulamtsdirektor Albert Sikora, seien die von den Corona-Fällen betroffenen Schulleitungen informiert. Die Eltern hätten per Elternbrief oder über die Elternbeiräte Bescheid bekommen.

Veranstaltungen

„Schulische Veranstaltungen werden nicht per se abgesagt“, so Sikora weiter. Allerdings würden sie nur dann stattfinden, wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen seien. Und: „Wer sich krank fühlt, soll nicht hingehen“, ergänzt Landrat Stefan Löwl. Vorsichtig sei man allerdings, wenn es sich um Veranstaltungen handele, bei denen Rettungsdienste dabei seien.

Was die Kommunalwahlen in einer Woche angehe, so der Landrat, „kann ich mir nicht vorstellen, dass wir diese absagen“. Wahlhelfer seien nicht gefährdet, weil der Kontakt mit den Wählern sehr kurz sei. Zu einem hingegen rät Löwl eindringlich: „Jeder soll seinen eigenen Stift mitbringen.“

Apotheken

Es gebe derzeit einen „extremen Redebedarf bei den Kunden“, sagt Apotheker Maximilian Lernbecher. Doch er könne beruhigen, die Lage bei Masken und Desinfektionsmitteln entspanne sich. Genügend Arzneimittel etwa gegen Grippe seien vorhanden. „Es gibt überhaupt keinen Grund, an der Versorgung zu zweifeln“, so Lernbecher – und Hamsterkäufe seien schon gleich gar nicht vonnöten.

Politik

Eines sei sicher, so Bernhard Seidenath, CSU-Landtagsabgeordneter und dort Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, „das Gesundheitsamt wird auf eine harte Probe gestellt“ Doch er fügt hinzu, dass dort sehr seriös und verantwortungsbewusst gearbeitet werde.

Hotline

In Kürze wird am Landratsamt Dachau eine Hotline eingerichtet. Hier erhalten Anrufer alle Tipps, wohin sie sich im Bedarfsall wenden können. Zu beachten ist allerdings, dass via Hotline keine medizinischen Fragen beantwortet werden.